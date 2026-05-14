ফুটবল বিশ্বকাপ: যুদ্ধের আবহে ভিসা অনিশ্চয়তা নিয়েই যুক্তরাষ্ট্র যাচ্ছে ইরান, লাখো মানুষের বিদায়

তেহরানের এঙ্গেলাব স্কোয়ারে জাতীয় দলকে বিদায় জানাতে উপস্থিত হাজারো জনতা। ছবি: এএফপি

যুক্তরাষ্ট্রে ফুটবল বিশ্বকাপে ইরান অংশ নেবে কিনা তা নিয়ে নানা শঙ্কা ছিল। তবে সব শঙ্কার মেঘ উড়িয়ে অবশেষে দলটি যুক্তরাষ্ট্রে যাচ্ছে ফুটবল বিশ্বকাপে অংশ নিতে। আর সেই ফুটবল দলকে ইরানিরা যেন রীতিমতো জাতীয় উৎসবে পরিণত করা এক মিছিলের মাধ্যমে শুভেচ্ছা ও বিদায় জানাল।

কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার খবরে বলা হয়েছে, ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপে অংশ নিতে যুক্তরাষ্ট্রগামী জাতীয় ফুটবল দলের জন্য বিদায়ী সমাবেশ আয়োজন করে ইরান। গতকাল রাজধানী তেহরানের এঙ্গেলাব স্কোয়ারে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে হাজির হন লাখো সমর্থক। মঞ্চে উঠে দেশাত্মবোধক বক্তব্য দেন ফুটবলাররা। উপস্থিত জনতা উচ্ছ্বাসে তাদের অভিনন্দিত করেন।

অনুষ্ঠানে ২০২৬ বিশ্বকাপের জন্য ইরানের নতুন জার্সিও উন্মোচন করা হয়। এরপর দলটি প্রস্তুতি ক্যাম্প চালিয়ে যেতে তুরস্কে যাবে। ইরানের ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি মেহদি তাজ রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনকে বলেন, ‘গত চারটি বিশ্বকাপ অভিযানের মধ্যে এটিই সবচেয়ে বড় বিদায়ী আয়োজন। খেলোয়াড়রা জনগণের সঙ্গে আছে, আর জনগণ দেশের মর্যাদা, সম্মান ও শক্তির পাশে দাঁড়িয়ে আছে। ফল যাই হোক, সেখানে যেন ইরানের পতাকা উড়তে পারে এবং সেটিকে রক্ষা করা যায়।’

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল ইরানের ওপর হামলা চালানোর পর শুরু হওয়া আঞ্চলিক যুদ্ধের জেরে বিশ্বকাপে ইরানের অংশগ্রহণ নিয়েই প্রশ্ন দেখা দেয়। মেহদি তাজ নেতৃত্বে ইরানের ফুটবল ফেডারেশনের একটি প্রতিনিধি দল কানাডার টরোন্টো পিয়ারসন ইন্টারন্যাশনাল এয়াপোর্ট থেকে ফিরে আসতে বাধ্য হয়। তাদের অভিযোগ, বৈধ ভিসা থাকা সত্ত্বেও কানাডার অভিবাসন কর্মকর্তারা তাদের সঙ্গে ‘অগ্রহণযোগ্য আচরণ’ করেছেন। ফলে তারা ভ্যানকুভারে অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপ-পূর্ব ফিফার সমাবেশে অংশ নিতে পারেনি।

এর আগে, ২০২৪ সালে কানাডা ইরানের ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পসকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে তালিকাভুক্ত করে। কানাডা সরকারের বক্তব্যে ইঙ্গিত দেওয়া হয়, আইআরজিসির সঙ্গে সম্পর্ক থাকার অভিযোগে মেহদি তাজকে দেশটিতে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়নি। এ ঘটনার পর আশঙ্কা তৈরি হয়, ইরানি প্রতিনিধি দলের কিছু সদস্য যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ নিয়েও সমস্যায় পড়তে পারেন।

কানাডার মতো যুক্তরাষ্ট্রেও আইআরজিসিকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে বিবেচনা করা হয়। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও বলেছেন, ওই সংগঠনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কাউকে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না।

ইরান এখন খেলোয়াড় ও কর্মকর্তাদের যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ নিশ্চিত করার দায়িত্ব পুরোপুরি ফিফার ওপর ছেড়ে দিয়েছে। বিশ্বকাপের গ্রুপ পর্বে টিম মেল্লির তিনটি ম্যাচই যুক্তরাষ্ট্রে হওয়ার কথা রয়েছে। ইরান ফুটবল ফেডারেশনের মহাসচিব হেদায়েত মোমবেইনি বিদায়ী সমাবেশে বলেন, ‘ভিসা নিয়ে এখনো কিছু আমাদের সামনে আসেনি। আশা করছি নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই বিষয়টি সমাধান হবে।’ তিনি বলেন, ‘ফিফা আশ্বাস দিয়েছে। আশা করি সেই আশ্বাস বাস্তব ফল বয়ে আনবে এবং খেলোয়াড়রা সময়মতো ভিসা পাবে।’

আগামী ২৯ মে তুরস্কের আনতালিয়ায় বিশ্বকাপ প্রস্তুতি ম্যাচে ইরান ও গাম্বিয়া। মোমবেইনি জানান, তুরস্কের প্রস্তুতি ক্যাম্পে আরও একটি প্রীতি ম্যাচ আয়োজনের প্রক্রিয়াও চলছে।

