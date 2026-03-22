আরব সাগরে ব্রিটিশ পারমাণবিক সাবমেরিন, যুক্তরাজ্য কি যুদ্ধে জড়াবে

ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান জোরদার করার মার্কিন হুমকির মধ্যেই মধ্যপ্রাচ্যের রণক্ষেত্রে যুক্ত হলো ব্রিটেনের শক্তিশালী পরমাণু শক্তিচালিত সাবমেরিন ‘এইচএমএস অ্যানসন’। গোয়েন্দা তথ্যের বরাত দিয়ে ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম ডেইলি মেইল জানিয়েছে, সাবমেরিনটি বর্তমানে আরব সাগরের কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় অবস্থান নিয়েছে।
প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত ৬ মার্চ অস্ট্রেলিয়ার পার্থ শহর ত্যাগ করার পর এইচএমএস অ্যানসন উত্তর আরব সাগরে পৌঁছেছে। এই এলাকাটি বিশ্ব বাণিজ্যের অন্যতম প্রধান রুট ‘হরমুজ প্রণালি’র অত্যন্ত কাছে। সাবমেরিনটি অত্যাধুনিক ‘টমাহক ব্লক-ফোর’ ল্যান্ড-অ্যাটাক মিসাইলে সজ্জিত, যা ১ হাজার ৬০০ কিলোমিটার বা ১ হাজার মাইল দূরের লক্ষ্যবস্তুতে নিখুঁতভাবে আঘাত হানতে সক্ষম। এ ছাড়া এতে রয়েছে ‘স্পিয়ারফিশ’ হেভিওয়েট টর্পেডো, যা সমুদ্রের নিচে যেকোনো শত্রুপক্ষকে মোকাবিলায় অত্যন্ত কার্যকর।
এই সাবমেরিনের আগমন এমন এক সময়ে ঘটল যখন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার ইরানি লক্ষ্যবস্তুতে হামলার জন্য যুক্তরাষ্ট্রকে ব্রিটিশ সামরিক ঘাঁটিগুলো ব্যবহারের অনুমতি দিয়েছেন। বিশ্লেষকদের মতে, সাবমেরিনটির এই অবস্থান নির্দেশ করে যে ব্রিটেন সরাসরি যুক্তরাষ্ট্রের সম্ভাব্য সামরিক পরিকল্পনার অংশীদার হতে যাচ্ছে।
যুক্তরাষ্ট্র এবং তার মিত্রদের পক্ষ থেকে বারবার ইরানকে সতর্ক করা হচ্ছে। হরমুজ প্রণালির কাছে এই ধরনের শক্তিশালী সাবমেরিন মোতায়েন করাকে সামরিক বিশেষজ্ঞরা ‘শক্তি প্রদর্শন’ হিসেবে দেখছেন। এইচএমএস অ্যানসনের উপস্থিতি এই অঞ্চলে যুদ্ধের ঝুঁকি আরও বাড়িয়ে দিতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।
এখন পর্যন্ত ব্রিটিশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এই মোতায়েন নিয়ে আনুষ্ঠানিক কোনো মন্তব্য করেনি, তবে পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছে আন্তর্জাতিক মহল।
ইরানের দ্রুতগামী আক্রমণকারী এসব বোট এবং উপকূল ও বিভিন্ন দ্বীপে থাকা মিসাইল ঘাঁটিগুলো ধ্বংস করার লক্ষ্যে নেমেছে এসব ফাইটার ও হেলিকপ্টার। তাদের মূল লক্ষ্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই নৌপথটি পুনরায় উন্মুক্ত করা এবং বৈশ্বিক জ্বালানি সংকটের অবসান ঘটানো।৩ মিনিট আগে
সংঘাত শুরুর তিন সপ্তাহের যুদ্ধের পর, ট্রাম্প প্রশাসন পরবর্তী পদক্ষেপ এবং ইরানের সঙ্গে শান্তি আলোচনা কেমন ও কীভাবে হতে পারে তা নিয়ে প্রাথমিক আলোচনা শুরু করেছে। এক মার্কিন কর্মকর্তা এবং এ বিষয়ে অবগত একটি সূত্র অ্যাক্সিওসকে এই তথ্য জানিয়েছে।১৬ মিনিট আগে
কাতারে হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হয়ে ৬ জন নিহত হয়েছেন। এ ছাড়া বিধ্বস্ত হেলিকপ্টারে থাকা নিখোঁজ একজনকে উদ্ধারে দেশটির আঞ্চলিক জলসীমায় বিশেষ উদ্ধারকারী দল অভিযান চালাচ্ছে বলে জানিয়েছে দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। আল জাজিরার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানা গেছে...৩০ মিনিট আগে
ইরান-মার্কিন উত্তপ্ত যুদ্ধের দশম দিনে বাহরাইনে যে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটেছিল, তার পেছনে কোনো ইরানি ড্রোন নয় বরং খোদ যুক্তরাষ্ট্রের পরিচালিত ‘প্যাট্রিয়ট’ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার ক্ষেপণাস্ত্র দায়ী ছিল বলে নতুন এক বিশ্লেষণে দাবি করা হয়েছে। বার্তা সংস্থা রয়টার্সের পক্ষ থেকে গবেষকদের একটি বিশ্লেষণ পর্যালোচনার পর২ ঘণ্টা আগে