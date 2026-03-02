ইরানে হামলায় অংশ নেবে না যুক্তরাজ্য: স্টারমার

ইরানে চলমান মার্কিন ও ইসরায়েলি সামরিক অভিযানে সরাসরি অংশ নেবে না যুক্তরাজ্য। প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার আজ সোমবার ব্রিটিশ পার্লামেন্টে দেওয়া এক বক্তব্যে এ কথা জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ব্রিটিশ ঘাঁটিগুলো ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হলেও তা কেবল ‘প্রতিরক্ষামূলক’ কাজেই সীমাবদ্ধ থাকবে।
স্টারমার বলেন, আমরা যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের এই আক্রমণাত্মক হামলায় যোগ দিচ্ছি না। আমাদের সিদ্ধান্ত কেবল দীর্ঘদিনের বন্ধু ও মিত্রদের সম্মিলিত আত্মরক্ষা এবং ব্রিটিশ নাগরিকদের জীবন রক্ষার ওপর ভিত্তি করে নেওয়া হয়েছে।
ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বলেন, যদিও তিনি মার্কিন বাহিনীকে ব্রিটিশ ঘাঁটিগুলো ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন, তবে তা কেবল ‘পূর্বনির্ধারিত প্রতিরক্ষামূলক উদ্দেশ্যেই’ ব্যবহার করা যাবে। কোনো অবস্থাতেই ব্রিটিশ বাহিনী ইরানের ওপর সরাসরি আক্রমণ চালাবে না।
তবে আক্রমণাত্মক হামলায় যোগ না দিলেও মধ্যপ্রাচ্যে নিজেদের প্রতিরক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যাবে লন্ডন। তিনি বলেন, আমরা এই অভিযানে সরাসরি অংশ না নিলেও ওই অঞ্চলে আমাদের প্রতিরক্ষামূলক কর্মকাণ্ড অব্যাহত থাকবে।
তিনি পার্লামেন্ট মেম্বারদের সতর্ক করে বলেন, খামেনির মৃত্যু ইরানকে এই হামলা চালানো থেকে থামাবে না। তাদের বর্তমান অবস্থান আগের চেয়ে অনেক বেশি ভয়ংকর হয়ে উঠেছে। তারা এখন আরও বেশি বেপরোয়া এবং বেসামরিক নাগরিকদের জন্য আরও বেশি বিপজ্জনক হয়ে উঠছে।
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, ইরানের সঙ্গে চলমান যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র ইতিমধ্যে বড় ধরনের সামরিক হামলা চালালেও ‘সবচেয়ে বড় ঢেউ’ এখনো আসেনি। স্থানীয় সময় সোমবার (২ মার্চ) সকালে সিএনএনকে দেওয়া প্রায় ৯ মিনিটের এক টেলিফোন সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, মার্কিন সামরিক বাহিনী ইরানকে ‘ভালোভাবেই আঘা৩১ মিনিট আগে
ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাখোঁ ঘোষণা দিয়েছেন, তাঁর দেশ কয়েক দশকের মধ্যে প্রথমবারের মতো পারমাণবিক ওয়ারহেডের সংখ্যা বাড়াবে। মধ্যপ্রাচ্যে নতুন করে শুরু হওয়া যুদ্ধের মধ্যে তিনি এমন ঘোষণা দিলেন।১ ঘণ্টা আগে
ফার্স নিউজ প্রকাশিত ফুটেজে দেখা যায়, একটি বিশাল আন্ডারগ্রাউন্ড টানেলে সারি সারি ড্রোন রকেট লঞ্চারের ওপর বসানো রয়েছে। বাংকারের দেয়ালগুলো ইরানের জাতীয় পতাকা এবং সম্প্রতি প্রয়াত দেশটির সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনির ছবিতে সাজানো। ভিডিওতে ড্রোনের এই বিশাল সম্ভারকে ইরানের সামরিক শক্তির অন্যতম১ ঘণ্টা আগে
ইরানিরা তুরস্কের ‘ক্যাপিকয়’ সীমান্ত গেট দিয়ে প্রবেশ করতে শুরু করেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক তেহরান থেকে আসা এক ব্যক্তি বলেন, ‘তেহরানের পরিস্থিতি ইতিমধ্যেই কঠিন। বোমা হামলা হচ্ছে। সবাই ভীত।’ তিনি জানান, তাঁর স্ত্রী ও সন্তানেরা বর্তমানে তুরস্কেই রয়েছেন।১ ঘণ্টা আগে