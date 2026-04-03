মার্কিন সেনাবাহিনীর চিফ অব স্টাফকে বরখাস্ত করলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী হেগসেথ

এক নজিরবিহীন ও নাটকীয় সিদ্ধান্তে মার্কিন সেনাবাহিনীর চিফ অব স্টাফ জেনারেল র‍্যান্ডি জর্জকে বরখাস্ত করেছেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ। গতকাল বৃহস্পতিবার পেন্টাগনের শীর্ষ পর্যায়ে চলমান শুদ্ধি অভিযানের অংশ হিসেবে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে বার্তা সংস্থা রয়টার্সকে নিশ্চিত করেছেন মার্কিন প্রতিরক্ষা দপ্তরের একাধিক কর্মকর্তা।

ফক্স নিউজের সাবেক উপস্থাপক পিট হেগসেথ দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই পেন্টাগনের খোলনলচে পাল্টে ফেলতে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে কাজ করছেন। তবে যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে একজন জেনারেলকে এভাবে পদচ্যুত করার ঘটনা মার্কিন ইতিহাসে বিরল।

পেন্টাগন এক বিবৃতিতে জেনারেল জর্জের অবসরের কথা নিশ্চিত করে জানিয়েছে, ৪১তম সেনাপ্রধান হিসেবে তিনি ‘অবিলম্বে কার্যকর হওয়া সাপেক্ষে’ পদত্যাগ করছেন। বিবৃতিতে তাঁর দীর্ঘ দশকের সেবার জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হলেও, এই আকস্মিক বিদায়ের কোনো সুনির্দিষ্ট কারণ দর্শানো হয়নি। উল্লেখ্য, জেনারেল জর্জের মেয়াদের আরও এক বছরেরও বেশি সময় বাকি ছিল।

সূত্রমতে, হেগসেথের সাবেক সামরিক সহকারী এবং বর্তমানে সেনাবাহিনীর ভাইস চিফ অব স্টাফ জেনারেল ক্রিস্টোফার লানিভ ভারপ্রাপ্ত সেনাপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন।

কেবল র‍্যান্ডি জর্জই নন, হেগসেথ আরও বেশ কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাকে সরিয়ে দিয়েছেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন সেনাবাহিনীর ট্রান্সফরমেশন অ্যান্ড ট্রেনিং কমান্ডের প্রধান জেনারেল ডেভিড হডনি এবং চ্যাপলিন কোরের প্রধান মেজর জেনারেল উইলিয়াম গ্রিন। এর আগে জয়েন্ট চিফস অব স্টাফের চেয়ারম্যান জেনারেল সি. কিউ. ব্রাউনসহ নৌ ও বিমানবাহিনীর একাধিক শীর্ষ কর্মকর্তাকেও বরখাস্ত করা হয়েছে।

এই রদবদল এমন এক সময়ে ঘটল যখন মধ্যপ্রাচ্যে ইরানের বিরুদ্ধে অভিযানের জন্য মার্কিন সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে মার্কিন সেনাবাহিনীর এলিট ৮২ তম এয়ারবর্ন ডিভিশনের হাজার হাজার সৈন্য মধ্যপ্রাচ্যে পৌঁছাতে শুরু করেছে, যারা সম্ভাব্য স্থল অভিযানের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। সেনাবাহিনীর ভেতরে এমন অস্থিরতা অভিযানের ওপর কোনো প্রভাব ফেলবে কি না, তা নিয়ে বিশ্লেষকদের মধ্যে উদ্বেগ তৈরি হয়েছে।

জেনারেল জর্জ এবং হেগসেথের মধ্যে প্রকাশ্যে কোনো বিরোধের খবর পাওয়া না গেলেও, সাম্প্রতিক কিছু ঘটনায় পেন্টাগনে চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছিল। ডোনাল্ড ট্রাম্পের জন্মদিনের সঙ্গে মিল রেখে সেনাবাহিনীর ২৫০ তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে বিশাল কুচকাওয়াজের আয়োজন এবং ট্রাম্প সমর্থক গায়ক কিড রকের বাড়ির ওপর দিয়ে হেলিকপ্টার ওড়ানোর দায়ে অভিযুক্ত পাইলটদের তদন্ত বাতিল করার মতো বিতর্কিত সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন হেগসেথ। তবে সিবিএস নিউজ জানিয়েছে, জেনারেল জর্জের বরখাস্তের সঙ্গে কিড রকের ঘটনার কোনো সম্পর্ক নেই।

ইরাক ও আফগানিস্তান যুদ্ধে অভিজ্ঞ পদাতিক কর্মকর্তা র‍্যান্ডি জর্জ ২০২৩ সালে সেনাপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। অস্ত্র উন্নয়নের গতি বাড়ানো এবং খরচ কমানোর ক্ষেত্রে তিনি বর্তমান প্রতিরক্ষা ঠিকাদারদের বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়েছিলেন, যা তাকে পেন্টাগনের সংস্কারবাদী মহলে জনপ্রিয় করে তুলেছিল।

জেনারেল জর্জের কার্যালয় থেকে এই বিষয়ে তাৎক্ষণিক কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

