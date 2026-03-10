Ajker Patrika
যুদ্ধ পরিস্থিতিতে সংকট ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নে মন্ত্রিসভা কমিটি গঠন

বিশেষ প্রতিনিধি, ঢাকা
আপডেট : ১০ মার্চ ২০২৬, ১৫: ৫৬
বৈশ্বিক যুদ্ধ পরিস্থিতিতে অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষায় সংকট ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্য একটি মন্ত্রিসভা কমিটি গঠন করেছে সরকার। অর্থমন্ত্রীকে সভাপতি করে গতকাল সোমবার সাত সদস্যের এই কমিটি গঠন করে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়; স্বরাষ্ট্র; বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ; বাণিজ্য; প্রবাসীকল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান এবং খাদ্যমন্ত্রীকে কমিটিতে সদস্য হিসেবে রাখা হয়েছে।

কমিটিকে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের যুদ্ধ পরিস্থিতি বিশ্লেষণ করে বাংলাদেশের ওপর সম্ভাব্য প্রভাব নিরূপণ এবং দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা রক্ষায় সংকট ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে বলা হয়েছে।

কমিটি প্রয়োজন অনুসারে সদস্য অন্তর্ভুক্ত করতে পারবে। কমিটির সভা প্রয়োজন অনুসারে হবে। অর্থ বিভাগ কমিটি সাচিবিক সহায়তা দেবে।

মন্ত্রিসভাযুদ্ধঅর্থমন্ত্রীপাঠকের আগ্রহমন্ত্রিপরিষদ
