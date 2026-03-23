Ajker Patrika
মধ্যপ্রাচ্য

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে কোনো আলোচনা হয়নি, ট্রাম্পই পিছু হটেছেন: ইরান

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২৩ মার্চ ২০২৬, ১৮: ১৬
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ছবি: রয়টার্সের সৌজন্যে

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প জানিয়েছেন, মধ্যপ্রাচ্যে চলমান যুদ্ধ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও ইরান ‘পূর্ণাঙ্গ সমাধান’–এর খুব কাছাকাছি পৌঁছেছে। ট্রাম্প বলেছেন, গত দুই দিনে দুই দেশ মধ্যপ্রাচ্যে পারস্পরিক বৈরিতা সম্পূর্ণভাবে নিরসনের বিষয়ে ‘খুব ভালো ও ফলপ্রসূ আলোচনা’ করেছে। তবে ইরান জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র বা ট্রাম্পের সঙ্গে সরাসরি বা মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমেও কোনো আলাপ হয়নি।

ইরানি বার্তা সংস্থা ফার্স নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একটি ইরানি সূত্রের বরাতে জানিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে কোনো সরাসরি যোগাযোগ হয়নি, ‘মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমেও নয়।’ সূত্রের দাবি, ইরান বিদ্যুৎকেন্দ্র লক্ষ্য করে হামলার সতর্কতা দেওয়ার পর ট্রাম্প ‘পিছু হটেছেন।’

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, ট্রাম্প ইরানের সঙ্গে আলোচনা চলছে বলে উল্লেখ করেছিলেন, যদিও ওই সূত্র এমন কোনো যোগাযোগের কথা অস্বীকার করেছে। এই দাবিগুলো স্বাধীনভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি এবং যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তাদের পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিক কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

ইরানের ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পস (আইআরজিসি) ফার্স নিউজ এজেন্সি নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ওই ইরানি সূত্রের বরাত দিয়ে জানিয়েছে, ট্রাম্পের সঙ্গে ‘সরাসরি বা পরোক্ষ কোনো যোগাযোগ হয়নি।’ তাঁর দাবি, ‘আমাদের লক্ষ্যবস্তু পশ্চিম এশিয়ার সব বিদ্যুৎকেন্দ্র হবে—এ কথা শোনার পর তিনি পিছু হটেছেন।’

এদিকে, আফগানিস্তানের কাবুলে অবস্থিত ইরানি দূতাবাসও ইরানের পারমাণবিক স্থাপনায় হামলা বিলম্বিত করার বিষয়ে ট্রাম্পের বার্তার প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। দূতাবাসটি বলেছে, ‘ইরানের কঠোর সতর্কবার্তার’ পর ট্রাম্প হামলা থেকে বিরত থাকেন। এদিকে তাসনিম নিউজ এজেন্সিও মন্তব্য করেছে, ‘ট্রাম্প পিছু হটেছেন!’

ডোনাল্ড ট্রাম্পযুক্তরাষ্ট্রইরানইসরায়েলইরান-ইসরায়েল সংঘাত
বিশ্ববাজারে কেন সোনা-রুপার দাম কমছে, আরও কত কমবে

'ইরানের বিনাশ নিশ্চিত', এরপর দেশের ভেতরেই প্রধান শত্রু খুঁজে পেয়েছেন ট্রাম্প

হামলায় তছনছ ১৭ বসতঘর, অভিযোগ ছাত্রদল-আ. লীগ নেতার বিরুদ্ধে

পূর্ণিমা রাতে মেজাজ খিটখিটে হয়, অপরাধ বাড়ে—এর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে কি

'রাফার আব্বু ওঠো, তুমি না থাকলে আমাদের কী হইবো?'

যুক্তরাষ্ট্র-ইরান আলোচনা: ট্রাম্পের একতরফা দাবি নিয়ে বিভ্রান্তি, পরস্পরবিরোধী তথ্য

ট্রাম্পের শান্তির বার্তা কীভাবে দেখছে ইসরায়েল

গ্রিসের ক্রিট নৌঘাঁটিতে ফিরল মার্কিন রণতরি জেরাল্ড ফোর্ড

ট্রাম্পের ঘোষণার পরই রাশিয়া ও ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ফোনালাপ

