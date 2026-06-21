যুক্তরাষ্ট্র-ইরান চুক্তি: সংলাপে যোগ দিতে সুইজারল্যান্ডের পথে শাহবাজ শরিফ ও আসিম মুনির

মধ্যপ্রাচ্যে দীর্ঘ সংঘাতের অবসান ও বৈশ্বিক অর্থনৈতিক সংকট উত্তরণের লক্ষ্যে গত সপ্তাহে স্বাক্ষরিত ঐতিহাসিক ‘ইসলামাবাদ সমঝোতা স্মারক’ (এমওইউ) বাস্তবায়নে প্রথম আনুষ্ঠানিক পদক্ষেপ শুরু হয়েছে। আজ রোববার সুইজারল্যান্ডের বুর্গেনস্টকে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া কারিগরি পর্যায়ের উচ্চপর্যায়ের শান্তি সংলাপে যোগ দিতে আজ ভোরে সুইজারল্যান্ডের উদ্দেশে রওনা হয়েছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ এবং সেনাপ্রধান ফিল্ড মার্শাল আসিম মুনির।
পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, ঐতিহাসিক এই শান্তি প্রক্রিয়া এগিয়ে নিতে পাকিস্তান ও কাতারের মধ্যস্থতায় আজ সুইজারল্যান্ডে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের শীর্ষ প্রতিনিধিরা বৈঠকে বসছেন।
দীর্ঘ প্রায় ১০০ দিনেরও বেশি সময় ধরে চলা যুদ্ধ এবং অবরোধের অবসান ঘটিয়ে গত বৃহস্পতিবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে ১৪ দফার এই চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্র ইরানের ওপর থেকে দীর্ঘদিনের অর্থনৈতিক অবরোধ প্রত্যাহার করবে এবং কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ হরমুজ প্রণালি পুনরায় উন্মুক্ত করে দেওয়া হবে। এই চুক্তি সম্পাদনে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে ভূমিকা রেখেছেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ।
পাকিস্তানের পররাষ্ট্র দপ্তর জানিয়েছে, আজ অনুষ্ঠেয় কারিগরি সংলাপটি গত ১৭ জুন ইসলামাবাদ সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের পর দুই দেশের মধ্যে প্রথম আনুষ্ঠানিক কোনো দ্বিপক্ষীয় বৈঠক। ওয়াশিংটন, তেহরান ও দোহার উচ্চপর্যায়ের কূটনৈতিক প্রতিনিধিরা এই সংলাপে সরাসরি অংশ নিচ্ছেন।
যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দিতে গতকাল শনিবারই সুইজারল্যান্ডের উদ্দেশে রওনা হয়েছেন মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স। যাত্রার আগে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান, এই সংলাপে মূলত ইরানের পারমাণবিক কর্মসূচি এবং লেবাননে যুদ্ধবিরতি কার্যকরের বিষয়ে আলোচনা হবে।
জেডি ভ্যান্স বলেন, ‘আমরা লেবানন যুদ্ধবিরতি ও পারমাণবিক ইস্যুতে একটি বড় ধরনের অগ্রগতির আশা করছি। লেবাননের পরিস্থিতি ক্রমশ উন্নতির দিকে যাচ্ছে, তবে স্থায়ী যুদ্ধবিরতি নিশ্চিতে আমাদের ধারাবাহিক কাজ করে যেতে হবে।’
মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট আলোচনার অগ্রগতি নিয়ে ইতিবাচক মনোভাব প্রকাশ করলেও মার্কিন গণমাধ্যম ফক্স নিউজকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মন্তব্য করেন, ‘আলোচনা ভালোভাবে এগোচ্ছে, তবে সব তাস এখন যুক্তরাষ্ট্রের হাতে রয়েছে।’
যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ মধ্যস্থতাকারী জ্যারেড কুশনার এবং স্টিভ উইটকফ ইতিমধ্যেই কারিগরি ও আইনি খুঁটিনাটি খতিয়ে দেখতে সুইজারল্যান্ডে অবস্থান করছেন।
সুইজারল্যান্ডের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে নিশ্চিত করা হয়েছে, ইরানের উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিদলটি আজ ভোরেই বুর্গেনস্টকে পৌঁছেছে। ইরানের রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা ‘ইরনা’ জানিয়েছে, এই প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বে রয়েছেন দেশটির পার্লামেন্ট স্পিকার মোহাম্মদ বাঘের গালিবাফ এবং সঙ্গে রয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আব্বাস আরাঘচিসহ দেশটির কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নর ও শীর্ষ জ্বালানি কর্মকর্তারা।
তবে আলোচনার শুরুতেই ওয়াশিংটনের প্রতি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছে তেহরান। ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ইসমাইল বাঘেই ফার্স নিউজকে দেওয়া এক বিবৃতিতে জানান, ইরান তার প্রতিশ্রুতির জায়গায় অনড় রয়েছে, কিন্তু চুক্তি সফল করতে হলে অন্য পক্ষকেও সমান আন্তরিক হতে হবে।
বাঘেই স্পষ্ট ভাষায় বলেন, ‘আমরা সুইজারল্যান্ডে অপর পক্ষের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের বিষয়টিতে জোর দেব এবং তারা কীভাবে তা পালন করবে তা স্পষ্ট করার দাবি জানাব। চুক্তির শর্তানুযায়ী, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র লেবাননে ইহুদিবাদী ইসরায়েলি হামলা বন্ধ করতে বাধ্য। যদি চুক্তির কোনো একটি অংশও অপূর্ণ থাকে, তবে সম্পূর্ণ চুক্তিটিই হুমকির মুখে পড়বে।’
ইসলামাবাদ সমঝোতা স্মারকের আওতায় পরবর্তী আলোচনার জন্য ৬০ দিনের একটি সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। চূড়ান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত ও বাস্তবায়িত হলে ইরানের অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্য আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সহযোগিতায় ৩০০ বিলিয়ন ডলারের একটি বিশেষ তহবিল গঠনে ওয়াশিংটন সহযোগিতা করবে বলে চুক্তিতে উল্লেখ রয়েছে।
সংলাপ চলাকালীন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ ইরান, কাতার, সুইজারল্যান্ড এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের সঙ্গে পৃথক দ্বিপক্ষীয় বৈঠক করবেন বলে জানা গেছে। পাকিস্তানের পররাষ্ট্র দপ্তর জানিয়েছে, শুরু থেকেই সংকট নিরসনে একটি সুষম, নিরপেক্ষ ও গঠনমূলক কূটনৈতিক অবস্থান বজায় রেখেছে ইসলামাবাদ, যা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে পাকিস্তানের মধ্যস্থতাকারী ভূমিকাকে আরও শক্তিশালী করেছে।
হরমুজ প্রণালি দিয়ে চলাচলকারী আন্তর্জাতিক জাহাজের ওপর ভবিষ্যতে ‘বীমা ফি’ আরোপের পরিকল্পনা করছে ইরান। একাধিক আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে হওয়া ৬০ দিনের সমঝোতার মেয়াদ শেষ হওয়ার পর এই ব্যবস্থা চালু করতে চায় তেহরান।১৪ মিনিট আগে
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