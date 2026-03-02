Ajker Patrika
ইউরোপ

ইরানে হামলায় অংশ নেবে না যুক্তরাজ্য: স্টারমার

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
পার্লামেন্টে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার। ছবি: রয়টার্সের সৌজন্যে

ইরানে চলমান মার্কিন ও ইসরায়েলি সামরিক অভিযানে সরাসরি অংশ নেবে না যুক্তরাজ্য। প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার আজ সোমবার ব্রিটিশ পার্লামেন্টে দেওয়া এক বক্তব্যে এ কথা জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, ব্রিটিশ ঘাঁটিগুলো ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হলেও তা কেবল ‘প্রতিরক্ষামূলক’ কাজেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

স্টারমার বলেন, আমরা যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের এই আক্রমণাত্মক হামলায় যোগ দিচ্ছি না। আমাদের সিদ্ধান্ত কেবল দীর্ঘদিনের বন্ধু ও মিত্রদের সম্মিলিত আত্মরক্ষা এবং ব্রিটিশ নাগরিকদের জীবন রক্ষার ওপর ভিত্তি করে নেওয়া হয়েছে।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বলেন, যদিও তিনি মার্কিন বাহিনীকে ব্রিটিশ ঘাঁটিগুলো ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন, তবে তা কেবল ‘পূর্বনির্ধারিত প্রতিরক্ষামূলক উদ্দেশ্যেই’ ব্যবহার করা যাবে। কোনো অবস্থাতেই ব্রিটিশ বাহিনী ইরানের ওপর সরাসরি আক্রমণ চালাবে না।

ঘাঁটি ব্যবহার করতে দেবে না স্পেন, চলে গেল মার্কিন যুদ্ধবিমানঘাঁটি ব্যবহার করতে দেবে না স্পেন, চলে গেল মার্কিন যুদ্ধবিমান

তবে আক্রমণাত্মক হামলায় যোগ না দিলেও মধ্যপ্রাচ্যে নিজেদের প্রতিরক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যাবে লন্ডন। তিনি বলেন, আমরা এই অভিযানে সরাসরি অংশ না নিলেও ওই অঞ্চলে আমাদের প্রতিরক্ষামূলক কর্মকাণ্ড অব্যাহত থাকবে।

তিনি পার্লামেন্ট মেম্বারদের সতর্ক করে বলেন, খামেনির মৃত্যু ইরানকে এই হামলা চালানো থেকে থামাবে না। তাদের বর্তমান অবস্থান আগের চেয়ে অনেক বেশি ভয়ংকর হয়ে উঠেছে। তারা এখন আরও বেশি বেপরোয়া এবং বেসামরিক নাগরিকদের জন্য আরও বেশি বিপজ্জনক হয়ে উঠছে।

