পাকিস্তানে স্ক্যাম সেন্টারে অভিযান, আটক ২৫৮ বিদেশি

পাকিস্তানের রাজধানী ইসলামাবাদে একটি ‘স্ক্যাম কল সেন্টারে’ অভিযান চালিয়ে ২৫৮ জন বিদেশিকে আটক করেছে দেশটির কর্তৃপক্ষ। আটক ব্যক্তিদের মধ্যে ৪০ জন চীনা নাগরিক রয়েছেন।
পাকিস্তানের ফেডারেল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সির (এফআইএ) এক কর্মকর্তা আজ সোমবার এএফপিকে বলেন, ইসলামাবাদের উপকণ্ঠে আবাসিক এলাকা গুলবার্গ গ্রিনে একটি ‘স্ক্যাম কল সেন্টার’ চালানো হচ্ছিল। সেখানে অভিযান চালিয়ে ওই বিদেশিদের আটক করা হয়। ওই কর্মকর্তার দাবি, আটক ব্যক্তিরা পর্যটন ভিসায় পাকিস্তান এসেছিলেন।
আটক ব্যক্তিদের মধ্যে ভিয়েতনামের ১৭০ জন নাগরিক রয়েছেন। বাকিরা মালয়েশিয়াসহ এশিয়ার অন্যান্য দেশের নাগরিক। তাদের রাওয়ালপিন্ডির একটি কারাগারে রাখা হয়েছে।
এফআইএর ওই কর্মকর্তা জানান, আটক ব্যক্তিদের নিজ নিজ দূতাবাসকে বিষয়টি জানানো হয়েছে। তদন্ত চলমান থাকায় তাদের বিরুদ্ধে আনা অভিযোগের বিস্তারিত আগামী কয়েক দিনের মধ্যে প্রকাশ করা হবে। অভিযোগে জড়িতদের বিরুদ্ধে সম্ভাব্য ব্যবস্থা হিসেবে তাদের নিজ নিজ দেশে ফেরত পাঠানোর বিষয়টিও বিবেচনা করা হচ্ছে।
স্থানীয় গণমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত সপ্তাহেই ওই বিদেশিদের আটক করা হয়। এ বিষয়ে মন্তব্য জানতে চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে এএফপি।
এর আগে ২০২৫ সালের জুলাইয়েও একই ধরনের একটি অভিযান চালানো হয়েছিল। সে সময় ‘পনজি স্কিম ও বিনিয়োগ জালিয়াতির সঙ্গে জড়িত একটি বড় কল সেন্টারে’ কাজ করার অভিযোগে ১৪৯ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাদের মধ্যে ৭১ জন বিদেশি ছিলেন, যাদের অধিকাংশই চীনা নাগরিক।
চীন সফরে যাচ্ছেন চিলির পররাষ্ট্রমন্ত্রী ফ্রান্সিসকো পেরেজ ম্যাকেনা। আগামীকাল মঙ্গলবার থেকে পাঁচ দিনের এই সফর শুরু হওয়ার কথা। চীন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তরফে আজ সোমবার এ তথ্য জানানো হয়। চীনা সংবাদমাধ্যম সিজিটিএন ও সিএমজি জানিয়েছে, চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ইর আমন্ত্রণে সফর করবেন চিলির...২ ঘণ্টা আগে
পাকিস্তানের ট্যাক্সিলায় গাড়িতে গুলি চালিয়ে শামসু বিবি নামে এক টিকটক তারকাকে হত্যা করা হয়েছে। এই ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছে তাঁর ১৫ বছর বয়সী বোন আসিমা। মোটরসাইকেলে থাকা অজ্ঞাত দুই বন্দুকধারী তাঁদের গাড়ি লক্ষ্য করে গুলি চালায় বলে জানিয়েছে স্থানীয় পুলিশ।৩ ঘণ্টা আগে
চীনের সঙ্গে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই নিয়ে প্রতিযোগিতা আরও তীব্র হওয়ার মধ্যে এবার কয়েক ডজন দেশকে কার্যত পক্ষ বেছে নিতে বলার প্রস্তুতি নিচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। ওয়াশিংটনের বার্তা হলো, যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন এআই উদ্যোগে থাকতে হলে চীনের প্রতিদ্বন্দ্বী কোনো উদ্যোগে একই সঙ্গে যোগ দেওয়া যাবে না।৪ ঘণ্টা আগে
কোনো মার্কিন সেনাকে হত্যা বা আটক করতে পারলে ৩০ হাজার মার্কিন ডলার সমপরিমাণ অর্থ পুরস্কার দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে ইরানের সেনাবাহিনী। কোনো নারী এই কাজ করতে পারলে তাঁকে দেওয়া হবে দ্বিগুণ পুরস্কার।৭ ঘণ্টা আগে