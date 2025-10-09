প্রথম ধাপের যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে হামাস–ইসরায়েল

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড গাজায় দুই বছরের বেশি সময় ধরে চলা যুদ্ধ বন্ধে প্রথম ধাপের যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়েছে হামাস ও ইসরায়েল। এমনকি তারা এ বিষয়ে একটি চুক্তিতেও স্বাক্ষর করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প নিজেই বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।
প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প নিজ মালিকানাধীন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে বলেছেন, ইসরায়েল ও হামাস আমাদের শান্তি পরিকল্পনার প্রথম ধাপে ‘স্বাক্ষর করেছে’।
ট্রাম্প লিখেছেন, ‘এটি আরব ও মুসলিম বিশ্ব, ইসরায়েল, আশপাশের সব দেশ এবং যুক্তরাষ্ট্রের জন্য একটি মহান দিন। আমরা কাতার, মিশর ও তুরস্কের মধ্যস্থতাকারীদের ধন্যবাদ জানাই, যাঁরা আমাদের সঙ্গে কাজ করেছেন এই ঐতিহাসিক ও নজিরবিহীন ঘটনা সম্ভব করার জন্য। শান্তির দূতেরা ধন্য হোক!’
ইসরায়েলি সেনাবাহিনী জানিয়েছে, তারা হামাসের সঙ্গে যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরকে ‘স্বাগত’ জানায়।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক পোস্টে বলা হয়েছে, সেনাপ্রধান ইয়াল জামির সব বাহিনীকে নির্দেশ দিয়েছেন শক্ত প্রতিরক্ষার প্রস্তুতি নিতে এবং যেকোনো পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত থাকতে।
পোস্টে আরও বলা হয়েছে, একই সঙ্গে সেনাপ্রধান অপহৃতদের উদ্ধার অভিযানে প্রস্তুতি নিতে বলেছেন সৈন্যদের। এই অভিযান সংবেদনশীলতা ও পেশাদারিত্বের সঙ্গে পরিচালনার প্রত্যাশা করা হচ্ছে।
এদিকে হামাস জানিয়েছে, তারা চুক্তির অংশ হিসেবে ইসরায়েলি জিম্মিদের মুক্তির বিনিময়ে যেসব ফিলিস্তিনির মুক্তি চায়, তাদের একটি তালিকা তেল আবিবকে দিয়েছে।
টেলিগ্রামে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে ফিলিস্তিনি সংগঠনটি জানিয়েছে, তারা যুদ্ধবিরতি চুক্তিতে নির্ধারিত শর্ত অনুযায়ী ‘ফিলিস্তিনি বন্দীদের তালিকা’ ইসরায়েলের কাছে জমা দিয়েছে।
হামাস জানিয়েছে, তারা এখন ‘চূড়ান্তভাবে নামগুলোর অনুমোদনের অপেক্ষায়’ আছে। এরপর বন্দীদের গণমাধ্যম দপ্তরের মাধ্যমে সেগুলো প্রকাশ্যে ঘোষণা করা হবে।
ইসরায়েল ও হামাস গাজায় যুদ্ধবিরতির প্রথম ধাপে সম্মত হয়েছে। এই যুদ্ধবিরতি ইসরায়েলের গণহত্যা থামানোর উদ্দেশ্যে করা হচ্ছে। এই গণহত্যায় এখন পর্যন্ত ৬৭ হাজারের মানুষ নিহত হয়েছে, ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে এবং এক ভয়াবহ মানবিক সংকট তৈরি হয়েছে।৬ মিনিট আগে
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, গাজায় প্রথম ধাপের যুদ্ধবিরতি শেষ হওয়ার পর অঞ্চলটিকে পুনর্নির্মাণ করা হবে। যাতে, সেখানে মানুষ ভালোভাবে চলাফেরা করতে পারে। এর আগে, ট্রাম্প নিজেই গাজায় যুদ্ধবিরতির প্রথম ধাপের চুক্তি স্বাক্ষরের ঘোষণা দেন।৩৮ মিনিট আগে
অবশেষে গাজায় যুদ্ধবিরতির প্রথম ধাপের চুক্তি স্বাক্ষরের ঘোষণা দিয়েছে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। নিজ মালিকানাধীন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে তিনি এই ঘোষণা দেন। তাঁর ঘোষণার পরপরই গাজা থেকে আল–জাজিরার প্রতিবেদক হানি মাহমুদ সরেজমিন জানান, অঞ্চলটিতে ইসরায়েলি যুদ্ধবিমানের গর্জন থেমে গ১ ঘণ্টা আগে
কাশির সিরাপে কোডিন নামের একধরনের মাদক ব্যবহার করা হয়। এটি হালকা ওপিওয়েড শ্রেণির মাদক, যা উচ্চমাত্রায় নিলে উচ্ছ্বাস বা নেশার অনুভূতি দেয় এবং আসক্তির ঝুঁকি বাড়ায়। ফলে বড়রা দীর্ঘদিন এই সিরাপ খেলে এতে আসক্ত হয়ে পড়েন।৯ ঘণ্টা আগে