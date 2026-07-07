দামেস্ক সফররত ফরাসি প্রেসিডেন্টের হোটেলের কাছে ভয়াবহ বিস্ফোরণ, বেশ কয়েকজন হতাহতের শঙ্কা

সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কে আজ মঙ্গলবার একাধিক বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে। শহরের আকাশে ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠতে দেখা গেছে এবং বিস্ফোরণের পর ঘটনাস্থলসংলগ্ন সড়কগুলো বন্ধ করে দিয়ে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। আশঙ্কা করা হচ্ছে, এই বিস্ফোরণে বেশ কয়েকজন হতাহত হয়েছেন। তবে এখনো সংখ্যা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। এই বিস্ফোরণ এমন এক সময়ে হলো যখন ফরাসি প্রেসিডেন্ট মাখো দেশটি সফর করছেন। এবং তাঁর যে হোটেলে অবস্থান করার কথা তার খুব কাছেই এই বিস্ফোরণ হয়েছে।
বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে এক প্রত্যক্ষদর্শী জানান, তিনি বিস্ফোরণের শব্দ শুনেছেন এবং ঘটনাস্থলের আশপাশ থেকে ধোঁয়া উঠতে দেখেছেন। টেলিভিশনের সম্প্রচারিত ফুটেজেও রাজধানীর আকাশে ধোঁয়ার স্তম্ভ দেখা যায়। সিরিয়ার একটি নিরাপত্তা সূত্র জানিয়েছে, রাজধানীর একটি হোটেলের কাছে বিস্ফোরক ডিভাইস বিস্ফোরিত হয়েছে। ওই হোটেলেই ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাখোঁর অবস্থান করার কথা ছিল।
বিস্ফোরণের কারণ তাৎক্ষণিকভাবে স্পষ্ট নয়। হতাহত হওয়ার বিষয়ে কোনো আনুষ্ঠানিক তথ্য প্রকাশ করা হয়নি।
মাখোঁ বর্তমানে দামেস্ক সফরে রয়েছেন এবং তিনি সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট আহমেদ আল-শারার সঙ্গে বৈঠক করেছেন। বাশার আল-আসাদ ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর তিনিই প্রথম ইউরোপীয় ইউনিয়নের শীর্ষস্থানীয় নেতা হিসেবে দামেস্ক সফর করছেন।
তথ্যসূত্র: আল জাজিরা ও আশরাক আল–আওসাত
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