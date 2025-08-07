গাজায় তীব্র রক্তসংকট, বাড়ছে ইসরায়েলি হামলা ও অনাহারে মৃত্যুর সংখ্যা

অনলাইন ডেস্ক
ইসরায়েলি অবরোধ ও হামলায় গাজার স্বাস্থ্যব্যবস্থা কার্যত ভেঙে পড়েছে। অঞ্চলটির রক্তব্যাংকগুলো প্রায় শূন্য হয়ে এসেছে, চিকিৎসা সরঞ্জাম ও প্রয়োজনীয় রসদের অভাব তীব্র আকার ধারণ করেছে, এবং যেসব হাসপাতাল এখনো সচল রয়েছে, সেগুলোকেও লক্ষ্যবস্তু করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো।
গতকাল বুধবার গাজা থেকে আল জাজিরার সংবাদদাতা হানি মাহমুদ জানান, আল-শিফা, আল-আকসা ও নাসের হাসপাতাল—এই তিনটি হাসপাতাল বর্তমানে সীমিত আকারে চালু থাকলেও রক্তের সংকট প্রকট হয়ে উঠেছে। মাহমুদ বলেন, ‘অনেক মানুষ স্বজনদের বাঁচাতে রক্ত দিতে চাইলেও চিকিৎসকেরা তাঁদের ফিরিয়ে দিচ্ছেন, কারণ অপুষ্টি ও পানিশূন্যতার কারণে তাঁরা রক্তদানে অযোগ্য হয়ে পড়েছে।’
আল-শিফা হাসপাতালের ব্লাডব্যাংকের প্রধানের দায়িত্বে থাকা আমানি আবু ওউদা বলেন, অপুষ্টির কারণে অনেক রক্তদাতা রক্ত দেওয়ার পরপরই অজ্ঞান হয়ে পড়ছেন, এতে দাতা ঝুঁকিতে পড়ছেন এবং রক্তের প্যাকেটও নষ্ট হচ্ছে। তিনি জানান, গাজায় খাদ্য ও পানি সংকট এতই তীব্র যে নিরাপদ রক্ত সংগ্রহ এখন প্রায় অসম্ভব।
অন্যদিকে, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) মহাপরিচালক টেডরোস আধানম গেব্রেইয়েসুস বুধবার এক বিবৃতিতে জানান, গাজায় অন্তত ১৪ হাজার ৮০০ রোগী এখনও বিশেষায়িত চিকিৎসার অপেক্ষায় আছেন। তিনি আরও বলেন, ‘আমরা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি, এসব রোগীকে গ্রহণে এগিয়ে আসতে এবং তাদের দ্রুত বিদেশে চিকিৎসার সুযোগ করে দিতে।’
এমন বিপর্যয়কর পরিস্থিতিতে যেন আগের চেয়ে আরও আগ্রাসী হয়ে উঠেছে ইসরায়েল। গাজাজুড়ে পূর্ণমাত্রায় অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে তারা। গতকাল বুধবার উপত্যকাজুড়ে ইসরায়েলি হামলায় কমপক্ষে ৪৪ জন নিহত হয়েছেন। নিহতদের অন্তত ১৮ জন বিতর্কিত মানবিক সংগঠন গাজা হিউম্যানিটিরিয়ান ফাউন্ডেশনের (জিএইচএফ) ত্রাণ সংগ্রহ করতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছেন। স্থানীয় গণমাধ্যমগুলোর তথ্যমতে, বিতরণকেন্দ্রের ত্রাণবাহী ট্রাকগুলোর কাছে গেলে একেবারে বিনা কারণে তাদের দিকে গুলি ছোঁড়ে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী।
এর আগে গত মঙ্গলবার গভীর রাতে গাজা সিটির শেখ রাদওয়ান এলাকায়ও ভয়াবহ হামলা চালিয়েছে ইসরায়েলি সেনারা। শেখ রাদওয়ান স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে লক্ষ্য করে চালানো হয়েছে এ হামলা। কোনো প্রাণহানির খবর না পাওয়া গেলেও অনেকে আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।
ইসরায়েলি অবরোধ ও হামলায় গাজার স্বাস্থ্যব্যবস্থা কার্যত ভেঙে পড়েছে। অঞ্চলটির রক্তব্যাংকগুলো প্রায় শূন্য হয়ে এসেছে, চিকিৎসা সরঞ্জাম ও প্রয়োজনীয় রসদের অভাব তীব্র আকার ধারণ করেছে, এবং যেসব হাসপাতাল এখনো সচল রয়েছে, সেগুলোকেও লক্ষ্যবস্তু করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো।
গতকাল বুধবার গাজা থেকে আল জাজিরার সংবাদদাতা হানি মাহমুদ জানান, আল-শিফা, আল-আকসা ও নাসের হাসপাতাল—এই তিনটি হাসপাতাল বর্তমানে সীমিত আকারে চালু থাকলেও রক্তের সংকট প্রকট হয়ে উঠেছে। মাহমুদ বলেন, ‘অনেক মানুষ স্বজনদের বাঁচাতে রক্ত দিতে চাইলেও চিকিৎসকেরা তাঁদের ফিরিয়ে দিচ্ছেন, কারণ অপুষ্টি ও পানিশূন্যতার কারণে তাঁরা রক্তদানে অযোগ্য হয়ে পড়েছে।’
আল-শিফা হাসপাতালের ব্লাডব্যাংকের প্রধানের দায়িত্বে থাকা আমানি আবু ওউদা বলেন, অপুষ্টির কারণে অনেক রক্তদাতা রক্ত দেওয়ার পরপরই অজ্ঞান হয়ে পড়ছেন, এতে দাতা ঝুঁকিতে পড়ছেন এবং রক্তের প্যাকেটও নষ্ট হচ্ছে। তিনি জানান, গাজায় খাদ্য ও পানি সংকট এতই তীব্র যে নিরাপদ রক্ত সংগ্রহ এখন প্রায় অসম্ভব।
অন্যদিকে, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) মহাপরিচালক টেডরোস আধানম গেব্রেইয়েসুস বুধবার এক বিবৃতিতে জানান, গাজায় অন্তত ১৪ হাজার ৮০০ রোগী এখনও বিশেষায়িত চিকিৎসার অপেক্ষায় আছেন। তিনি আরও বলেন, ‘আমরা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি, এসব রোগীকে গ্রহণে এগিয়ে আসতে এবং তাদের দ্রুত বিদেশে চিকিৎসার সুযোগ করে দিতে।’
এমন বিপর্যয়কর পরিস্থিতিতে যেন আগের চেয়ে আরও আগ্রাসী হয়ে উঠেছে ইসরায়েল। গাজাজুড়ে পূর্ণমাত্রায় অভিযান চালিয়ে যাচ্ছে তারা। গতকাল বুধবার উপত্যকাজুড়ে ইসরায়েলি হামলায় কমপক্ষে ৪৪ জন নিহত হয়েছেন। নিহতদের অন্তত ১৮ জন বিতর্কিত মানবিক সংগঠন গাজা হিউম্যানিটিরিয়ান ফাউন্ডেশনের (জিএইচএফ) ত্রাণ সংগ্রহ করতে গিয়ে প্রাণ হারিয়েছেন। স্থানীয় গণমাধ্যমগুলোর তথ্যমতে, বিতরণকেন্দ্রের ত্রাণবাহী ট্রাকগুলোর কাছে গেলে একেবারে বিনা কারণে তাদের দিকে গুলি ছোঁড়ে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী।
এর আগে গত মঙ্গলবার গভীর রাতে গাজা সিটির শেখ রাদওয়ান এলাকায়ও ভয়াবহ হামলা চালিয়েছে ইসরায়েলি সেনারা। শেখ রাদওয়ান স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে লক্ষ্য করে চালানো হয়েছে এ হামলা। কোনো প্রাণহানির খবর না পাওয়া গেলেও অনেকে আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।
ইসরায়েল সরকার গাজা উপত্যকায় এক নতুন ও ব্যাপক সামরিক অভিযান চালানোর পরিকল্পনা চূড়ান্ত করেছে। এই পরিকল্পনার আওতায় গাজার নতুন কিছু এলাকা দখল, গাজা শহরের ১০ লাখ বাসিন্দাকে স্থানচ্যুত করা এবং পাঁচ মাসব্যাপী সেনা অভিযান চালানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। গতকাল বুধবার এই পরিকল্পনা চূড়ান্ত করা হয়।২১ মিনিট আগে
ভারতে বাংলা ভাষা ঘিরে রাজনৈতিক অঙ্গন উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। দিল্লি পুলিশ বাংলা ভাষাকে ‘বাংলাদেশি’ ভাষা বলার প্রতিবাদ জানানো হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতার একটি ফুটবল ম্যাচে। ওই চিঠিকে ঘিরে যখন ভারতে বাংলাভাষীদের ওপর নির্যাতনের অভিযোগ তুলেছে তৃণমূল কংগ্রেস, তখন ব্যাপক বিতর্কের মধ্যেই এই প্রতিবাদ সামন১ ঘণ্টা আগে
পাকিস্তানের সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনির চলতি সপ্তাহেই যুক্তরাষ্ট্র সফরে যাচ্ছেন। মার্কিন সামরিক নেতাদের সঙ্গে বৈঠক এবং কৌশলগত আলোচনার লক্ষ্যেই এই সফর হতে যাচ্ছে বলে পাকিস্তানি সংবাদমাধ্যম দ্য ডনকে নিশ্চিত করেছে একাধিক সরকারি সূত্র।১ ঘণ্টা আগে
ইতালির সিসিলি দ্বীপকে মূল ভূখণ্ডের ক্যালাব্রিয়া অঞ্চলের সঙ্গে যুক্ত করতে বিশ্বের দীর্ঘতম সাসপেনশন ব্রিজ নির্মাণে চূড়ান্ত অনুমোদন দিয়েছে রোম। নিরাপত্তাজনিত আশঙ্কা, প্রাকৃতিক পরিবেশের ক্ষতি, স্থানীয় মাফিয়াদের হস্তক্ষেপসহ বিভিন্ন ধরনের আশঙ্কায় বহুবছর ধরে অনিশ্চয়তায় ছিল ১৩ দশমিক ৫ বিলিয়ন ইউরোর...৩ ঘণ্টা আগে