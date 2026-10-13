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মধ্যপ্রাচ্য

সৌদি আরব ভ্রমণে নাগরিকদের সতর্ক করল যুক্তরাষ্ট্র

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১৩ অক্টোবর ২০২৬, ২১: ২৮
সৌদি আরব ভ্রমণে নাগরিকদের সতর্ক করল যুক্তরাষ্ট্র
ফাইল ছবি

সৌদি আরব ভ্রমণের ক্ষেত্রে নাগরিকদের সতর্ক করেছে যুক্তরাষ্ট্র। সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদসহ বিভিন্ন এলাকায় হুতি বিদ্রোহীদের হামলা ও ইয়েমেনে হুতি-নিয়ন্ত্রিত রাজধানী সানায় সৌদি আরবের নেতৃত্বাধীন জোটের বিশেষ অভিযান শুরুর পরিপ্রেক্ষিতে এ সতর্কতা জারি করা হয়েছে।

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কাতারভিত্তিক সম্প্রচারমাধ্যম আল জাজিরা জানায়, সৌদি আরবে মার্কিন দূতাবাস এক সতর্কবার্তায় বলেছে, ইরান ও দেশটির সমর্থিত হুতি বিদ্রোহীরা সৌদি আরবে মার্কিন স্বার্থ লক্ষ্য করে ড্রোন ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালাচ্ছে। এই অবস্থায় নাগরিকদের সৌদি আরব ভ্রমণের বিষয়টি পুনর্বিবেচনার আহ্বান জানিয়েছে দূতাবাস।

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মার্কিন দূতাবাস নাগরিকদের ইয়েমেন ভ্রমণও এড়ানোর আহ্বান জানিয়েছে। সতর্কবার্তায় দূতাবাস বলেছে, ইয়েমেনে ‘সন্ত্রাসবাদ’-সংশ্লিষ্ট ঝুঁকি রয়েছে।

বিষয়:

মধ্যপ্রাচ্যবিমানবন্দরসংকটসংঘাতইয়েমেনহামলাসৌদি আরব
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