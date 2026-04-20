মধ্যপ্রাচ্য

চুক্তি নয়, যুদ্ধ ফের শুরুর আশঙ্কা করছেন বিশ্লেষকেরা

আপডেট : ২০ এপ্রিল ২০২৬, ১৬: ১০
ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যকার স্বল্পস্থায়ী যুদ্ধবিরতির মেয়াদ শেষ হচ্ছে আগামীকাল মঙ্গলবার। তবে আজ সোমবার পর্যন্ত কোনো চুক্তি পৌঁছাতে পারেনি বিবদমান পক্ষগুলো। এই অবস্থায় বিশ্লেষকেরা মনে করছেন, হরমুজ প্রণালি নিয়ে ইরান ও যুক্তরাষ্ট্র যে পরস্পরবিরোধী সংকেত দিচ্ছে সেগুলো এলোমেলো বিভ্রান্তিকর কোনো সিদ্ধান্তের ফল নয়, বরং প্রতিটি পদক্ষেপই হিসাব করে নেওয়া কৌশল। এই অবস্থায় বিশ্লেষকেরা মনে করছেন, ইরান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে একটি স্থায়ী চুক্তি হওয়ার পরিবর্তে ফের যুদ্ধ শুরু হওয়ার শঙ্কাই বেশি।

যুদ্ধ শুরুর পর হরমুজে সর্বোচ্চ জাহাজ চলাচলের রেকর্ডযুদ্ধ শুরুর পর হরমুজে সর্বোচ্চ জাহাজ চলাচলের রেকর্ড

তেহরান বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা বিষয়ক গবেষক মোহাম্মদ এসলামি মনে করেন, ‘ইরানের হরমুজ প্রণালি নিয়ে পরস্পরবিরোধী সংকেতগুলো বিভ্রান্তির ফল নয়, বরং হিসাব করে নেওয়া কৌশল।’ কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরাকে তিনি বলেন, ‘ইরান প্রণালিটি বন্ধ করেছে সেটি আবার খোলার জন্যই। এটি মূলত একটি দর-কষাকষির কৌশল।’

ইরানি কার্গো জাহাজ জব্দের ঘটনায় তেহরান ভুল হিসাব করেছে—এমন ধারণা নাকচ করে দেন এসলামি। তাঁর ভাষায়, ‘ইরানের দৃষ্টিকোণ থেকে আমেরিকানরাই নিজেদের মুখ রক্ষার পথ খুঁজছে, আর ইরানি জাহাজ জব্দ করা সেই প্রচেষ্টারই অংশ।’ তিনি আরও বলেন, ইসলামি বিপ্লবী গার্ড বাহিনী বা আইআরজিসিএর পাল্টা হামলার খবর ইঙ্গিত দেয়, ইরান কোনোভাবেই পিছু হটছে না।

এসলামি বলেন, ‘এই যুদ্ধ শুরু করার সময় যুক্তরাষ্ট্রের কোনো সুস্পষ্ট কৌশল ছিল না। আলোচনার ব্যাপারে আমি খুব আশাবাদী নই। যদি কোনো সমঝোতা না হয়, তাহলে যুদ্ধ আবার শুরু হবে।’

যেসব শর্তে ইতিবাচক সাড়া পেলে ইসলামাবাদে আসতে রাজি ইরানযেসব শর্তে ইতিবাচক সাড়া পেলে ইসলামাবাদে আসতে রাজি ইরান

এদিকে, ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ইসমাঈল বাঘাই অভিযোগ করেছেন—যুক্তরাষ্ট্র ইরানের ওপর দোষ চাপানোর খেলায় মেতেছে। তিনি বলেন, ‘তারা ইতিবাচক ভূমিকা নেওয়ার বদলে এই খেলাই চালিয়ে যাচ্ছে। তবে আমেরিকানদের কাছ থেকে সত্য কথা আশা করা যায় না, তারা সব সময়ই আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলে।’ তিনি আরও যোগ করেন, ‘দেখে মনে হচ্ছে, আমেরিকা মোটেও সিরিয়াস নয়।’

অপরদিকে, হরমুজে মার্কিন বাহিনীর ইরানি জাহাজ দখলের বিষয়টি দুই দেশের মধ্যে সংঘাত বৃদ্ধির কারণ হতে পারে বলে মনে করেন অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক আমিন সাইক্যাল। তিনি মনে করেন, পারস্য উপসাগরে ইরানি কার্গো জাহাজ জব্দের ঘটনা ইসলামাবাদে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার আগে পরিস্থিতিকে আরও উসকে দিতে পারে।

হরমুজ থেকে কাফির—ইরান যুদ্ধে সর্বাধিক ব্যবহৃত ১০ শব্দের অর্থ ও গুরুত্বহরমুজ থেকে কাফির—ইরান যুদ্ধে সর্বাধিক ব্যবহৃত ১০ শব্দের অর্থ ও গুরুত্ব

অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির এই অধ্যাপক আল জাজিরাকে বলেন, ‘এ ধরনের পদক্ষেপ সহজেই উত্তেজনা বাড়িয়ে দিতে পারে’ এবং এটি ইসলামাবাদের আলোচনায় একটি যৌক্তিক ফলাফলের সম্ভাবনাকে ‘নস্যাৎ করে দিতে পারে’ বলেও তিনি সতর্ক করেন। তিনি বলেন, ‘এখন সময় এসেছে, উভয় পক্ষই যেন এমন কোনো পদক্ষেপ না নেয় যা উত্তেজনা বাড়াতে পারে—বিশেষ করে যদি তারা সত্যিই একটি স্থায়ী সমাধানে পৌঁছাতে চায়।’

ডোনাল্ড ট্রাম্পের অবস্থান প্রসঙ্গে সাইক্যাল বলেন, প্রেসিডেন্ট একসঙ্গে দুই ধরনের কৌশল প্রয়োগ করছেন। তাঁর মতে, ট্রাম্প ‘একদিকে সংকটের সমাধান চান বলে বলছেন, অন্যদিকে ইরানের বিরুদ্ধে হুমকি দিচ্ছেন—যা পরিস্থিতিকে আরও উত্তপ্ত করে তুলছে।’ যুদ্ধবিরতির সময়সীমা ঘনিয়ে আসার প্রেক্ষাপটে সাইক্যাল বলেন, উভয় পক্ষই ‘ভীষণ চাপের মধ্যে’ রয়েছে। তবে তিনি উল্লেখ করেন, ‘হরমুজ প্রণালি এখন ইরানের জন্য একটি নতুন প্রতিরোধমূলক হাতিয়ার হয়ে উঠেছে।’

এসএসসি পরীক্ষা শুরু কাল, মানতে হবে যেসব নির্দেশনা

এসএসসি পরীক্ষা শুরু কাল, মানতে হবে যেসব নির্দেশনা

সিটি ও আন্তজেলা বাসে ২২ পয়সা ভাড়া বাড়ানোর আলোচনা, সিদ্ধান্ত কাল

সিটি ও আন্তজেলা বাসে ২২ পয়সা ভাড়া বাড়ানোর আলোচনা, সিদ্ধান্ত কাল

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: নিবন্ধনের বদলে সরাসরি পরীক্ষায় শিক্ষক নিয়োগ

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান: নিবন্ধনের বদলে সরাসরি পরীক্ষায় শিক্ষক নিয়োগ

ইরান যুদ্ধে নিহত সর্বকনিষ্ঠ কুর্দি নারী যোদ্ধা গজল মোলান

ইরান যুদ্ধে নিহত সর্বকনিষ্ঠ কুর্দি নারী যোদ্ধা গজল মোলান

বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর বকেয়া ৫২ হাজার কোটি টাকা: জ্বালানিমন্ত্রী

বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর বকেয়া ৫২ হাজার কোটি টাকা: জ্বালানিমন্ত্রী

আগামীকাল পাকিস্তান আসছে ইরানি প্রতিনিধিদল: আনাদোলুর প্রতিবেদন

আগামীকাল পাকিস্তান আসছে ইরানি প্রতিনিধিদল: আনাদোলুর প্রতিবেদন

চুক্তি নয়, যুদ্ধ ফের শুরুর আশঙ্কা করছেন বিশ্লেষকেরা

চুক্তি নয়, যুদ্ধ ফের শুরুর আশঙ্কা করছেন বিশ্লেষকেরা

জাপানে ৭.৪ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্প, ৩ মিটার উচ্চতার সুনামি সতর্কতা জারি

জাপানে ৭.৪ মাত্রার শক্তিশালী ভূমিকম্প, ৩ মিটার উচ্চতার সুনামি সতর্কতা জারি

ব্যবহৃত পোশাকের ভাগাড়ে পরিণত হয়েছে যে দেশের মরুভূমি

ব্যবহৃত পোশাকের ভাগাড়ে পরিণত হয়েছে যে দেশের মরুভূমি