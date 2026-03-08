সৌদি আরবে ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় বাংলাদেশিসহ দুজন নিহত

ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় সৌদি আরবে বাংলাদেশিসহ দুজন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন ১২ জন।
কাতারভিত্তিক সম্প্রচারমাধ্যম আল জাজিরা জানায়, সৌদি আরবের সিভিল ডিফেন্স এজেন্সি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে (সাবেক টুইটার) এক পোস্টে জানায়, দেশটির মধ্যাঞ্চলে হওয়া ওই ক্ষেপণাস্ত্র হামলায় দুজন নিহত হয়েছেন। তাঁদের একজন বাংলাদেশি, অপরজন ভারতের নাগরিক।
এর আগে ইরানের রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পস (আইআরজিসি) জানিয়েছিল, সৌদি আরবের আল-খারজ এলাকায় তারা রাডার ব্যবস্থা লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে। আইআরজিসি যে জায়গায় হামলার কথা জানিয়েছে, ওই জায়গায়ই হতাহতের ঘটনা ঘটেছে বলে জানিয়েছে আল জাজিরা।
ইরানের বিরুদ্ধে চলমান যুদ্ধে পেন্টাগনের জন্য অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দের প্রস্তাবে বাধা দেওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছেন মার্কিন কংগ্রেসের ডেমোক্র্যাট সদস্যরা। ট্রাম্প প্রশাসন এই যুদ্ধের লক্ষ্য বা স্থায়িত্ব সম্পর্কে কোনো সুনির্দিষ্ট রূপরেখা দিতে ব্যর্থ হয়েছে—এমন অভিযোগ তুলে তাঁরা এই কঠোর অবস্থানের কথা জানিয়েছেন।১ মিনিট আগে
ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির হত্যাকাণ্ডের পর ভারতজুড়ে শোকসভা, প্রার্থনা এবং বিক্ষোভের ঘটনা ঘটেছে। বিশেষ করে ভারতের শিয়া মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে গভীর শোকের আবহ তৈরি হয়েছে। অনেকেই কালো পোশাক পরে মসজিদ ও জনসমাগমস্থলে জড়ো হয়ে প্রার্থনা করেছেন, মোমবাতি জ্বালিয়েছেন এবং নিহত নেতার স্মরণে...১৮ মিনিট আগে
আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে দেওয়া একটি রেকর্ড করা ভাষণের সময় হঠাৎ কাশিতে ভুগতে থাকেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। অনলাইনে ফাঁস হওয়া এমন একটি ভিডিও নিয়ে ব্যাপক আলোচনা চলছে। ভিডিওটি ক্রেমলিনের টেলিগ্রাম চ্যানেলে অল্প সময়ের জন্য প্রকাশিত হলেও পরে তা দ্রুত সরিয়ে নেওয়া হয়।১ ঘণ্টা আগে
মধ্যপ্রাচ্যে মোতায়েন করা যুক্তরাষ্ট্রের অত্যাধুনিক ‘থাড’ ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষাব্যবস্থার চারটি রাডার ধ্বংস করার দাবি করেছে ইরানের ইসলামি বিপ্লবী গার্ড কর্পস (আইআরজিসি)। গত ২৪ ঘণ্টায় চালানো পৃথক অভিযানে এসব রাডার গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে বলে আজ রোববার তেহরানের পক্ষ থেকে জানানো হয়।১ ঘণ্টা আগে