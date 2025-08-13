এই প্রথম ফিলিস্তিনকে মিস ইউনিভার্স প্রতিযোগিতায় নিয়ে যাচ্ছেন নাদিন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
২০২৫ সালের মিস ইউনিভার্স প্রতিযোগিতায় ফিলিস্তিনের প্রতিনিধি হিসেবে অংশ নিতে যাচ্ছেন দুবাই প্রবাসী নাদিন আয়ুব। এর আগে তিনি মিস আর্থ প্রতিযোগিতার শীর্ষ পাঁচে ছিলেন। নাদিন জানিয়েছেন, মিস ইউনিভার্সের মঞ্চে তিনি গাজার সেই সব মানুষের কণ্ঠস্বর পৌঁছে দিতে, যারা প্রতিদিন কষ্টের মধ্যে থেকেও নীরব থাকতে অস্বীকার করছেন।
বুধবার আমিরাত-ভিত্তিক সংবাদমাধ্যম ‘দ্য ন্যাশনাল’ জানিয়েছে, প্রথমবারের মতো ফিলিস্তিন এই বিশ্বসুন্দরী প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছে। ৭৪ তম আসরের এই আয়োজন আগামী ২১ নভেম্বর থাইল্যান্ডের কেন্দ্রীয় শহর পাক ক্রেটে অনুষ্ঠিত হবে।
দুবাই প্রবাসী নাদিন আয়ুব মূলত পশ্চিমতীরের রামাল্লার বাসিন্দা। ২০২২ সালে তিনি মিস ফিলিস্তিন নির্বাচিত হন। সেই বছরই তিনি প্রথম ফিলিস্তিনি হিসেবে মিস আর্থ প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে শীর্ষ পাঁচে জায়গা করে নেন। তবে গাজায় চলমান মানবিক সংকটের কারণে তিনি আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া থেকে কিছুদিন বিরতি নেন।
দ্য ন্যাশনাল-কে নাদিন বলেন, ‘এই সময়ে ফিলিস্তিনের পক্ষে কথা বলার জন্য এই পথ বেছে নিয়ে আমি গর্বিত। এই মঞ্চে দাঁড়িয়ে আমার দেশের মানুষের জন্য কাজ করাই আমার লক্ষ্য। বিশেষ করে, গাজা ও ফিলিস্তিনের সেই মানুষদের জন্য, যারা প্রতিদিন অবর্ণনীয় কষ্ট সহ্য করছেন।’
বুধবার (১৩ আগস্ট) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নাদিন তাঁর অংশগ্রহণের ঘোষণা দেন। পোস্ট করা ছবিতে তিনি ফিলিস্তিনি ডিজাইনার হিবা আবদেলকরিমের তৈরি তাতরিজ সূচিকর্মযুক্ত ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরেছিলেন। হিবার পোশাক আগে জর্ডানের রানি রানিয়াসহ বহু খ্যাতনামা ব্যক্তিত্ব পরেছেন।
নাদিন জানান, মিস ইউনিভার্সে অংশ নেওয়ার সিদ্ধান্তটি তাঁর সেই মিশনের অংশ, যার মাধ্যমে তিনি ফিলিস্তিনিদের মানবিক দিক তুলে ধরতে চান। তিনি বলেন, ‘আমি চাই, বিশ্ব জানুক ফিলিস্তিনি নারীরা শুধু দৃঢ় ও সুন্দরই নন, তারা নেতা, উদ্ভাবক ও পরিবর্তনকারী।’
সাহিত্য ও মনোবিজ্ঞানে ডিগ্রিধারী নাদিন একজন সার্টিফায়েড ওয়েলনেস ও নিউট্রিশন কোচ। তিনি বড় হয়েছেন ফিলিস্তিন, যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার মধ্যে।
২০২২ সালে মিস ফিলিস্তিন মুকুট জয়ের পর থেকেই তিনি ‘মিস ফিলিস্তিন’ সংগঠনের সামাজিক ও দাতব্য প্ল্যাটফর্ম ‘সাইদাত ফিলাস্তিন’-এর মাধ্যমে নারীদের নিয়ে কাজ করছেন। তিনি ফিলিস্তিনি নারীদের গল্প তুলে ধরছেন, তাঁদের উদ্যোক্তা হওয়ার উৎসাহ দিচ্ছেন এবং ফিলিস্তিন ও প্রবাসে তাঁদের প্রভাব বাড়াতে চাইছেন।
এ ছাড়া ‘অলিভ গ্রিন একাডেমি’-এর প্রতিষ্ঠাতা নাদিন। এটি পরিবেশ সচেতনতা ও প্রশিক্ষণ নিয়ে কাজ করে। এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে তিনি ফিলিস্তিনি নারীদের পরিবেশ-অ্যাডভোকেসি ও ডিজিটাল মিডিয়ার শিক্ষা দেন, যাতে তারা টেকসই ব্যবসা গড়ে তুলতে ও জলবায়ু দূত হতে পারেন।
নাদিন বলেন, ‘ফিলিস্তিন, বিশেষ করে গাজা যখন হৃদয়বিদারক পরিস্থিতি পার করছে, আমি সেই মানুষের কণ্ঠ বহন করছি, যারা নীরব হতে রাজি নয়। আমি প্রতিটি ফিলিস্তিনি নারী ও শিশুর প্রতিনিধিত্ব করছি, যাদের দৃঢ়তা বিশ্বকে দেখতে হবে। আমরা শুধু আমাদের দুঃখ নই, আমরা দৃঢ়তা, আশা এবং সেই মাতৃভূমির হৃৎস্পন্দন, যা আমাদের বুকের ভেতরে বেঁচে আছে।’
২০২৫ সালের মিস ইউনিভার্স প্রতিযোগিতায় ফিলিস্তিনের প্রতিনিধি হিসেবে অংশ নিতে যাচ্ছেন দুবাই প্রবাসী নাদিন আয়ুব। এর আগে তিনি মিস আর্থ প্রতিযোগিতার শীর্ষ পাঁচে ছিলেন। নাদিন জানিয়েছেন, মিস ইউনিভার্সের মঞ্চে তিনি গাজার সেই সব মানুষের কণ্ঠস্বর পৌঁছে দিতে, যারা প্রতিদিন কষ্টের মধ্যে থেকেও নীরব থাকতে অস্বীকার করছেন।
বুধবার আমিরাত-ভিত্তিক সংবাদমাধ্যম ‘দ্য ন্যাশনাল’ জানিয়েছে, প্রথমবারের মতো ফিলিস্তিন এই বিশ্বসুন্দরী প্রতিযোগিতায় অংশ নিচ্ছে। ৭৪ তম আসরের এই আয়োজন আগামী ২১ নভেম্বর থাইল্যান্ডের কেন্দ্রীয় শহর পাক ক্রেটে অনুষ্ঠিত হবে।
দুবাই প্রবাসী নাদিন আয়ুব মূলত পশ্চিমতীরের রামাল্লার বাসিন্দা। ২০২২ সালে তিনি মিস ফিলিস্তিন নির্বাচিত হন। সেই বছরই তিনি প্রথম ফিলিস্তিনি হিসেবে মিস আর্থ প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে শীর্ষ পাঁচে জায়গা করে নেন। তবে গাজায় চলমান মানবিক সংকটের কারণে তিনি আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া থেকে কিছুদিন বিরতি নেন।
দ্য ন্যাশনাল-কে নাদিন বলেন, ‘এই সময়ে ফিলিস্তিনের পক্ষে কথা বলার জন্য এই পথ বেছে নিয়ে আমি গর্বিত। এই মঞ্চে দাঁড়িয়ে আমার দেশের মানুষের জন্য কাজ করাই আমার লক্ষ্য। বিশেষ করে, গাজা ও ফিলিস্তিনের সেই মানুষদের জন্য, যারা প্রতিদিন অবর্ণনীয় কষ্ট সহ্য করছেন।’
বুধবার (১৩ আগস্ট) সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে নাদিন তাঁর অংশগ্রহণের ঘোষণা দেন। পোস্ট করা ছবিতে তিনি ফিলিস্তিনি ডিজাইনার হিবা আবদেলকরিমের তৈরি তাতরিজ সূচিকর্মযুক্ত ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরেছিলেন। হিবার পোশাক আগে জর্ডানের রানি রানিয়াসহ বহু খ্যাতনামা ব্যক্তিত্ব পরেছেন।
নাদিন জানান, মিস ইউনিভার্সে অংশ নেওয়ার সিদ্ধান্তটি তাঁর সেই মিশনের অংশ, যার মাধ্যমে তিনি ফিলিস্তিনিদের মানবিক দিক তুলে ধরতে চান। তিনি বলেন, ‘আমি চাই, বিশ্ব জানুক ফিলিস্তিনি নারীরা শুধু দৃঢ় ও সুন্দরই নন, তারা নেতা, উদ্ভাবক ও পরিবর্তনকারী।’
সাহিত্য ও মনোবিজ্ঞানে ডিগ্রিধারী নাদিন একজন সার্টিফায়েড ওয়েলনেস ও নিউট্রিশন কোচ। তিনি বড় হয়েছেন ফিলিস্তিন, যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার মধ্যে।
২০২২ সালে মিস ফিলিস্তিন মুকুট জয়ের পর থেকেই তিনি ‘মিস ফিলিস্তিন’ সংগঠনের সামাজিক ও দাতব্য প্ল্যাটফর্ম ‘সাইদাত ফিলাস্তিন’-এর মাধ্যমে নারীদের নিয়ে কাজ করছেন। তিনি ফিলিস্তিনি নারীদের গল্প তুলে ধরছেন, তাঁদের উদ্যোক্তা হওয়ার উৎসাহ দিচ্ছেন এবং ফিলিস্তিন ও প্রবাসে তাঁদের প্রভাব বাড়াতে চাইছেন।
এ ছাড়া ‘অলিভ গ্রিন একাডেমি’-এর প্রতিষ্ঠাতা নাদিন। এটি পরিবেশ সচেতনতা ও প্রশিক্ষণ নিয়ে কাজ করে। এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে তিনি ফিলিস্তিনি নারীদের পরিবেশ-অ্যাডভোকেসি ও ডিজিটাল মিডিয়ার শিক্ষা দেন, যাতে তারা টেকসই ব্যবসা গড়ে তুলতে ও জলবায়ু দূত হতে পারেন।
নাদিন বলেন, ‘ফিলিস্তিন, বিশেষ করে গাজা যখন হৃদয়বিদারক পরিস্থিতি পার করছে, আমি সেই মানুষের কণ্ঠ বহন করছি, যারা নীরব হতে রাজি নয়। আমি প্রতিটি ফিলিস্তিনি নারী ও শিশুর প্রতিনিধিত্ব করছি, যাদের দৃঢ়তা বিশ্বকে দেখতে হবে। আমরা শুধু আমাদের দুঃখ নই, আমরা দৃঢ়তা, আশা এবং সেই মাতৃভূমির হৃৎস্পন্দন, যা আমাদের বুকের ভেতরে বেঁচে আছে।’
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্কনীতির কারণে সৃষ্ট কূটনৈতিক অস্থিরতার মধ্যেও রাশিয়ার সঙ্গে দ্বিপক্ষীয় ও কৌশলগত সম্পর্ক আরও মজবুত করছে নয়াদিল্লি। সম্প্রতি ট্রাম্প ভারত থেকে আমদানি পণ্যের ওপর শুল্ক ২৫ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৫০ শতাংশ করেছেন। তিনি প্রকাশ্যেই বলেছেন, রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের ঘনিষ্ঠ১ ঘণ্টা আগে
রাজ্যের তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তর থেকে সদ্য জারি হওয়া এক নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, রাজ্যের প্রতিটি সিনেমা হল, মাল্টিপ্লেক্সে—প্রতিটি পর্দায় বছরে ৩৬৫ দিনই অন্তত একটি করে বাংলা সিনেমার শো বাধ্যতামূলকভাবে চালাতে হবে। বেলা ৩টা থেকে রাত ৯টার মধ্যে থাকা প্রাইম টাইমে এই শো চালানো হবে। এ নির্দেশ অবিলম্বে কার্য২ ঘণ্টা আগে
ভারতের রাজনীতিতে সম্প্রতি ভোট চুরির অভিযোগ ঘিরে তীব্র বিতর্ক শুরু হয়েছে। বিরোধী দলগুলো অভিযোগ করছে, ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে নির্বাচন কমিশন (ইসিআই) এমন কিছু অনিয়ম করেছে যা শাসক দল ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) পক্ষে গেছে।২ ঘণ্টা আগে
ভারত ও পাকিস্তান—উভয় দেশের সঙ্গেই যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক ‘অপরিবর্তিত।’ এমনটাই জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর তথা স্টেট ডিপার্টমেন্ট। স্থানীয় গতকাল মঙ্গলবার স্টেট ডিপার্টমেন্টের নিয়মিত প্রেস ব্রিফিংয়ে মুখপাত্র ট্যামি ব্রুস এই অবস্থান ব্যক্ত করেন। তাঁর বক্তব্য এমন এক সময়ে এল, যার কিছুদিন আগেই৪ ঘণ্টা আগে