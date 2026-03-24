ইরানে হামলা চালিয়ে যেতে ট্রাম্পকে একাধিকবার ফোন করেছেন সৌদি যুবরাজ

সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে একাধিক ফোনালাপে ইরানের বিরুদ্ধে চলমান যুদ্ধ অব্যাহত রাখার আহ্বান জানিয়েছেন সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সালমান। মার্কিন কর্মকর্তাদের বরাতে মঙ্গলবার (২৪ মার্চ) এ খবর জানিয়েছে নিউইয়র্ক টাইমস।
এ বিষয়ে অবহিত সূত্রগুলোর মতে, সৌদি যুবরাজ মনে করছেন, ইরানে যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের সামরিক অভিযান মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক মানচিত্র নতুনভাবে গড়ে তোলার একটি ঐতিহাসিক সুযোগ তৈরি করেছে। তিনি ট্রাম্পকে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন, ইরানের কট্টরপন্থী সরকারকে সম্পূর্ণভাবে দুর্বল বা অপসারণ না করলে উপসাগরীয় অঞ্চলের দীর্ঘমেয়াদি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়।
গত এক সপ্তাহে হওয়া একাধিক আলোচনায় যুবরাজ স্পষ্টভাবে বলেছেন, ইরান একটি স্থায়ী হুমকি এবং এই হুমকি দূর করতে হলে দেশটির বর্তমান শাসনব্যবস্থাকে ভেঙে দিতে হবে। তাঁর এই অবস্থান আঞ্চলিক শক্তির ভারসাম্যে বড় ধরনের পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে।
ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুও ইরানকে দীর্ঘমেয়াদি হুমকি হিসেবে দেখেন। তবে বিশ্লেষকদের মতে, ইসরায়েল হয়তো এমন একটি দুর্বল ইরানকে গ্রহণযোগ্য মনে করতে পারে, যা অভ্যন্তরীণ অস্থিরতায় জর্জরিত হয়ে বাইরের দিকে হুমকি তৈরি করতে অক্ষম হবে। তবে সৌদি আরবের দৃষ্টিতে, একটি ব্যর্থ বা অস্থিতিশীল ইরান বরং সরাসরি নিরাপত্তাঝুঁকির কারণ হতে পারে।
এদিকে যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হলে ইরান সৌদি তেলের স্থাপনায় আরও বিধ্বংসী হামলা চালাতে পারে বলে উদ্বেগ বাড়ছে সৌদি ও মার্কিন সরকারের শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মধ্যে। পাশাপাশি একটি দীর্ঘ ও অনির্দিষ্ট যুদ্ধের মধ্যে আটকে পড়ার ঝুঁকিতে রয়েছে যুক্তরাষ্ট্র।
আবার প্রকাশ্য আলোচনায় ট্রাম্পের অবস্থান কিছুটা দোদুল্যমান দেখা যাচ্ছে। তিনি একদিকে যুদ্ধ দ্রুত শেষ হওয়ার ইঙ্গিত দিচ্ছেন, অন্যদিকে সংঘাত আরও বাড়তে পারে বলেও সংকেত দিচ্ছেন। গত সোমবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ট্রাম্প দাবি করেন, তাঁর প্রশাসন ইরানের সঙ্গে সম্পূর্ণ সমাধান নিয়ে ফলপ্রসূ আলোচনা করেছে। তবে ইরান এই দাবিকে অস্বীকার করে জানিয়েছে, এমন কোনো আলোচনা চলছে না।
সার্বিকভাবে, পরিস্থিতি ক্রমেই জটিল হয়ে উঠছে এবং মধ্যপ্রাচ্যে নতুন করে বড় ধরনের সংঘাতের আশঙ্কা বাড়ছে।
ওয়াশিংটন পোস্ট জানিয়েছে, ময়দানে সংঘাত আরও তীব্র হয়েছে। ইরান নতুন করে ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা চালিয়েছে। এর ফলে ইসরায়েলের রাজধানী তেল আবিবসহ বিভিন্ন এলাকায় হতাহত ও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া গেছে।১ ঘণ্টা আগে
অনলাইন ভবিষ্যদ্বাণী করার প্ল্যাটফর্ম ‘পলিমার্কেটে’ যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে সম্ভাব্য যুদ্ধবিরতি নিয়ে ধরা বেশ কিছু বাজিতে গোপন তথ্য ব্যবহারের লক্ষণ দেখা গেছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, গত সপ্তাহান্তে করা এই বাজিগুলোর ধরন ও সময় বিশ্লেষণ করলে একে সাধারণ অনুমান বলে মনে করার সুযোগ কম।২ ঘণ্টা আগে
গত সপ্তাহে ইসরায়েলি হামলায় আলী লারিজানি নিহত হওয়ার পর মোহাম্মদ বাঘের জোলঘাদরকে ইরানের সর্বোচ্চ জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের প্রধান হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে। আজ মঙ্গলবার তেহরানে এক আনুষ্ঠানিক ঘোষণার মাধ্যমে এ তথ্য জানানো হয়।৩ ঘণ্টা আগে
শুধু হিন্দু, শিখ এবং বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারীরাই তফসিলি জাতি হিসেবে সুযোগ-সুবিধা দাবি করতে পারবেন বলে দিয়েছেন ভারতের সুপ্রিম কোর্ট। অন্ধ্রপ্রদেশ হাইকোর্টের আগের একটি সিদ্ধান্ত বহাল রেখে আজ মঙ্গলবার শীর্ষ আদালত জানায়, কোনো ব্যক্তি যদি খ্রিষ্টান বা অন্য কোনো ধর্মে ধর্মান্তরিত হন, তবে তিনি আর তফসিলি....৪ ঘণ্টা আগে