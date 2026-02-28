যুক্তরাষ্ট্রের ‘ব্যাপক’ বিমান ও নৌ হামলা অব্যাহত রাখার ঘোষণা

যুক্তরাষ্ট্র ‘ব্যাপক’ বিমান ও নৌ হামলা অব্যাহত রাখার ঘোষণা দিয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, চলমান সামরিক অভিযানের অংশ হিসেবে আকাশ ও সমুদ্রপথে সমন্বিত হামলা চালানো হবে।
এক বিবৃতিতে মার্কিন প্রশাসন বলেছে, নির্ধারিত লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে বিমান বাহিনী ও নৌবাহিনী যৌথভাবে অভিযান পরিচালনা করছে এবং প্রয়োজন হলে তা আরও জোরদার করা হবে। হামলার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যবস্তুর বিষয়ে বিস্তারিত জানানো হয়নি।
প্রতিরক্ষা সংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো বলছে, সাম্প্রতিক উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে এ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। আঞ্চলিক নিরাপত্তা, কৌশলগত স্থাপনা সুরক্ষা এবং সম্ভাব্য হুমকি প্রতিরোধে এ অভিযান চালানো হচ্ছে বলে দাবি করা হয়েছে।
এদিকে আন্তর্জাতিক মহল পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। বিশ্লেষকদের মতে, এ ধরনের ‘ব্যাপক’ হামলা আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার ওপর প্রভাব ফেলতে পারে এবং উত্তেজনা আরও বাড়াতে পারে।
তবে যুক্তরাষ্ট্র স্পষ্ট করেছে, তাদের পদক্ষেপ নির্দিষ্ট নিরাপত্তা স্বার্থ রক্ষায় এবং চলমান হুমকির জবাব হিসেবেই নেওয়া হচ্ছে।
সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাইয়ে বিশ্বের ব্যস্ততম বিমানবন্দর দুবাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরসহ দুই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। ইরানে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের হামলা এবং তার জবাবে ইরানের পাল্টা হামলার পরিপ্রেক্ষিতে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।১৯ মিনিট আগে
ইরান ও ইসরায়েলের মধ্যে চলমান ভয়াবহ সংঘাতের মাঝে এক মর্মান্তিক ও রক্তক্ষয়ী ঘটনা ঘটেছে দক্ষিণ ইরানের হরমুজগান প্রদেশে। ইরানের রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা ইরনা জানিয়েছে, আজ শনিবার সকালে মিনাব শহরে ‘শাজারেয়ে তাইয়্যেবাহ’ নামক একটি বালিকা বিদ্যালয়ে সরাসরি বিমান হামলা চালিয়েছে ইসরায়েলি বাহিনী। এ হামলা২৩ মিনিট আগে
ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি এবং আঞ্চলিক প্রভাবকে কেন্দ্র করে তেহরানের সঙ্গে দীর্ঘদিনের বিরোধের জের ধরে দেশটিতে বড় ধরনের হামলা চালিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল। বছরের পর বছর ধরে চলা এই উত্তেজনা এখন এক ভয়াবহ সংঘাতের রূপ নিয়েছে।৩১ মিনিট আগে
ইরানজুড়ে চলমান সামরিক অভিযানের ভয়াবহতা এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে। ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী এক জরুরি বিবৃতিতে দাবি করেছে যে, তারা পশ্চিম ইরানজুড়ে কয়েক শ সামরিক লক্ষ্যবস্তুতে বিধ্বংসী হামলা চালিয়েছে। বিশেষ করে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ কেন্দ্র এবং কৌশলগত সামরিক ঘাঁটিগুলোকে লক্ষ্য করে এই ব্যাপক বি১ ঘণ্টা আগে