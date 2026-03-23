Ajker Patrika
মধ্যপ্রাচ্য

হাসপাতাল-শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ ইরানজুড়ে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ২৩ মার্চ ২০২৬, ১৩: ৪০
হাসপাতাল-শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ ইরানজুড়ে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ
ছবি: এএফপি

ইরানের রাজধানী তেহরানসহ দেশটির বিভিন্ন শহরে ব্যাপক বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে। যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের অব্যাহত বিমান হামলার মুখে ইরানের আরও অনেক শহরে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটছে। তেহরানের মধ্যাঞ্চলে আকাশ প্রতিরক্ষাব্যবস্থা সক্রিয় হওয়ার শব্দের পাশাপাশি রাজধানীর পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলেও শক্তিশালী বিস্ফোরণের খবর পাওয়া গেছে।

এদিকে ইস্পাহান, কারাজ ও দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলীয় শহর আহভাজেও ভয়াবহ বিস্ফোরণের শব্দ পাওয়া গেছে। আহভাজে একটি হাসপাতাল হামলার কবলে পড়েছে বলে জানা গেছে।

বার্তা সংস্থাগুলোর তথ্য অনুযায়ী, বন্দর আব্বাসে একটি রেডিও স্টেশন লক্ষ্য করে চালানো হামলায় একজন নিহত হয়েছেন। এ ছাড়া খোররামাবাদ ও উর্মিয়া শহরের দুটি আবাসিক এলাকায় হামলায় বেশ কয়েকজন বেসামরিক নাগরিক প্রাণ হারিয়েছেন।

চলমান এই হামলায় এ পর্যন্ত অন্তত ১ হাজার ৫০০ জনের মৃত্যু নিশ্চিত করা হয়েছে। তবে হামলার তীব্রতা বিবেচনায় মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

এদিকে ইরানিয়ান রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি জানিয়েছে, এখন পর্যন্ত ৮০ হাজারের বেশি বেসামরিক স্থাপনা হামলার শিকার হয়েছে, যার মধ্যে অনেক ভবন সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে। ক্ষতিগ্রস্ত স্থাপনাগুলোর মধ্যে রয়েছে হাসপাতাল, স্কুল, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং রেড ক্রিসেন্টের নিজস্ব কার্যালয়।

‘রাফার আব্বু ওঠো, তুমি না থাকলে আমাদের কী হইবো?’

বিশ্ববাজারে কেন সোনা-রুপার দাম কমছে, আরও কত কমবে

স্যামসন অপশন: ইসরায়েলের পরমাণু ডকট্রিন কেন বিশ্বের জন্য হুমকি

‘ইরানের বিনাশ নিশ্চিত’, এরপর দেশের ভেতরেই প্রধান শত্রু খুঁজে পেয়েছেন ট্রাম্প

বিদ্যুৎ-জ্বালানি অবকাঠামোতে হামলা করলে যেভাবে প্রতিক্রিয়া জানাবে ইরান, তালিকা দিল আইআরজিসি

এলাকার খবর
Loading...

বিশ্ববাজারে কেন সোনা-রুপার দাম কমছে, আরও কত কমবে

বিশ্ববাজারে কেন সোনা-রুপার দাম কমছে, আরও কত কমবে

‘ইরানের বিনাশ নিশ্চিত’, এরপর দেশের ভেতরেই প্রধান শত্রু খুঁজে পেয়েছেন ট্রাম্প

‘ইরানের বিনাশ নিশ্চিত’, এরপর দেশের ভেতরেই প্রধান শত্রু খুঁজে পেয়েছেন ট্রাম্প

হামলায় তছনছ ১৭ বসতঘর, অভিযোগ ছাত্রদল-আ. লীগ নেতার বিরুদ্ধে

হামলায় তছনছ ১৭ বসতঘর, অভিযোগ ছাত্রদল-আ. লীগ নেতার বিরুদ্ধে

পূর্ণিমা রাতে মেজাজ খিটখিটে হয়, অপরাধ বাড়ে—এর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে কি

পূর্ণিমা রাতে মেজাজ খিটখিটে হয়, অপরাধ বাড়ে—এর বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে কি

‘রাফার আব্বু ওঠো, তুমি না থাকলে আমাদের কী হইবো?’

‘রাফার আব্বু ওঠো, তুমি না থাকলে আমাদের কী হইবো?’

ইরানে রাষ্ট্রীয় সম্প্রচারকেন্দ্রে হামলা, একজন নিহতের খবর

ইরানে রাষ্ট্রীয় সম্প্রচারকেন্দ্রে হামলা, একজন নিহতের খবর

হাসপাতাল-শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ ইরানজুড়ে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ

হাসপাতাল-শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ ইরানজুড়ে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ

‘দৈনিক ৫০টি ক্ষেপণাস্ত্র-ড্রোন হামলার’ অভিযোগে ইরানি কূটনীতিকদের বহিষ্কার করল সৌদি আরব

‘দৈনিক ৫০টি ক্ষেপণাস্ত্র-ড্রোন হামলার’ অভিযোগে ইরানি কূটনীতিকদের বহিষ্কার করল সৌদি আরব

বিদ্যুৎ-জ্বালানি অবকাঠামোতে হামলা করলে যেভাবে প্রতিক্রিয়া জানাবে ইরান, তালিকা দিল আইআরজিসি

বিদ্যুৎ-জ্বালানি অবকাঠামোতে হামলা করলে যেভাবে প্রতিক্রিয়া জানাবে ইরান, তালিকা দিল আইআরজিসি