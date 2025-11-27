আদিয়ালা জেলেই আছেন ইমরান খান, সুস্থ আছেন: কর্তৃপক্ষ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
পাকিস্তানের আদিয়ালা কারাগার কর্তৃপক্ষ সাবেক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানকে কারাগার থেকে সরিয়ে নেওয়া ও তাঁর মারা যাওয়ার খবরকে গুজব ও ভিত্তিহীন বলে আখ্যা দিয়েছে। গুজবে বলা হচ্ছিল, পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফের (পিটিআই) প্রতিষ্ঠাতাকে কারাগার থেকে অন্যত্র সরানো হয়েছে।
তবে পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যম জিও নিউজের বরাত দিয়ে আরব আমিরাতের সংবাদমাধ্যম গালফ নিউজ জানিয়েছে, কারা কর্তৃপক্ষ দাবি করেছে, তিনি এখনো আদিয়ালা কারাগারেই আছেন এবং সুস্থ আছেন।
রাওয়ালপিন্ডি কারা কর্তৃপক্ষ এক বিবৃতিতে বলেছে, ‘আদিয়ালা জেল থেকে তাঁকে সরিয়ে নেওয়ার খবর সম্পূর্ণ মিথ্যা। তিনি পুরোপুরি সুস্থ এবং পূর্ণ চিকিৎসা সুবিধা পাচ্ছেন।’ কর্মকর্তারা আরও বলেন, তাঁর স্বাস্থ্য নিয়ে যে জল্পনা চলছে, তা ‘ভিত্তিহীন।’ পিটিআই প্রতিষ্ঠাতার সুস্থতা নিশ্চিত করা হচ্ছে বলেও তারা জানায়।
২০২৩ সালের আগস্ট থেকে কারাগারে থাকা ইমরান খান ক্ষমতা হারানোর পর দুর্নীতি থেকে শুরু করে সন্ত্রাসবাদ পর্যন্ত বিভিন্ন মামলার মুখোমুখি। ২০২২ সালের এপ্রিলে অনাস্থা ভোটের মাধ্যমে তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়।
অন্যদিকে প্রতিরক্ষামন্ত্রী খাজা আসিফ দাবি করেছেন, পিটিআই প্রতিষ্ঠাতা কারাগারে আগের তুলনায় অনেক আরাম পাচ্ছেন। তিনি বলেন, ‘তাঁর জন্য যেসব খাবার আসে, সেগুলো পাঁচতারা হোটেলেও মেলে না।’
আসিফ আরও বলেন, তাঁর কাছে টেলিভিশন আছে এবং তিনি ইচ্ছেমতো যেকোনো চ্যানেল দেখতে পারেন। তিনি বলেন, ‘তাঁর জন্য ব্যায়াম করার মেশিনও আছে।’ এ পরিস্থিতির তুলনা করতে গিয়ে তিনি নিজের কারাবাসের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, ‘আমরা ঠান্ডা মেঝেতে ঘুমাতাম, কারাগারের খাবার খেতাম, জানুয়ারিতে গরম পানি ছাড়াই মাত্র দুটি কম্বল ছিল।’ তখনকার সুপারিনটেনডেন্ট আসাদ ওয়ারাইচ তাঁর সেল থেকে গিজার খুলে নিয়েছিলেন বলেও জানান তিনি।
প্রতিরক্ষামন্ত্রী আরও দাবি করেন, পিটিআই প্রতিষ্ঠাতাকে ডাবল বেড এবং ‘মখমলের গদি’ দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, ‘তাঁর উচিত জেলের লাউডস্পিকারে তাঁর ওয়াশিংটন অ্যারেনা বক্তৃতা শোনা।‘ তিনি আরও বলেন, ‘খোদাকে ভয় করো—সময় কারও হাতে থাকে না।’
এদিকে ক্ষমতাসীন জোটের মূল পক্ষ পাকিস্তান মুসলিম লিগ–নওয়াজের (পিএমএল-এন) সভাপতি ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ গতকাল বুধবার দাবি করেন, ‘যারা ইমরানকে ক্ষমতায় এনেছিল, তারাই বড় অপরাধী।’
উপনির্বাচনে জয়ী আইনপ্রণেতাদের উদ্দেশে বক্তৃতায় তিনি বলেন, ‘ইমরান খান একমাত্র অপরাধী ছিলেন না। যারা তাকে ক্ষমতায় এনেছিল, তারা আরও বড় অপরাধী, এবং তাদের সম্পূর্ণ জবাবদিহির আওতায় আনা উচিত।’
২০২৪ সালের নির্বাচনের পর পিপিপির সঙ্গে জোট গঠনের মাধ্যমে পিএমএল-এন ক্ষমতায় আসার পর নওয়াজ সাধারণত নিম্ন প্রোফাইলে ছিলেন।
২০১৮ সালের নির্বাচনে পাকিস্তান নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, পিটিআই দেশটির সবচেয়ে বড় রাজনৈতিক দল হয়ে ওঠে। মোট ২৭০টি জাতীয় পরিষদ আসনের মধ্যে ১১৫টি পায় তারা।
আফ্রিকার দেশ গিনি বিসাউয়ে সামরিক অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়েছে। একদল সামরিক কর্মকর্তা দেশের ‘পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ’ নেওয়ার দাবি করেছে। এর ঠিক একদিন আগে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে দুজন শীর্ষ প্রার্থী নিজ নিজ বিজয়ের ঘোষণা দেন। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল–জাজিরার প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।
স্থানীয় সময় গতকাল বুধবার রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে এক বিবৃতি পড়ে শোনান এই কর্মকর্তারা। নিজেদের ‘শৃঙ্খলা পুনর্বহালের জন্য উচ্চ সামরিক কমান্ড’ বলে পরিচয় দিয়ে তারা জানায়, নির্বাচন প্রক্রিয়া ’পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত’ স্থগিত করা হয়েছে।
সঙ্গে সঙ্গে সব স্থল, আকাশ এবং নৌসীমান্ত বন্ধের আদেশ আসে। ঘোষণার পর রাতের জন্য কারফিউ জারি করা হয়।
এর কিছুক্ষণ আগেই রাজধানী বিসাউতে নির্বাচন কমিশনের কার্যালয়ের কাছে, প্রেসিডেন্সিয়াল প্যালেস এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আশেপাশে টানা গুলির শব্দ শোনা যায়।
রোববারের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফল আজ বৃহস্পতিবার প্রকাশ হওয়ার কথা ছিল। এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন প্রেসিডেন্ট উমারো সিসোকো এম্বালো এবং তার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ফার্নান্দো দিয়াস। ফরাসি গণমাধ্যম ফ্রান্স ২৪–কে ফোনে এম্বালো বলেন, ‘আমাকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়েছে।’ তিনি জানান, তিনি ‘বর্তমানে জেনারেল স্টাফ সদর দপ্তরে আছেন।’
সেনেগাল থেকে বুধবার দুপুরে করা আল–জাজিরার প্রতিবেদনে বলা হয়, এম্বালোকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।বিরোধী দল পিএআইজিসি–র প্রধান ডমিঙ্গোস সিমোইস পেরেইরাকেও গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানান প্রতিবেদক নিকোলাস হক। তিনি বলেন, ‘আমরা শুনেছি সেনাবাহিনী ইন্টারনেট সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করছে। কারফিউ চলছে।’
তিনি আরও জানান, অভ্যুত্থানের নেতৃত্ব দিচ্ছেন ডেনিস এন’কানহা, যিনি প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তারক্ষী বাহিনীর প্রধান ছিলেন। হক বলেন, ‘যার কিনা প্রেসিডেন্টকে রক্ষা করার কথা, সেই ব্যক্তিই এখন প্রেসিডেন্টকে আটক করেছেন।’
১৯৭৪ সালে পর্তুগালের হাত থেকে স্বাধীনতা লাভের পর গিনি বিসাউতে একাধিক সামরিক অভ্যুত্থান ও অভ্যুত্থানচেষ্টা হয়েছে। এই সপ্তাহের নির্বাচনের বৈধতা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে সিভিল সোসাইটি ও পর্যবেক্ষক সংগঠনগুলো। কারণ, প্রধান বিরোধী দল পিএআইজিসি–কে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অংশ নিতে দেওয়া হয়নি।
হক বলেন, ‘এই নির্বাচনে কে জিতবে তা নিয়ে অচলাবস্থার দিকে এগোচ্ছিল পরিস্থিতি। তখনই সেনাবাহিনী হস্তক্ষেপ করে।
এম্বালো ও দিয়াস দুজনই পর্যাপ্ত প্রমাণ ছাড়াই বিজয় দাবি করেন। এএফপিকে এম্বালোর প্রচারকাজের মুখপাত্র অস্কার বারবোসা বলেন, ‘দ্বিতীয় দফার প্রয়োজন হবে না। প্রেসিডেন্ট দ্বিতীয় মেয়াদ পেতে যাচ্ছেন।’
দিয়াসও সামাজিকমাধ্যমে প্রকাশ করা এক ভিডিওতে বলেন, ‘এই নির্বাচন আমরা জিতে গেছি। প্রথম দফাতেই জয় এসেছে।’ ২০১৯ সালের সর্বশেষ প্রেসিডেন্ট নির্বাচনেও দুপক্ষই নিজ নিজ বিজয়ের দাবি করে। সেই সংকট চলে চার মাস। তখনও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন এম্বালো ও পেরেইরা।
এদিকে, পশ্চিম আফ্রিকার আঞ্চলিক জোট ইকোওয়াস এবং আফ্রিকান ইউনিয়নের পর্যবেক্ষকরা সামরিক দখল নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। দুই সংস্থার যৌথ বিবৃতিতে বলা হয়, ‘দুই শীর্ষ প্রার্থীর সঙ্গে দেখা করে আমরা লোকজনের রায় মেনে নেওয়ার তাঁদের অঙ্গীকার শুনেছি। ঠিক সেই মুহূর্তেই এই ঘোষণা আসা অত্যন্ত দুঃখজনক।’
মোজাম্বিকের সাবেক প্রেসিডেন্ট ফিলিপে নুসি এবং নাইজেরিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট গুডলাক জনাথনের নেতৃত্বে থাকা পর্যবেক্ষক দল আঞ্চলিক সংস্থাগুলোর প্রতি সংবিধানিক শৃঙ্খলা পুনর্বহালের আহ্বান জানায়।
বিবৃতিতে বলা হয়, ‘আমরা সশস্ত্র বাহিনীকে আহ্বান জানাচ্ছি, আটক ব্যক্তিদের অবিলম্বে মুক্তি দিতে এবং দেশের নির্বাচন প্রক্রিয়াকে তার স্বাভাবিক পরিণতির দিকে এগোতে দিতে।’
জাতিসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসও গিনিবিসাউয়ের পরিস্থিতি ‘গভীর উদ্বেগের সাথে’ পর্যবেক্ষণ করছেন বলে জানান মুখপাত্র স্তেফান দ্যুজারিক। তিনি বলেন, মহাসচিব দেশের সব পক্ষকে সংযম দেখাতে এবং আইনের শাসন মেনে চলতে আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি আরও বলেন, ‘এই সংকটের গতিপথ জাতিসংঘ নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করতে থাকবে।’
পর্তুগাল সরকারও এক বিবৃতিতে সব পক্ষকে ‘যেকোনো প্রাতিষ্ঠানিক বা বেসামরিক সহিংসতা’ থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানায়। বিবৃতিতে বলা হয়, গিনিবিসাউয়ের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোকে স্বাভাবিকভাবে কাজ করতে দিতে হবে, যাতে নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা যায়।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ওয়াশিংটন ডিসিতে অতিরিক্ত ৫০০ ন্যাশনাল গার্ড সদস্য মোতায়েনের অনুরোধ করেছেন বলে জানিয়েছেন যুদ্ধ সচিব বা প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ। স্থানীয় সময় গতকাল বুধবার হোয়াইট হাউস থেকে কয়েক ব্লক দূরে দুই ন্যাশনাল গার্ড সদস্যকে গুলি করার পর এই অনুরোধ করা হলো। খবর এপির।
হেগসেথ বুধবার সাংবাদিকদের বলেন, ‘আমরা পিছু হটব না। আমরা আমাদের রাজধানী রক্ষা করব, আমাদের শহর রক্ষা করব। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প আমাকে বলেছেন, আর আমি সেনাবাহিনীর সচিবকে অনুরোধ জানাব, ওয়াশিংটন ডিসিতে আরও ৫০০ ন্যাশনাল গার্ড সদস্য পাঠানোর জন্য।’
তিনি আরও বলেন, ‘এই ঘটনা আমাদের দৃঢ়তা আরও বাড়াবে। আমরা ওয়াশিংটন ডিসিকে নিরাপদ ও সুন্দর রাখব। অপরাধ কমার হার ছিল ঐতিহাসিক। নিরাপত্তা বাড়ার হারও ছিল ঐতিহাসিক।’
পেন্টাগনের এক কর্মকর্তা মার্কিন সংবাদমাধ্যম দ্য পোস্টকে জানান, বর্তমানে ডিসিতে প্রায় ২১০০ ন্যাশনাল গার্ড সদস্য দায়িত্বে আছেন। তাঁদের মধ্যে প্রায় ৯০০ জন ডিসি ন্যাশনাল গার্ডের, আর বাকি প্রায় ১২০০ জন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য থেকে পাঠানো।
কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, গুলিবিদ্ধ দুই ন্যাশনাল গার্ড সদস্য বর্তমানে সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় আছেন। তাঁদের কাছে অস্ত্র ছিল। ওয়েস্ট ভার্জিনিয়ার গভর্নর প্যাট্রিক মরিসি জানান, তাঁরা দুজনই রাজ্যের ন্যাশনাল গার্ডের সদস্য।
এ হামলার উদ্দেশ্য এখনো প্রকাশ করা হয়নি, সন্দেহভাজন ব্যক্তির পরিচয়ও জানা যায়নি। ডিসির মেয়র মিউরিয়েল বাউজার সাংবাদিকদের বলেন, এটি ছিল একটি ‘টার্গেটেড শুটিং’, যেখানে এক ব্যক্তি ‘ইচ্ছাকৃতভাবে ওই গার্ডদের লক্ষ্য করেছিলেন।’
স্থানীয় সময় দুপুর ২টা ১৫ মিনিটের দিকে নর্থওয়েস্ট ডিসির ব্যস্ত ফ্যারাগাট স্কয়ার এলাকার কাছে এই হামলা ঘটে। এলাকাটি দোকানপাট আর রেস্টুরেন্টে ভরপুর। ঘটনাটিকে ‘অ্যামবুশ’ বা অতর্কিত হামলা হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।
ডিসি মেট্রোপলিটন পুলিশের প্রধান জেফ ক্যারল সাংবাদিকদের বলেন, ‘আজ দুপুর প্রায় ২টা ১৫ মিনিটে ডিসি ন্যাশনাল গার্ড সদস্যরা ১৭তম স্ট্রিট ও আই স্ট্রিটের কাছে টহল দিচ্ছিলেন। ঠিক তখনই এক সন্দেহভাজন কোণ ঘুরে এসে হাতে থাকা আগ্নেয়াস্ত্র উঠিয়ে তাঁদের দিকে গুলি চালায়।’
হংকংয়ের শান্তিকালীন ইতিহাসে সবচেয়ে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে অন্তত ৪৪ জনে, এমনটি জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ। এখনো নিখোঁজ রয়েছে শতাধিক মানুষ। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা এই তথ্য জানিয়েছে।
হংকংয়ের নেতা জন লি আজ বৃহস্পতিবার ভোরে এই সংখ্যা নিশ্চিত করেন। এর এক দিন আগে হংকংয়ের উত্তরাঞ্চলের একটি আট ভবনের আবাসিক কমপ্লেক্সে আগুন ছড়িয়ে পড়ে।
লি জানান, অন্তত ২৭৯ জন এখনো নিখোঁজ। হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে ২৯ জনকে। তাঁদের মধ্যে সাতজনের অবস্থা সঙ্কটজনক।
রাতজুড়ে দমকলকর্মীরা আগুন নেভাতে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে। ঘন কালো ধোঁয়ায় আকাশ ঢেকে গেছে। ৩১ তলা টাওয়ারগুলোয় আগুনের লেলিহান শিখা রাতের অন্ধকারকে লাল করে তোলে। ঘটনাস্থল ছিল তাই পো জেলার ওয়াং ফুক কোর্ট আবাসিক এলাকা।
দমকল বিভাগের উপপরিচালক ডেরেক আর্মস্ট্রং চান জানান, অন্ধকারের কারণে উদ্ধারকাজ কঠিন হয়ে পড়েছিল। এখনো দুটি ভবনে প্রবেশে সমস্যা হচ্ছে। তিনি বলেন, ‘এই মুহূর্তেও ভেতরের তাপমাত্রা খুব বেশি।’
এর আগে তিনি বলেন, ভেতরে আটকে পড়া বাসিন্দাদের আর্তচিৎকারের জবাব দিতে দমকলকর্মীরা হিমশিম খাচ্ছিলেন। ভেঙে পড়া ধ্বংসস্তূপ তাঁদের কাজে বড় বাধা সৃষ্টি করছিল। দমকল বিভাগ জানায়, ঘটনাস্থলেই ৯ জনকে মৃত ঘোষণা করা হয়েছে।
স্থানীয় গণমাধ্যম জানায়, অনেক বাসিন্দা তাঁদের ফ্ল্যাটেই আটকে থাকতে পারেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। পুলিশ জানিয়েছে, অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার সঙ্গে জড়িত সন্দেহে তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে ‘ম্যানস্লটার বা মানব হত্যার’ কি অভিযোগ আনা হচ্ছে। তবে তাঁদের সম্ভাব্য ভূমিকা সম্পর্কে বিস্তারিত জানানো হয়নি।
এটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর হংকংয়ের সবচেয়ে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। যুদ্ধের সময় জাপানি বাহিনী তখন ব্রিটিশ শাসিত এই ভূখণ্ড দখলে রেখেছিল। এর আগে ১৯৯৬ সালে কাউলুনের গারলে বিল্ডিংয়ে অগ্নিকাণ্ডে ৪১ জনের মৃত্যু হলে সেটিকেই শান্তিকালীন সবচেয়ে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড হিসেবে বিবেচনা করা হতো।
বুধবার এই আগুনকে সর্বোচ্চ মাত্রার ‘লেভেল ফাইভ অ্যালার্ম’ ঘোষণা করে দমকল বিভাগ। ঘটনাস্থলে ৫৭ বছর বয়সী বাসিন্দা সো বলেন, ‘সম্পত্তি নিয়ে এখন ভাবার কিছু নেই। আমরা শুধু চাই সবাই, বয়স্ক হোক বা শিশু, যেন নিরাপদে ফিরে আসে। মনটা ভেঙে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে এখনো অনেকে ভেতরে আটকে আছে।’
অনেকেই নিকটবর্তী ওভারহেড ফুটব্রিজে জড়ো হয়ে হতভম্ব দৃষ্টিতে আগুন দেখছিলেন এবং ছবি তুলছিলেন। ধোঁয়া তখনো ভবনের জানালা ফুঁড়ে বের হচ্ছিল। অগ্নিনির্বাপণে ১২৮টি ফায়ার ট্রাক এবং ৫৭টি অ্যাম্বুলেন্স পাঠানো হয়।
এদিকে কর্তৃপক্ষ একটি হটলাইন চালু করেছে। আশ্রয়হীন বাসিন্দাদের জন্য কাছের দুটি কমিউনিটি সেন্টারে অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্রও খোলা হয়েছে। আগুন নেভানোর কাজে ব্যস্ত থাকার কারণে নিকটবর্তী মহাসড়কের কয়েকটি অংশ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।
যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার প্রেক্ষাপটে দেশকে রক্ষার অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেছেন ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো। তিনি বলেছেন, ‘যে দিক থেকেই সাম্রাজ্যবাদী হুমকি আসুক না কেন—আমাদের এই পবিত্র জন্মভূমির প্রতিটি ইঞ্চি রক্ষা করতে হবে।’
বুধবার (২৬ নভেম্বর) যুক্তরাজ্যভিত্তিক ইনডিপেনডেন্ট জানিয়েছে, রাজধানী কারাকাসে হাজারো মানুষের উপস্থিতিতে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে মাদুরো ঐতিহাসিক ‘পেরুর তলোয়ার’ উঁচিয়ে বক্তব্য দেন। এটি ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে বিজয়ের স্মারক হিসেবে ভেনেজুয়েলার অবিসংবাদিত নেতা সিমন বলিভারকে উপহার দেওয়া হয়েছিল। মাদুরো বলিভারের উত্তরসূরি হিসেবে নিজের অবস্থান তুলে ধরে বলেন, ‘দেশমাতৃকা পবিত্র; তাকে সম্মান করতে হবে। ব্যর্থতার কোনো সুযোগ নেই।’
সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র ভেনেজুয়েলার ওপর প্রভাব ফেলতে পারে এমন নতুন এক দফা সামরিক অভিযান পরিচালনার প্রস্তুতি নিচ্ছে। আন্তর্জাতিক জলসীমায় যুক্তরাষ্ট্রের নতুন এই সামরিক অভিযানের খবরে উত্তেজনা আরও বেড়েছে।
গত কয়েক সপ্তাহে আন্তর্জাতিক জলসীমায় যুক্তরাষ্ট্রের বাহিনী অন্তত ৮০ জনকে হত্যা করেছে বলে খবর পাওয়া গেছে। ওয়াশিংটনের দাবি—এই হামলাগুলো নৌপথে মাদক পাচার রোধ করার জন্য পরিচালিত হয়েছে। হামলার শিকার সন্দেহভাজন বেশ কয়েকটি নৌযান ভেনেজুয়েলা থেকেই ছেড়েছিল।
মাদুরো এসব অভিযানের তীব্র নিন্দা জানিয়ে দাবি করেছেন—এগুলো ভেনেজুয়েলার সার্বভৌমত্বের ওপর আঘাত। দেশটির অনেকেই এই হত্যাকাণ্ডকে বিচারবহির্ভূত হত্যার উদাহরণ বলে উল্লেখ করেছেন।
ভেনেজুয়েলার ভাইস প্রেসিডেন্ট ডেলসি রদ্রিগেস বলেছেন, ‘তারা আমাদের তেল-গ্যাস, আমাদের সোনা, হিরা, লোহা, বক্সাইট—সবকিছু কোনো মূল্য পরিশোধ না করেই চায়। ভেনেজুয়েলার প্রাকৃতিক সম্পদই তাদের লক্ষ্য।’
এই ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্রের সমালোচনায় যোগ দিয়েছে কিউবাও। দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী ব্রুনো রদ্রিগেস মন্তব্য করেছেন, ক্যারিবীয় অঞ্চলে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক উপস্থিতি অতিরঞ্জিত ও আগ্রাসী। তিনি সতর্ক করে বলেন, ‘এভাবে পরিস্থিতি চালালে অগণিত প্রাণহানি ঘটতে পারে এবং পুরো পশ্চিম গোলার্ধে ভয়াবহ অস্থিতিশীলতা তৈরি হবে। আমরা যুক্তরাষ্ট্রের জনগণকে এই উন্মাদনা থামাতে আহ্বান জানাই।’
এদিকে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প মাদুরোকে কখনোই ভেনেজুয়েলার বৈধ নেতা হিসেবে স্বীকৃতি দেননি। গত বছর বিতর্কিত নির্বাচনে মাদুরো তৃতীয়বারের মতো জয়ী হওয়ার পর থেকে বিরোধীরা দাবি করে আসছে, তিনি আসলে পরাজিত হয়েছিলেন।
