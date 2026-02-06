গাজা–পশ্চিম তীরে চোরাচালানের অভিযোগে ইসরায়েলি গোয়েন্দাপ্রধানের ভাই গ্রেপ্তার

ইসরায়েলের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সংস্থা শিন বেতের প্রধান ডেভিড জিনির ভাইকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তাঁর সঙ্গে আরও ১৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। গাজা উপত্যকায় অবৈধ পণ্য পাচারের অভিযোগে বড় একটি চক্রের বিরুদ্ধে এই অভিযান চালানো হয়।
মার্কিন সম্প্রচারমাধ্যম সিএনএন–এর খবরে বলা হয়েছে, গ্রেপ্তার হওয়া ব্যক্তির নাম বেজালেল জিনি। তিনি শিন বেতপ্রধান ডেভিড জিনির ভাই। ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ বলছে, এটি ছিল একটি ‘ব্যবস্থাগত ও অত্যন্ত পরিশীলিত’ পাচার অভিযান। এই চক্র মূলত অবৈধ সিগারেট গাজায় পাচার করে লাভ করত।
অভিযোগ, বেজালেল জিনি গাজায় ১৪টি বাক্স সিগারেট পাচার করেন। এর বিনিময়ে তিনি প্রায় ৩ লাখ ৬৫ হাজার শেকেল পেয়েছেন। মার্কিন মুদ্রায় এর মূল্য প্রায় ১ লাখ ১৭ হাজার ডলার। একই অভিযানে গ্রেপ্তার অন্যরা মোবাইল ফোন, গাড়ির যন্ত্রাংশসহ বিভিন্ন পণ্য পাচার করতেন বলে কৌঁসুলিরা অভিযোগে উল্লেখ করেছেন।
অভিযোগপত্রে বলা হয়েছে, এই পাচার চক্রে কিছু ইসরায়েলি রিজার্ভ সেনা সদস্যও ছিলেন। পাশাপাশি পশ্চিম তীর ও গাজার ফিলিস্তিনিরাও এতে যুক্ত ছিলেন। পাচারের শৃঙ্খল শুরু হতো পশ্চিম তীরের সরবরাহকারীদের মাধ্যমে। সেখান থেকে পণ্য যেত ইসরায়েলের গুদামে। পরে ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর কনভয়ের মাধ্যমে তা গাজায় পৌঁছানো হতো। কখনো কখনো এই কাজ করা হতো সামরিক অভিযানের সময়।
কিছু ক্ষেত্রে পাচারকে ‘অপারেশনাল প্রয়োজন’ বলে দেখানো হতো বলে কৌঁসুলিরা জানিয়েছেন। অভিযোগে আরও বলা হয়, গাজায় মানবিক সহায়তা ও বাণিজ্যিক পণ্য পাঠানোর যে বড় পরিসরের উদ্যোগ চলছে, এই চক্র সেটির সুযোগ নিয়েছে। যুদ্ধবিধ্বস্ত গাজায় পণ্য পাঠানোর সেই ব্যবস্থাকেই তারা কাজে লাগিয়েছে।
শিন বেত সতর্ক করে বলেছে, এ ধরনের কার্যক্রম ইসরায়েল রাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য গুরুতর হুমকি। সংস্থাটির মতে, এসব পাচার সরাসরি হামাস ও গাজার অন্যান্য সশস্ত্র গোষ্ঠীকে শক্তিশালী করে। শিন বেতের বিবৃতিতে বলা হয়, এসব পণ্য থেকে পাওয়া মুনাফা হামাসের টিকে থাকা ও শাসনক্ষমতাকে সহায়তা করে। এটি হামাসের ক্ষমতায়ন ও সামরিক শক্তি বাড়াতে ভূমিকা রাখে। পাশাপাশি তাদের সামরিক উৎপাদন সক্ষমতা পুনর্গঠনে সাহায্য করে।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়, এই পাচার অস্ত্র, প্রযুক্তি ও সামরিক সরঞ্জাম পাচারের সম্ভাব্য পথ তৈরি করে। একই সঙ্গে এসব পথ ইসরায়েল ও তার বাহিনীর বিরুদ্ধে সামরিক হামলার মাধ্যম হিসেবেও ব্যবহৃত হতে পারে।
অভিযোগপত্রে বলা হয়েছে, অভিযুক্তরা জানতেন যে—পাচার করা পণ্য হামাস বা তাদের পক্ষে কাজ করা সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর হাতে পৌঁছাতে পারে। তারা জানতেন, এসব পণ্য সেই গোষ্ঠীগুলোর শক্তি বাড়াতে এবং তাদের কার্যক্রম পরিচালনা ও অর্থায়নে ব্যবহৃত হতে পারে।
রাষ্ট্রপক্ষের কৌঁসুলিরা অভিযোগ করেছেন, অভিযুক্তরা আর্থিক লাভের জন্য এসব কাজ করেছেন। তারা জানতেন, যুদ্ধকালীন সময়ে গাজায় পণ্য প্রবেশে ইসরায়েল যে বিধিনিষেধ আরোপ করেছে, তারা তা এড়িয়ে যাচ্ছেন। অথচ এই কাজের মধ্যে স্পষ্ট নিরাপত্তা ঝুঁকি ছিল।
বেজালেল জিনির আইনজীবী আসাফ ক্লেইন বলেছেন, তাঁর মক্কেল সম্পূর্ণ নির্দোষ। গত সপ্তাহে দেওয়া এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, বেজালেল জিনি একজন অত্যন্ত সম্মানিত মানুষ। রাষ্ট্রের কল্যাণ নিয়ে তাঁর ভাবনা সব সময়ই সবার আগে ছিল এবং ভবিষ্যতেও থাকবে।
এই মামলায় বেজালেল জিনির বিরুদ্ধে ঘুষ গ্রহণ ও যুদ্ধকালীন সময়ে শত্রুকে সহায়তার মতো গুরুতর অভিযোগ আনা হয়েছে। কর্তৃপক্ষ জোর দিয়ে জানিয়েছে, এই ঘটনায় শিন বেতপ্রধান ডেভিড জিনির কোনো ভূমিকা নেই। তাঁর বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগও আনা হয়নি।
ডেভিড জিনি ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর মনোনীত ব্যক্তি হিসেবে শিন বেতের প্রধান হন। তাঁর নিয়োগ ছিল সংস্থাটির ইতিহাসে সবচেয়ে বিতর্কিত সিদ্ধান্তগুলোর একটি। কারণ, গোয়েন্দা কাজের ক্ষেত্রে তাঁর কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না। সাবেক শিন বেত কর্মকর্তারা তাঁর ‘চরমপন্থী দৃষ্টিভঙ্গি’র সমালোচনা করেছিলেন। তিনি সরাসরি ইসরায়েলি সেনাবাহিনী থেকে শিন বেতে আসেন।
ডেভিড জিনির সঙ্গে পারিবারিক সম্পর্কের কারণে বেজালেল জিনির বিরুদ্ধে তদন্তটি শিন বেত নয়, ইসরায়েলি পুলিশ পরিচালনা করেছে। অন্য সব অভিযুক্তের ক্ষেত্রে তদন্ত চালিয়েছে শিন বেত ও ইসরায়েল পুলিশের যৌথ দল।
সৌদি আরব ও তুরস্ক যৌথভাবে তুরস্কের পঞ্চম প্রজন্মের যুদ্ধবিমান কর্মসূচি ‘কান’ (Kaan) উৎপাদনে বিনিয়োগের বিষয়টি বিবেচনা করছে। খুব শিগগিরই এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত আসতে পারে। এমনটাই জানিয়েছেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়্যেপ এরদোয়ান। লন্ডন থেকে প্রকাশিত মধ্যপ্রাচ্যকেন্দ্রিক সংবাদমাধ্যম মিডল ইস্ট মনিটরের২ ঘণ্টা আগে
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসন ইরানের সঙ্গে নতুন আলোচনায় বসতে যাচ্ছে কঠোর ও সর্বোচ্চ দাবির এক তালিকা নিয়ে। তবে এই আলোচনার পেছনে যুক্তরাষ্ট্রের সামগ্রিক কৌশল কী, তা এখনো স্পষ্ট নয়। আল জাজিরাকে এসব কথা বলেছেন বিশ্লেষকেরা।৩ ঘণ্টা আগে
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের দেওয়া একটি প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছেন। ওই প্রস্তাবে সম্প্রতি মেয়াদ শেষ হওয়া কৌশলগত পারমাণবিক অস্ত্র মোতায়েনের সীমা স্বেচ্ছায় আরও কিছু সময়ের জন্য বাড়ানোর কথা বলা হয়েছিল।৩ ঘণ্টা আগে
উত্তর-পূর্ব ভারতের মেঘালয়ে ফের বেআইনি খনি বা ‘র্যাট হোল’ মাইনিংয়ের বলি হলেন সাধারণ শ্রমিকেরা। পূর্ব জৈন্তিয়া পাহাড় জেলায় একটি অবৈধ কয়লাখনিতে ভয়াবহ বিস্ফোরণে অন্তত ১৮ জন শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে। নিখোঁজ রয়েছেন আরও বেশ কিছু শ্রমিক। ফলে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়ার আশঙ্কা করা হচ্ছে।৪ ঘণ্টা আগে