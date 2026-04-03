ইরানের করিডর এড়িয়ে যেভাবে হরমুজ পার হচ্ছে ওমানি জাহাজ

মধ্যপ্রাচ্যে ইরান এবং ইসরায়েল ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ক্রমবর্ধমান উত্তেজনার মধ্যেই হরমুজ প্রণালিতে ওমানের তিনটি জাহাজের গতিপথ পরিবর্তনের ঘটনায় চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। জাহাজগুলো ইরানের নির্ধারিত ‘অনুমোদিত করিডর’ এড়িয়ে বিকল্প পথে এই গুরুত্বপূর্ণ জলপথ অতিক্রম করছে বলে জানিয়েছে নৌযান চলাচল পর্যবেক্ষণকারী সংস্থাগুলো।

শিপিং জার্নাল ‘লয়েডস লিস্ট’-এর ট্র্যাকিং ডেটা অনুযায়ী, ওমানের এই ছোট নৌবহরে রয়েছে দুটি বিশাল তেলবাহী সুপারট্যাঙ্কার এবং একটি তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) বোঝাই জাহাজ। লন্ডনভিত্তিক এই সংবাদমাধ্যমটি জানিয়েছে, জাহাজগুলো লারক দ্বীপের কাছে ইরানের ‘অনুমোদিত করিডর’ ব্যবহার না করে ওমান উপকূলের ‘অস্বাভাবিক’ কাছাকাছি দিয়ে চলাচল করছে।

জাহাজগুলো তাদের অটোমেটিক আইডেনটিফিকেশন সিস্টেম (এআইএস) সচল রেখেই এই পথ বেছে নিয়েছে। বিশ্লেষকদের মতে, গত প্রায় তিন সপ্তাহের মধ্যে এটিই প্রথম কোনো ঘটনা যেখানে কোনো জাহাজ ইরানি করিডর ব্যবহার না করে এই প্রণালি পার হওয়ার চেষ্টা করছে। সাধারণত এই রুট দিয়ে চলাচলকারী জাহাজগুলো নিরাপত্তা এবং নিয়ম অনুযায়ী নির্দিষ্ট করিডর ব্যবহার করে থাকে।

হরমুজ প্রণালি বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ তেলের ট্রানজিট পয়েন্ট। যুদ্ধের কারণে এখন এই এলাকায় জাহাজ চলাচলের ঝুঁকি বেড়েছে। ওমানি জাহাজগুলোর এই কৌশলগত পথ পরিবর্তনকে সম্ভাব্য নিরাপত্তা ঝুঁকি এড়ানোর চেষ্টা হিসেবে দেখছেন প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞরা।

যদি এই জাহাজগুলো সফলভাবে তাদের যাত্রা সম্পন্ন করতে পারে, তবে তা অন্যান্য দেশের বাণিজ্যিক জাহাজগুলোর জন্য এক নতুন দৃষ্টান্ত তৈরি করতে পারে। লয়েডস লিস্ট এবং অন্য বৈশ্বিক সংস্থাগুলো জাহাজগুলোর পরবর্তী অবস্থান নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে।

উল্লেখ্য, এর আগে ওমান ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করলেও বর্তমান পরিস্থিতিতে নিজেদের সম্পদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতেই তারা এই বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

চৈত্রসংক্রান্তিতে রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানে সাধারণ ছুটি

ক্রুকে উদ্ধারে কী কী প্রযুক্তি ব্যবহার করল যুক্তরাষ্ট্র, ইরানিরা কেন খুঁজে পেল না

ইরানের বিক্ষোভকারীদের অস্ত্র পাঠিয়েছিলাম, কুর্দিরা মেরে দিয়েছে: ট্রাম্প

সড়ক পরিবহনমন্ত্রী আ.লীগের মন্ত্রীদের মতো উত্তর দিয়েছেন: বিএনপির এমপি মনিরুল

৪৮১ ভুয়া মুক্তিযোদ্ধার গেজেট বাতিল: মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

ইসরায়েলে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র বর্ষণ: হাইফায় নিহত ২, তেল আবিবে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি

ভূমধ্যসাগরে ফের নৌকাডুবি: নিখোঁজ বাংলাদেশিসহ অন্তত ৭০, ২ মরদেহ উদ্ধার

আজহারীর পর আহমাদুল্লাহর ভিসাও বাতিল করল অস্ট্রেলিয়া

যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের জন্য হরমুজ কখনোই আগের অবস্থায় ফিরবে না: ইরান

