পাকিস্তানে জাতীয় গ্রিডকে টেক্কা দিল সৌরবিদ্যুৎ, চলছে এয়ারকুলার-টেক্সটাইল মিলও
দক্ষিণ এশিয়ার জনবহুল দেশ পাকিস্তানে গত কয়েক বছরে ঘটে গেছে এক অভূতপূর্ব ও নীরব বিপ্লব। সরকারি নীতিনির্ধারক ও জাতীয় বিদ্যুৎ গ্রিডের হিসাব-নিকাশকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে দেশটির সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে বড় বড় শিল্পোদ্যোক্তারা দল বেঁধে ঝুঁকেছেন সৌরবিদ্যুতের দিকে। গ্রামীণ জনপদ থেকে শুরু করে অভিজাত শহর—সর্বত্রই এখন ছাদজুড়ে জ্বলজ্বল করছে নীল রঙের সোলার প্যানেল। এই স্বতঃস্ফূর্ত রূপান্তর শুধু দেশটির জ্বালানিচিত্রই পাল্টে দেয়নি, বরং বিশ্ব অর্থনীতির জন্য এক নতুন ও চমকপ্রদ দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।
পাকিস্তানভিত্তিক জ্বালানি গবেষণা প্রতিষ্ঠান রিনিউয়েবলস ফাস্টের সাম্প্রতিক তথ্য অনুযায়ী, ২০১৮ সালে দেশটিতে মোট উৎপাদিত বিদ্যুতের মাত্র ১ শতাংশ আসত সৌরশক্তি থেকে। অথচ ২০২৫ সালের শেষ নাগাদ সেই অনুপাত লাফিয়ে উঠে প্রায় ২৮ শতাংশে এসে ঠেকেছে। বর্তমানে পাকিস্তানের ৭০ লাখের বেশি পরিবার নিজেদের গৃহস্থালির চাহিদা মেটাতে ব্যক্তিগত সোলার প্যানেল ব্যবহার করছে।
একসময় বিয়ের উপহার হিসেবে মোটরসাইকেল বা দামি আসবাবপত্র দেওয়ার প্রচলন থাকলেও এখন পাঞ্জাবের গ্রামীণ বিয়েগুলোতে সবচেয়ে আকর্ষণীয় ও মূল্যবান উপহার হয়ে দাঁড়িয়েছে একটি সোলার প্যানেল এবং একটি এয়ারকুলার।
পাকিস্তানের এই আকস্মিক সোলারাইজেশনের নেপথ্যে কোনো বিশাল সরকারি প্রণোদনা বা দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা কাজ করেনি। মূলত সাধারণ মানুষ ও ব্যবসায়ীদের টিকে থাকার লড়াই থেকেই এই বিপ্লবের সূত্রপাত হয়েছে। গত কয়েক বছরে দেশটির জাতীয় গ্রিডের বিদ্যুতের দাম বেড়েই চলেছে, যা সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে গেছে। যেখানে দেশটির গড় মাসিক আয় প্রায় ৪০ হাজার পাকিস্তানি রুপি, সেখানে বিদ্যুৎ বিলই এসে পৌঁছায় ১৫ থেকে ১৮ হাজার রুপিতে।
এরই মধ্যে বৈশ্বিক বাজারে, বিশেষ করে চীনের উৎপাদিত সোলার প্যানেলের দাম গত কয়েক বছরে প্রায় ৯৩ শতাংশ পর্যন্ত কমে যায়। আমদানি করা এসব সস্তা সোলার প্যানেল লুফে নেয় সাধারণ মানুষ। দেশটির জ্বালানিমন্ত্রী আওয়াইস আহমেদ লেগারি এই পরিস্থিতিকে ইতিবাচক হিসেবে উল্লেখ করে গণমাধ্যমকে জানান, মানুষ চরম অর্থনৈতিক সংকটের মুখে বাঁচার অন্য পথ খুঁজে নিয়েছে এবং অত্যন্ত দক্ষ ও অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক উপায়ে পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিয়েছে।
শুধু আবাসিক খাতেই নয়, পাকিস্তানের বাণিজ্যিক ও শিল্প খাতেও সোলার প্যানেলের ব্যবহার এখন সর্বব্যাপী। রাজধানী ইসলামাবাদের বিখ্যাত ‘কোহিনূর টেক্সটাইল মিলস’-এর দিকে তাকালে এর বড় প্রমাণ মিলবে। এই বিশাল শিল্পপ্রতিষ্ঠানের ছাদ ও প্রাঙ্গণজুড়ে এখন শুধুই সোলার প্যানেলের সমুদ্র। মিলটির ইউটিলিটি ম্যানেজার সাবাউন খান জানান, যখনই সূর্যের আলো থাকে, তাঁদের শত শত ভারী সুতা ও কাপড় তৈরির যন্ত্র সম্পূর্ণ সোলার শক্তির ওপর ভর করে নির্বিঘ্নে চলতে থাকে। অতীতে কারখানার চাকা সচল রাখতে যে ভারী ফার্নেস অয়েলচালিত ইঞ্জিনগুলো ব্যবহার করা হতো, তা এখন গুদামে ফেলে রাখা হয়েছে।
অবশ্য শিল্পপতিদের মতে, সৌরবিদ্যুতের পূর্ণাঙ্গ সুফল পেতে এখন বড় ধরনের শিল্পমানের ব্যাটারি স্টোরেজ বা শক্তি সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা জরুরি। মেঘলা দিন বা রাতের বেলা নিরবচ্ছিন্ন উৎপাদনের স্বার্থে অনেক প্রতিষ্ঠানই এখন জাতীয় গ্রিডের পাশাপাশি নিজস্ব ব্যাটারি সিস্টেম স্থাপনের কাজ শুরু করেছে। কোহিনূর টেক্সটাইল মিলসের সিইও তৌফিক সাঈদ সাইগোল বলেন, রাষ্ট্রীয় কোষাগারে পর্যাপ্ত সম্পদ না থাকায় তাঁরা নিজেদের উদ্যোগেই জ্বালানিসংকট সমাধানের এই পথ বেছে নিয়েছেন।
নীতিগত চ্যালেঞ্জের মুখে জাতীয় গ্রিড
সৌরবিদ্যুতের এই অভাবনীয় উত্থান একদিকে যেমন স্বস্তি এনে দিয়েছে, অন্যদিকে তা পাকিস্তানের রাষ্ট্রায়ত্ত বিদ্যুৎ গ্রিডের জন্য এক গভীর আর্থিক সংকট তৈরি করেছে। অর্থনীতিবিদ ও জ্বালানি বিশ্লেষকেরা একে ‘ইউটিলিটি ডেথ স্পাইরাল’ বা সেবা খাতের পতনমুখী ঘূর্ণিপাক হিসেবে অভিহিত করছেন। সাধারণ মানুষ ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলো যখন জাতীয় গ্রিড থেকে নিজেদের সংযোগ কমিয়ে দিচ্ছে বা পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন করে ফেলছে, তখন গ্রিড রক্ষণাবেক্ষণের নির্দিষ্ট ও স্থায়ী খরচ বহন করার মতো পর্যাপ্ত গ্রাহক আর থাকছে না। ফলে সরকার বাধ্য হয়ে অবশিষ্ট গ্রাহকদের ওপর অতিরিক্ত দাম চাপিয়ে দিচ্ছে, যা আরও বেশি মানুষকে সোলারের দিকে ঠেলে দিচ্ছে।
জ্বালানিমন্ত্রী আওয়াইস আহমেদ লেগারি স্বীকার করেছেন, গত দুই বছরে গ্রিডের প্রতি গ্রাহকদের অনীহার কারণে অবশিষ্ট সাধারণ ভোক্তাদের ওপর বছরে অতিরিক্ত ৫০ কোটি ডলারের বেশি আর্থিক চাপ তৈরি হয়েছে। এই সংকট মোকাবিলায় সরকার সম্প্রতি অতিরিক্ত উৎপাদিত সৌরবিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডে বিক্রি করার নীতিমালা পরিবর্তন করেছে। এর ফলে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ও মাঝারি ব্যবসায়ীরা কিছুটা অসন্তুষ্ট হলেও সরকারের যুক্তি—আগের ভর্তুকিমুখী নীতি বজায় রাখলে পুরো দেশের সাধারণ জনগণকে অচিরেই আরও বড় অঙ্কের লোকসানের মুখে পড়তে হতো।
পাকিস্তান সরকার ২০৩৬ সালের মধ্যে দেশের মোট বিদ্যুৎ-চাহিদার প্রায় ৯০ শতাংশ পরিবেশবান্ধব ও নবায়নযোগ্য উৎস (সৌর, বায়ু ও পারমাণবিক শক্তি) থেকে মেটানোর একটি উচ্চাভিলাষী পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। একই সঙ্গে আমদানিনির্ভর জ্বালানি ২৬ শতাংশ থেকে কমিয়ে মাত্র ৪ শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। দেশের অভ্যন্তরে সোলার ব্যাটারি তৈরির কারখানা স্থাপন ও বৈদ্যুতিক গাড়ির (ইভি) ব্যবহার বাড়ানোর পরিকল্পনাও চলছে জোরালোভাবে।
যুদ্ধ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিপর্যস্ত বিশ্বব্যবস্থায় পাকিস্তানের এই সৌরবিদ্যুতের বিপ্লব এক যুগসন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে। একদিকে এটি প্রমাণ করেছে যে, সংকটের মুহূর্তে সাধারণ মানুষ নিজস্ব উদ্ভাবনী শক্তিতে কীভাবে বড় পরিবর্তন আনতে পারে; অন্যদিকে এটি একটি ভঙ্গুর রাষ্ট্রায়ত্ত গ্রিড ব্যবস্থার সামনে নতুন কাঠামোগত চ্যালেঞ্জও ছুড়ে দিয়েছে। শেষ পর্যন্ত সোলার ও জাতীয় গ্রিড যদি সমান্তরালভাবে একটি টেকসই সহযোগিতার সম্পর্ক তৈরি করতে পারে, তবে তা কেবল পাকিস্তানের জন্যই নয়, গোটা উন্নয়নশীল বিশ্বের জন্যই এক অনন্য রোল মডেল হয়ে থাকবে।
তথ্যসূত্র: বিবিসি