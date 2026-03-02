Ajker Patrika
আরব আমিরাতে এক দিনে ইরানের ১৫ ক্ষেপণাস্ত্র, ১৪৮ ড্রোন হামলা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০২ মার্চ ২০২৬, ২৩: ২২
আরব আমিরাতে এক দিনে ইরানের ১৫ ক্ষেপণাস্ত্র, ১৪৮ ড্রোন হামলা
ইরানের রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা ফার্স ভূগর্ভস্থ টানেলে ড্রোনের মজুত দেখিয়ে একটি ভিডিও প্রকাশ করেছে। ছবি: স্ক্রিনশট

ইরান একদিনে সংযুক্ত আরব আমিরাতে কমপক্ষে ১৫টি ক্ষেপণাস্ত্র ও ১৪৮টি ড্রোন হামলা চালিয়েছে। ১৫টি ক্ষেপণাস্ত্রের মধ্যে নয়টি ব্যালিস্টিক আর ছয়টি ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র। এ নিয়ে গত শনিবার থেকে আরব আমিরাতে ১৭৪টি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র, আটটি ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র ও ৬৮৯টি ড্রোন হামলা চালিয়েছে তেহরান।

মার্কিন সংবাদমাধ্যম সিএনএন বলেছে, সংযুক্ত আরব আমিরাতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় আজ সোমবার এ তথ্য জানিয়েছে।

৩৫ হাজারের ইরানি ড্রোন ঠেকাতে যুক্তরাষ্ট্রের খরচ ৪০ লাখ ডলার৩৫ হাজারের ইরানি ড্রোন ঠেকাতে যুক্তরাষ্ট্রের খরচ ৪০ লাখ ডলার

উপসাগরীয় অঞ্চলে আরব আমিরাতেই সবচেয়ে বেশি হামলা চালিয়েছে ইরান। আমিরাতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বলেছে, গত শনিবার থেকে তারা ইরানের ১৬১টি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ধ্বংস করেছে। বাকি ১৩টি সাগরে গিয়ে পড়েছে। এ ছাড়া ৬৮৯টি ড্রোনের মধ্যে ৬৪৫টি ভূপাতিত করা হয়েছে। বাকি ৪৪টি আমিরাতের বিভিন্ন অংশে পড়েছে। এর বাইরে ইরানের ছোড়া আটটি ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্রও ধ্বংসের দাবি করেছে আমিরাত।

