হাসপাতাল-শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ ইরানজুড়ে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ

ইরানের রাজধানী তেহরানসহ দেশটির বিভিন্ন শহরে ব্যাপক বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে। যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের অব্যাহত বিমান হামলার মুখে ইরানের আরও অনেক শহরে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটছে। তেহরানের মধ্যাঞ্চলে আকাশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা সক্রিয় হওয়ার শব্দের পাশাপাশি রাজধানীর পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলেও শক্তিশালী বিস্ফোরণের খবর পাওয়া গেছে।
এদিকে ইস্পাহান, কারাজ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় শহর আহভাজেও ভয়াবহ বিস্ফোরণের শব্দ পাওয়া গেছে। আহভাজে একটি হাসপাতাল হামলার কবলে পড়েছে বলে জানা গেছে।
বার্তা সংস্থাগুলোর তথ্য অনুযায়ী, বন্দর আব্বাসে একটি রেডিও স্টেশন লক্ষ্য করে চালানো হামলায় একজন নিহত হয়েছেন। এ ছাড়া খোররামাবাদ ও উর্মিয়া শহরের দুটি আবাসিক এলাকায় হামলায় বেশ কয়েকজন বেসামরিক নাগরিক প্রাণ হারিয়েছেন।
চলমান এই হামলায় এ পর্যন্ত অন্তত ১ হাজার ৫০০ জনের মৃত্যু নিশ্চিত করা হয়েছে। তবে হামলার তীব্রতা বিবেচনায় মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।
এদিকে ইরানিয়ান রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি জানিয়েছে, এখন পর্যন্ত ৮০ হাজারের বেশি বেসামরিক স্থাপনা হামলার শিকার হয়েছে, যার মধ্যে অনেক ভবন সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে। ক্ষতিগ্রস্ত স্থাপনাগুলোর মধ্যে রয়েছে হাসপাতাল, স্কুল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং রেড ক্রিসেন্টের নিজস্ব কার্যালয়।
ইরানের দক্ষিণাঞ্চলে একটি রাষ্ট্রীয় সম্প্রচারকেন্দ্রে হামলায় অন্তত একজন নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে দেশটির সরকারি টেলিভিশন চ্যানেল। আজ সোমবার বার্তা সংস্থা এএফপির বরাতে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন 'ইসলামিক রিপাবলিক অব ইরান ব্রডকাস্টিং' জানিয়েছে, 'আমেরিকান-জায়োনিস্ট সন্ত্রাসী বাহিনী 'পার্সিয়ান গালফ...
