গাজায় নিহত বেড়ে প্রায় ৬৫ হাজার, অনাহারে মৃত ৪২০

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
ফিলিস্তিনি ছিটমহল গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসন চলছে ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে। সেই অর্থে প্রায় দুই বছর ধরে অঞ্চলটিতে হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছে দখলদার দেশটি। এই সময়ের মধ্যে গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলের গণহত্যামূলক যুদ্ধে এখন পর্যন্ত প্রায় ৬৫ হাজার ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও দেড় লাখের বেশি।
গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বরাত দিয়ে তুরস্কের রাষ্ট্র পরিচালিত সংবাদ সংস্থা আনাদোলু এজেন্সি জানিয়েছে, গাজায় ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর থেকে গতকাল শনিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত অন্তত ৬৪ হাজার ৮০৩ জন নিহত হয়েছেন। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় আরও জানিয়েছে, এর মধ্যে নতুন করে আরও সাতজন অনাহারে মারা গেছেন।
মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় ৪৭টি মৃতদেহ হাসপাতালগুলোতে আনা হয়েছে। আহত হয়েছেন আরও ২০৫ জন। এ নিয়ে ইসরায়েলি হামলায় মোট আহতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ৬৪ হাজার ২৬৪ জনে। বিবৃতিতে আরও জানানো হয়, বহু মানুষ এখনো ধ্বংসস্তূপ ও সড়কে পড়ে আছেন। উদ্ধারকর্মীরা সেখানে পৌঁছাতে না পারায় তাঁদের বের করে আনা সম্ভব হচ্ছে না।
স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানায়, গত ২৪ ঘণ্টায় মানবিক সহায়তা সংগ্রহের সময় ইসরায়েলি সেনাদের গুলিতে আরও পাঁচজন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন অন্তত ২৬ জন। এ নিয়ে ২৭ মে বিতর্কিত ‘গাজা হিউম্যানিটারিয়ান ফাউন্ডেশন’ কার্যক্রম শুরুর পর থেকে সহায়তা নিতে গিয়ে নিহত ফিলিস্তিনির সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২ হাজার ৪৮৪ জন। আহত হয়েছেন অন্তত ১৮ হাজার ১১৭ জন।
গত ২৪ ঘণ্টায় আরও সাতজন ফিলিস্তিনি, যাদের মধ্যে দুই শিশু রয়েছে, অপুষ্টি ও অনাহারে মারা গেছেন। ফলে ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত অনাহার ও দুর্ভিক্ষে মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪২০ জনে। এদের মধ্যে ১৪৫ জন শিশু। মার্চের ২ তারিখ থেকে ইসরায়েল গাজার সব সীমান্ত পুরোপুরি বন্ধ করে দিয়েছে। এতে ফিলিস্তিনিদের ভোগান্তি আরও বেড়েছে।
জাতিসংঘ-সমর্থিত ক্ষুধা পর্যবেক্ষক সংস্থা ইন্টিগ্রেটেড ফুড সিকিউরিটি ফেজ ক্লাসিফিকেশন (আইপিসি) জানিয়েছে, চলতি বছরের আগস্টের মাঝামাঝি সময়ে উত্তর গাজায় আনুষ্ঠানিকভাবে দুর্ভিক্ষ শুরু হয়েছে। আগামী সেপ্টেম্বরের শেষ নাগাদ এ দুর্ভিক্ষ ছড়িয়ে পড়বে দেইর আল-বালাহ ও খান ইউনিসে।
ফিলিস্তিনি ছিটমহল গাজায় ইসরায়েলি আগ্রাসন চলছে ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে। সেই অর্থে প্রায় দুই বছর ধরে অঞ্চলটিতে হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছে দখলদার দেশটি। এই সময়ের মধ্যে গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলের গণহত্যামূলক যুদ্ধে এখন পর্যন্ত প্রায় ৬৫ হাজার ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরও দেড় লাখের বেশি।
গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বরাত দিয়ে তুরস্কের রাষ্ট্র পরিচালিত সংবাদ সংস্থা আনাদোলু এজেন্সি জানিয়েছে, গাজায় ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর থেকে গতকাল শনিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত অন্তত ৬৪ হাজার ৮০৩ জন নিহত হয়েছেন। গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় আরও জানিয়েছে, এর মধ্যে নতুন করে আরও সাতজন অনাহারে মারা গেছেন।
মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় ৪৭টি মৃতদেহ হাসপাতালগুলোতে আনা হয়েছে। আহত হয়েছেন আরও ২০৫ জন। এ নিয়ে ইসরায়েলি হামলায় মোট আহতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১ লাখ ৬৪ হাজার ২৬৪ জনে। বিবৃতিতে আরও জানানো হয়, বহু মানুষ এখনো ধ্বংসস্তূপ ও সড়কে পড়ে আছেন। উদ্ধারকর্মীরা সেখানে পৌঁছাতে না পারায় তাঁদের বের করে আনা সম্ভব হচ্ছে না।
স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানায়, গত ২৪ ঘণ্টায় মানবিক সহায়তা সংগ্রহের সময় ইসরায়েলি সেনাদের গুলিতে আরও পাঁচজন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন অন্তত ২৬ জন। এ নিয়ে ২৭ মে বিতর্কিত ‘গাজা হিউম্যানিটারিয়ান ফাউন্ডেশন’ কার্যক্রম শুরুর পর থেকে সহায়তা নিতে গিয়ে নিহত ফিলিস্তিনির সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২ হাজার ৪৮৪ জন। আহত হয়েছেন অন্তত ১৮ হাজার ১১৭ জন।
গত ২৪ ঘণ্টায় আরও সাতজন ফিলিস্তিনি, যাদের মধ্যে দুই শিশু রয়েছে, অপুষ্টি ও অনাহারে মারা গেছেন। ফলে ২০২৩ সালের অক্টোবর থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত অনাহার ও দুর্ভিক্ষে মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৪২০ জনে। এদের মধ্যে ১৪৫ জন শিশু। মার্চের ২ তারিখ থেকে ইসরায়েল গাজার সব সীমান্ত পুরোপুরি বন্ধ করে দিয়েছে। এতে ফিলিস্তিনিদের ভোগান্তি আরও বেড়েছে।
জাতিসংঘ-সমর্থিত ক্ষুধা পর্যবেক্ষক সংস্থা ইন্টিগ্রেটেড ফুড সিকিউরিটি ফেজ ক্লাসিফিকেশন (আইপিসি) জানিয়েছে, চলতি বছরের আগস্টের মাঝামাঝি সময়ে উত্তর গাজায় আনুষ্ঠানিকভাবে দুর্ভিক্ষ শুরু হয়েছে। আগামী সেপ্টেম্বরের শেষ নাগাদ এ দুর্ভিক্ষ ছড়িয়ে পড়বে দেইর আল-বালাহ ও খান ইউনিসে।
পশ্চিম তীরে ফিলিস্তিনি অস্কারজয়ী চলচ্চিত্র নির্মাতা বাসেল আদ্রার বাড়িতে অভিযান চালিয়েছে ইসরায়েলি সেনারা। গতকাল শনিবার এ অভিযান চালানো হয়েছে বলে জানিয়েছে বাসেল নিজেই। তিনি জানান, সেনারা বাড়িতে ঢুকে তাঁর খোঁজ করছিল। এমনকি তাঁর স্ত্রী মোবাইল ফোনেও সেনারা তল্লাশি চালিয়েছে।২৯ মিনিট আগে
অষ্টম শ্রেণিতে পড়াকালেই কোডিংয়ের প্রতি আগ্রহ জন্মে তেজস্বী মনোজের। ২০২৪ সালের কংগ্রেসনাল অ্যাপ চ্যালেঞ্জে অনারেবল মেনশন অর্জন করেন তিনি। ২০২৫ সালে টেডএক্সে বক্তব্য দেন। সেখানে তিনি ‘ডিজিটাল ব্রিজ’ তৈরির ধারণা তুলে ধরেন। তিনি সব প্রজন্মের জন্য প্রযুক্তিকে কীভাবে নিরাপদ করা যায়, তা নিয়ে আলোচনা করেন।৩৫ মিনিট আগে
নেপালের পর্যটন খাত জেন-জিদের দুই দিনের বিক্ষোভে চরম বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে। ৮–৯ সেপ্টেম্বরের এই আন্দোলনে হোটেল ভাঙচুর, যাতায়াত ব্যাহত হওয়া এবং ব্যাপক বুকিং বাতিলের কারণে আনুমানিক ২৫ বিলিয়ন বা আড়াই হাজার রুপির ক্ষতি হয়েছে। নেপালের ইংরেজি দৈনিক দ্য হিমালয়ান টাইমসের প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।২ ঘণ্টা আগে
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, তিনি রাশিয়ার বিরুদ্ধে নতুন নিষেধাজ্ঞা দিতে প্রস্তুত। তবে শর্ত হলো—ন্যাটো জোটভুক্ত সব মিত্রদেশকে অবশ্যই রাশিয়া থেকে তেল কেনা পুরোপুরি বন্ধ করতে হবে এবং মস্কোর ওপর নিজেদেরও নিষেধাজ্ঞা দিতে হবে, যাতে ইউক্রেনে চলা তিন বছরের বেশি সময়ের যুদ্ধ শেষ হয়।২ ঘণ্টা আগে