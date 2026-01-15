ইরানকে ট্রাম্পের হুমকির পর দ. চীন সাগর থেকে মধ্যপ্রাচ্যের পথে মার্কিন রণতরি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
দক্ষিণ চীন সাগরে মহড়া শেষ করে মার্কিন বিমানবাহী রণতরী সেখান থেকে সরে মধ্যপ্রাচ্যের দিকে যাত্রা করেছে বলে জানা গেছে। ইরানে চলমান সরকারবিরোধী বিক্ষোভের প্রেক্ষাপটেই এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এই খবরের ঠিক আগে, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানকে হুমকি দেন।
মার্কিন কেবল নিউজ নেটওয়ার্ক নিউজনেশনের বরাত দিয়ে আজ বৃহস্পতিবার হংকং থেকে প্রকাশিত সাউথ চায়না মর্নিং পোস্ট জানিয়েছে, মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগ পেন্টাগন ইউএসএস আব্রাহাম লিঙ্কন এবং এর সঙ্গে থাকা ক্যারিয়ার স্ট্রাইক গ্রুপকে দক্ষিণ চীন সাগরের অবস্থান ছেড়ে মধ্যপ্রাচ্যের দিকে যেতে নির্দেশ দিয়েছে। এই স্ট্রাইক গ্রুপে আরলি বার্ক শ্রেণির গাইডেড-মিসাইল ডেস্ট্রয়ারও রয়েছে।
মার্কিন নেভাল ইনস্টিটিউটের ক্যারিয়ার ট্র্যাকার অনুযায়ী, সোমবার পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের সেন্ট্রাল কমান্ডের আওতায় মধ্যপ্রাচ্যে কোনো মার্কিন যুদ্ধবিমানবাহী রণতরী মোতায়েন ছিল না। সক্রিয় দায়িত্বে থাকা ক্যারিয়ার স্ট্রাইক গ্রুপগুলোর মধ্যে আব্রাহাম লিংকনই ছিল ওই অঞ্চলের সবচেয়ে কাছাকাছি, যা স্কারবরো শোলের কাছাকাছি জলসীমায় অবস্থান করছিল।
রণতরীটি গত নভেম্বরে ক্যালিফোর্নিয়ার সান ডিয়েগো বন্দর ছেড়ে যাত্রা করে এবং গত মাস থেকে দক্ষিণ চীন সাগরে অবস্থান করছিল। বিভিন্ন দেশের দাবিকৃত সম্পদসমৃদ্ধ এই জলপথে এটি অন্তত দুই সপ্তাহ ধরে কার্যক্রম চালিয়েছে। পেন্টাগনের ডিফেন্স ভিজ্যুয়াল ইনফরমেশন ডিস্ট্রিবিউশন সার্ভিস প্রকাশিত ভিডিও অনুযায়ী, আব্রাহাম লিঙ্কন গত সপ্তাহে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে। এর মধ্যে ছিল ৮ জানুয়ারির লাইভ-ফায়ার ড্রিল। এই মহড়ায় ফ্যালানক্স ক্লোজ-ইন উইপন সিস্টেম ব্যবহার করা হয়, যা আসন্ন ক্ষেপণাস্ত্র, বিমান ও নৌযান প্রতিহত করার জন্য ব্যবহৃত টারেটের একটি ব্যবস্থা।
এ ছাড়া ওই মহড়ায় ফ্লাইট অপারেশন, সমুদ্রে রসদ পুনরায় সংগ্রহ, ক্ষয়ক্ষতি নিয়ন্ত্রণ প্রশিক্ষণ এবং বিস্ফোরক নিষ্ক্রিয়করণ অনুশীলনও অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই মহড়ার কয়েক দিন পরই দক্ষিণ চীন সাগরের জলসীমা নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী দাবিদার চীন ও ফিলিপাইন আবারও একে অপরের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলে। সোমবার ম্যানিলা বেইজিংয়ের সেই দাবি প্রত্যাখ্যান করে, যেখানে বলা হয়েছিল ফিলিপাইন উসকানিমূলক পদক্ষেপ নিচ্ছে। ফিলিপাইন অভিযোগ করে, চীন দক্ষিণ চীন সাগরে ‘নিরবচ্ছিন্ন অবৈধ, জবরদস্তিমূলক, আগ্রাসী ও প্রতারণামূলক’ কার্যক্রম চালাচ্ছে।
তবে ম্যানিলায় অবস্থিত চীনা দূতাবাস মঙ্গলবার এই অভিযোগকে ‘ভিত্তিহীন ও বিভ্রান্তিকর’ বলে আখ্যা দেয়।
গত ডিসেম্বরের মাঝামাঝি সময়ে বিরোধপূর্ণ স্প্র্যাটলি দ্বীপপুঞ্জের সাবিনা শোলের কাছে চীনা কোস্টগার্ড জাহাজগুলো ফিলিপাইনের মাছ ধরার নৌকাগুলোর দিকে পানি ছোড়ে। চীন জানায়, ফিলিপাইনের বিপুলসংখ্যক নৌযানের বিরুদ্ধে তারা ‘প্রয়োজনীয় নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবস্থা’ নিয়েছে। তবে ম্যানিলার দাবি, ওই ঘটনায় তিনজন জেলে আহত হন এবং দুটি নৌকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।
এই প্রেক্ষাপটেই মার্কিন যুদ্ধবিমানবাহী রণতরীটি মধ্যপ্রাচ্যের দিকে যাচ্ছে, যেখানে ইরানে ১৯৭৯ সালের ইসলামি বিপ্লবের পর সবচেয়ে বড় সরকারবিরোধী বিক্ষোভ চলছে। বিভিন্ন প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, তেহরানের দমন-পীড়নে এখন পর্যন্ত ২ হাজার থেকে ১২ হাজার মানুষ নিহত হয়েছে।
বৃহস্পতিবার তেহরান সাময়িকভাবে দেশের আকাশসীমা বন্ধ রাখার নির্দেশ দেয়, যা প্রায় পাঁচ ঘণ্টা স্থায়ী ছিল। এর আগে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, দমন-পীড়ন চলতে থাকলে যুক্তরাষ্ট্র ইসলামি সরকারের বিরুদ্ধে সামরিক হামলা চালাতে পারে।
মঙ্গলবার নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ট্রাম্প লেখেন, বেসামরিক মানুষ হত্যার জন্য ইরানি কর্তৃপক্ষকে ‘চড়া মূল্য দিতে হবে।’ তিনি দেশটির জনগণকে ‘বিক্ষোভ চালিয়ে যেতে’ আহ্বান জানান এবং বলেন, ‘সহায়তা আসছে।’ তবে বুধবার তিনি কিছুটা সংযত ভাষায় বলেন, ‘ইরানে হত্যাকাণ্ড বন্ধ হচ্ছে।’
জবাবে তেহরান সতর্ক করে জানায়, যুক্তরাষ্ট্র যদি ইরানের বিরুদ্ধে হামলা চালায়, তাহলে মধ্যপ্রাচ্য অঞ্চলে অবস্থানরত মার্কিন বাহিনীগুলোকে তারা লক্ষ্যবস্তু করবে। এর পরিপ্রেক্ষিতে কাতারের আল উদেইদ বিমানঘাঁটি থেকে বেশ কয়েকজন মার্কিন ও ব্রিটিশ সামরিক সদস্য সরে যান।
