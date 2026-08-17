Ajker Patrika
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পাকিস্তান

পাকিস্তানে স্ক্যাম সেন্টারে অভিযান, আটক ২৫৮ বিদেশি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
পাকিস্তানে স্ক্যাম সেন্টারে অভিযান, আটক ২৫৮ বিদেশি

পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে একটি ‘স্ক্যাম কল সেন্টারে’ অভিযান চালিয়ে ২৫৮ জন বিদেশিকে আটক করেছে দেশটির কর্তৃপক্ষ। আটক ব্যক্তিদের মধ্যে ৪০ জন চীনা নাগরিক রয়েছেন।

পাকিস্তানের ফেডারেল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির (এফআইএ) এক কর্মকর্তা আজ সোমবার এএফপিকে বলেন, ইসলামাবাদের উপকণ্ঠে আবাসিক এলাকা গুলবার্গ গ্রিনে একটি ‘স্ক্যাম কল সেন্টার’ চালানো হচ্ছিল। সেখানে অভিযান চালিয়ে ওই বিদেশিদের আটক করা হয়। ওই কর্মকর্তার দাবি, আটক ব্যক্তিরা পর্যটন ভিসায় পাকিস্তান এসেছিলেন।

আটক ব্যক্তিদের মধ্যে ভিয়েতনামের ১৭০ জন নাগরিক রয়েছেন। বাকিরা মালয়েশিয়াসহ এশিয়ার অন্যান্য দেশের নাগরিক। তাদের রাওয়ালপিন্ডির একটি কারাগারে রাখা হয়েছে।

এফআইএর ওই কর্মকর্তা জানান, আটক ব্যক্তিদের নিজ নিজ দূতাবাসকে বিষয়টি জানানো হয়েছে। তদন্ত চলমান থাকায় তাদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের বিস্তারিত আগামী কয়েক দিনের মধ্যে প্রকাশ করা হবে। অভিযোগে জড়িতদের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য ব্যবস্থা হিসেবে তাদের নিজ নিজ দেশে ফেরত পাঠানোর বিষয়টিও বিবেচনা করা হচ্ছে।

স্থানীয় গণমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত সপ্তাহেই ওই বিদেশিদের আটক করা হয়। এ বিষয়ে মন্তব্য জানতে চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে এএফপি।

এর আগে ২০২৫ সালের জুলাইয়েও একই ধরনের একটি অভিযান চালানো হয়েছিল। সে সময় ‘পনজি স্কিম ও বিনিয়োগ জালিয়াতির সঙ্গে জড়িত একটি বড় কল সেন্টারে’ কাজ করার অভিযোগে ১৪৯ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাদের মধ্যে ৭১ জন বিদেশি ছিলেন, যাদের অধিকাংশই চীনা নাগরিক।

বিষয়:

পাকিস্তানচীনপ্রতারণাআটকঅভিযানঅপরাধইসলামাবাদ
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