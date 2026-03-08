Ajker Patrika
মধ্যপ্রাচ্য

সৌদি আরবে ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় বাংলাদেশিসহ দুজন নিহত

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
সৌদি আরবে ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় বাংলাদেশিসহ দুজন নিহত
ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র। ছবি: এএফপি

ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় সৌদি আরবে বাংলাদেশিসহ দুজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন ১২ জন।

কাতারভিত্তিক সম্প্রচারমাধ্যম আল জাজিরা জানায়, সৌদি আরবের সিভিল ডিফেন্স এজেন্সি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে (সাবেক টুইটার) এক পোস্টে জানায়, দেশটির মধ্যাঞ্চলে হওয়া ওই ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় দুজন নিহত হয়েছেন। তাঁদের একজন বাংলাদেশি, অপরজন ভারতের নাগরিক।

এর আগে ইরানের রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পস (আইআরজিসি) জানিয়েছিল, সৌদি আরবের আল-খারজ এলাকায় তারা রাডার ব্যবস্থা লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে। আইআরজিসি যে জায়গায় হামলার কথা জানিয়েছে, ওই জায়গায়ই হতাহতের ঘটনা ঘটেছে বলে জানিয়েছে আল জাজিরা।

বিষয়:

যুদ্ধমধ্যপ্রাচ্যবাংলাদেশিসংঘাতযুক্তরাষ্ট্রক্ষেপণাস্ত্রএক্সইরানইরান-ইসরায়েল সংঘাত
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পাঁচ দেশ থেকে বাংলাদেশের কূটনীতিকদের একযোগে প্রত্যাহার

১৮ মার্চ ছুটি ঘোষণা করে প্রজ্ঞাপন, বন্ধ থাকবে বেসরকারি অফিসও

‘চলেন যুদ্ধে যাই’, বাড়ির দরজা খুলে বললেন প্রধানমন্ত্রী

হাদি হত্যার প্রধান আসামি ফয়সালসহ দুজন ভারতে গ্রেপ্তার

ইরানের সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম দখলে সেনা পাঠাতে চান ট্রাম্প, আলোচনায় খার্গ দ্বীপও

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

হাদি হত্যা: প্রতিরক্ষা গোয়েন্দাদের তথ্যে ভারতে ফয়সাল গ্রেপ্তার, ফেরত আনার প্রক্রিয়া শুরু

হাদি হত্যা: প্রতিরক্ষা গোয়েন্দাদের তথ্যে ভারতে ফয়সাল গ্রেপ্তার, ফেরত আনার প্রক্রিয়া শুরু

চার দশক পর রন আরাদের খোঁজে লেবাননের গ্রামে ইসরায়েলের অভিযান

চার দশক পর রন আরাদের খোঁজে লেবাননের গ্রামে ইসরায়েলের অভিযান

ইরান যুদ্ধের বিপজ্জনক ধাপ শেষের পথে: আরব আমিরাত

ইরান যুদ্ধের বিপজ্জনক ধাপ শেষের পথে: আরব আমিরাত

মার্কিন স্থাপনা লক্ষ্য করে সক্ষমতার ৬০% হামলা, ইসরায়েলে হামলা বাকি ৪০%: ইরান

মার্কিন স্থাপনা লক্ষ্য করে সক্ষমতার ৬০% হামলা, ইসরায়েলে হামলা বাকি ৪০%: ইরান

পাঁচ দেশ থেকে বাংলাদেশের কূটনীতিকদের একযোগে প্রত্যাহার

পাঁচ দেশ থেকে বাংলাদেশের কূটনীতিকদের একযোগে প্রত্যাহার

সম্পর্কিত

ইরান ইস্যুতে পেন্টাগনের তহবিল আটকে দেওয়ার হুমকি ডেমোক্র্যাটদের

ইরান ইস্যুতে পেন্টাগনের তহবিল আটকে দেওয়ার হুমকি ডেমোক্র্যাটদের

সৌদি আরবে ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় বাংলাদেশিসহ দুজন নিহত

সৌদি আরবে ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় বাংলাদেশিসহ দুজন নিহত

খামেনির হত্যাকাণ্ডে কেন ভারতে শোক আর বিক্ষোভ

খামেনির হত্যাকাণ্ডে কেন ভারতে শোক আর বিক্ষোভ

কাশতে কাশতে নাজেহাল পুতিন—ভিডিও সরিয়ে নিল ক্রেমলিন

কাশতে কাশতে নাজেহাল পুতিন—ভিডিও সরিয়ে নিল ক্রেমলিন