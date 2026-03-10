উপসাগরীয় অঞ্চল থেকে ১ লিটার তেলও বের হতে দেব না—ইরানের হুঁশিয়ারি

ইরান ঘোষণা দিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের সঙ্গে যুদ্ধ চলাকালে উপসাগরীয় অঞ্চল থেকে এক ফোঁটা তেলও রপ্তানি হতে দেবে না তারা। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যখন দাবি করছিলেন, যুদ্ধ প্রায় শেষের পথে, তখনই তেহরানের এই হুঁশিয়ারি ছিল তার বক্তব্যের সরাসরি জবাব। আজ মঙ্গলবার ইরান এই ঘোষণা দিয়েছে বলে জানিয়েছে বার্তা সংস্থা এএফপি।
ট্রাম্প বলেছিলেন, যুদ্ধ ‘খুব শিগগিরই শেষ হবে।’ তাঁর এই মন্তব্যের পর আগের দিনের তেলের দাম বৃদ্ধির ধাক্কা কিছুটা কমে আসে। এর আগে ইরানের হামলায় কৌশলগত হরমজু প্রণালি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বিশ্ববাজারে তেলের দাম হঠাৎ বেড়ে গিয়েছিল। ওই হামলা ছিল যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের যৌথ অভিযানের প্রতিক্রিয়া, যেখানে ইরানের সর্বোচ্চ নেতা নিহত হন।
তেলের দাম বাড়ার পেছনে আরও কারণ ছিল। ইরানের একটি তেল ডিপোতে হামলা চালায় ইসরায়েল। একই সময়ে সৌদি আরব ও বাহরাইনের তেল অবকাঠামোতেও আঘাত হানা হয়। ট্রাম্পের আশাবাদী মন্তব্যের পর ইউরোপে গ্যাসের দাম বাজার খোলার সময় প্রায় ১৫ শতাংশ কমে যায়। এশিয়ার শেয়ারবাজারও সোমবারের বড় পতন কাটিয়ে কিছুটা ঘুরে দাঁড়ায়। তবু উদ্বেগ কমেনি। মিসর জ্বালানির দাম সর্বোচ্চ ৩০ শতাংশ পর্যন্ত বাড়িয়েছে। পাকিস্তান ঘোষণা দিয়েছে, বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচলে তারা নৌবাহিনীর নিরাপত্তা দেবে।
এ দিকে ইরানের ইসলামি বিপ্লবী গার্ড বাহিনী—আইআরজিসি ট্রাম্পের বক্তব্যকে বিদ্রূপ করে বলেছে, যুদ্ধের অর্থনৈতিক প্রভাব কমানোর তার প্রচেষ্টা বৃথা যাবে। তাদের হুঁশিয়ারি, ‘ইরানের সশস্ত্র বাহিনী...পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এই অঞ্চল থেকে শত্রুপক্ষ ও তাদের মিত্রদের কাছে এক লিটার তেলও রপ্তানি হতে দেবে না।’
আইআরজিসি আরও বলেছে, যুদ্ধ কখন শেষ হবে তা তারাই নির্ধারণ করবে। ইরানের নতুন সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ মুজতবা খামেনির ঘনিষ্ঠ বলে বিবেচিত এই বাহিনী এক বিবৃতিতে জানায়, ‘এখন এই অঞ্চলের ভবিষ্যৎ ও সমীকরণ আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর হাতে। আমেরিকান বাহিনী এই যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটাতে পারবে না।’
ওয়াশিংটনের উদ্দেশে সরাসরি বার্তাও দিয়েছেন ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাচি। তিনি মার্কিন গণমাধ্যম পিবিএস নিউজকে বলেন, ‘যত দিন প্রয়োজন, তত দিন আমরা ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়ে যেতে প্রস্তুত।’ তেহরানের শীর্ষ কূটনীতিক আরও অভিযোগ করেন, কূটনৈতিক আলোচনা চলার সময়ই যুক্তরাষ্ট্র ইরানের ওপর হামলা চালিয়েছে। তাঁর ভাষায়, ‘এখন আর আমেরিকানদের সঙ্গে আলোচনা করা আমাদের এজেন্ডায় থাকবে বলে আমি মনে করি না।’
ইরানে নতুন সর্বোচ্চ নেতা হিসেবে আয়াতুল্লাহ মুজতবা খামেনি দায়িত্ব নেওয়ার পরও আব্বাস আরাঘচি তাঁর পদে বহাল আছেন। মুজতবা খামেনি তাঁর নিহত পিতা আয়াতুল্লাহর স্থলাভিষিক্ত হন।
ইরানের দৃঢ় অবস্থানের বিপরীতে সমান আত্মবিশ্বাস দেখিয়েছেন ট্রাম্পও। ফ্লোরিডার এক বলরুমে সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, “এই যুদ্ধ খুব দ্রুত শেষ হবে। আর যদি আবার শুরু হয়, তাদের আরও কঠোরভাবে আঘাত করা হবে।’ ট্রাম্পের ভাষায়, ‘অনেক দিক থেকেই আমরা ইতিমধ্যে জিতে গেছি। তবে এখনও যথেষ্ট জিতিনি।’
তবে পরে নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এক পোস্টে তিনি সতর্ক করে দেন, তেহরান যদি তেল রপ্তানিতে হস্তক্ষেপ চালিয়ে যায়, তাহলে যুক্তরাষ্ট্র এমনভাবে বোমা হামলা চালাবে যাতে ‘ইরানের রাষ্ট্র হিসেবে আবার গড়ে ওঠা কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়ে।’ তিনি লেখেন, ‘তাদের ওপর মৃত্যু, আগুন ও ক্রোধ নেমে আসবে। তবে আমি আশা করি এবং প্রার্থনা করি, যেন তা না ঘটে।’
মধ্যপ্রাচ্যে চলমান ইরানের মার্কিন–ইসরায়েলি আগ্রাসন তেল সরবরাহে বিঘ্ন ঘটানোয় এবং জ্বালানির দামে অস্থিরতা তৈরি হওয়ায় সরকারি কর্মীদের হোম অফিস বা ঘরে বসে কাজের আহ্বান জানিয়েছে থাইল্যান্ড ও ভিয়েতনাম। একই সঙ্গে শক্তি সাশ্রয়ের আরও নানা পদক্ষেপ নেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা২ ঘণ্টা আগে
খেলা শুরুর আগে জাতীয় সংগীত চলাকালে নীরবতা পালন করায় দেশে ফিরলে নির্যাতনের শিকার হওয়ার আশঙ্কায় থাকা ইরানের পাঁচ নারী ফুটবলারকে মানবিক ভিসা দিয়েছে অস্ট্রেলিয়া। মঙ্গলবার ক্যানবেরায় এক সংবাদ সম্মেলনে দেশটির প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি আলবানিজ এই ঘোষণা দেন।২ ঘণ্টা আগে
ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু নিহত বা গুরুতর আহত হয়েছেন—এমন জল্পনাকে কেন্দ্র করে মধ্যপ্রাচ্যে নতুন করে উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। ইরানের তাসনিম নিউজ এজেন্সি গতকাল সোমবার এক প্রতিবেদনে এই দাবি করেছে। তবে এর পক্ষে কোনো শক্তিশালী প্রমাণ তারা দেয়নি।৫ ঘণ্টা আগে