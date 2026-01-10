Ajker Patrika
মধ্যপ্রাচ্য

বিক্ষোভ দমনে ইরানের সেনাবাহিনীর ‘রেডলাইন’ ঘোষণা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১০ জানুয়ারি ২০২৬, ২১: ৫১
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

ইরানে চলমান সরকারবিরোধী বিক্ষোভ দমনে কঠোর অবস্থান নিয়েছে দেশটির ইসলামি বিপ্লবী গার্ডস (আইআরজিসি)। শনিবার (১০ জানুয়ারি) এক বিবৃতিতে তারা বিক্ষুব্ধ জনতার উদ্দেশ্যে রেডলাইন ঘোষণা করে।

বার্তাসংস্থা রয়টার্সের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষা করা সেনাদের জন্য রেডলাইন। কোনোভাবেই লঙ্ঘন করতে দেওয়া হবে না। একই সঙ্গে দেশটির সামরিক বাহিনী ঘোষণা করেছে, তারা জনসম্পত্তি ও কৌশলগত অবকাঠামো রক্ষায় প্রস্তুত।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইরানের নেতাদের উদ্দেশে নতুন হুঁশিয়ারি দেওয়ার পর এই সতর্কবার্তা এসেছে। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্র ইরানের সাহসী জনগণের পাশে আছে।

দুই সপ্তাহ ধরে ইরানের বিভিন্ন শহরে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়েছে। প্রথমে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির প্রতিবাদে শুরু হলেও দ্রুতই তা রাজনৈতিক রূপ নেয়। বিক্ষোভকারীরা এখন সরাসরি ধর্মীয় শাসনের অবসান দাবি করছে। তবে ইরানি কর্তৃপক্ষের দাবি, যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল এই ‘দাঙ্গা’ উসকে দিচ্ছে।

রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম জানায়, তেহরানের পশ্চিমে কারাজ শহরে একটি পৌর ভবনে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে। এতে ‘দাঙ্গাকারীদের’ দায়ী করা হয়। একই সঙ্গে শিরাজ, কোম ও হামেদান শহরে নিহত নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যদের জানাজার দৃশ্য সম্প্রচার করা হয়েছে রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে। মানবাধিকার সংগঠনগুলোর তথ্যমতে, বিক্ষোভে এ পর্যন্ত কয়েক ডজন বিক্ষোভকারী নিহত হয়েছেন।

ইন্টারনেট যোগাযোগ এখনো ব্যাপকভাবে বন্ধ রাখা হয়েছে। পশ্চিম ইরানের এক প্রত্যক্ষদর্শী ফোনে জানান, তার এলাকায় বিপ্লবী গার্ডস মোতায়েন করা হয়েছে এবং তারা গুলি চালাচ্ছে। নিরাপত্তার কারণে তিনি পরিচয় প্রকাশে অনিচ্ছা জানান।

বিষয়:

সরকারবিক্ষোভসেনাবাহিনীইরান
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

দুবাই পালানোর সময় বিমানবন্দর থেকে নরসিংদী জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক গ্রেপ্তার

গাজায় ট্রাম্প বাহিনীর অংশ হতে চায় বাংলাদেশ, যুক্তরাষ্ট্রকে জানালেন খলিলুর

শিক্ষককে হেনস্তার পর টেনেহিঁচড়ে প্রক্টর অফিসে নিয়ে গেলেন চাকসুর শিবির নেতারা

রাইস কুকার ব্যবহারের ভুল ও সতর্কতা

প্রার্থিতা ফিরে পেলেন তাসনিম জারা

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

ভৈরব নদে পাওয়া লাশটি ‘ঘাউড়া রাজীবের’

ভৈরব নদে পাওয়া লাশটি ‘ঘাউড়া রাজীবের’

তাহসান-রোজার সংসারে ভাঙনের সুর

তাহসান-রোজার সংসারে ভাঙনের সুর

গাজায় ট্রাম্প বাহিনীর অংশ হতে চায় বাংলাদেশ, যুক্তরাষ্ট্রকে জানালেন খলিলুর

গাজায় ট্রাম্প বাহিনীর অংশ হতে চায় বাংলাদেশ

যেভাবে ডিম খাওয়া উচিত নয়

যেভাবে ডিম খাওয়া উচিত নয়

এলপি গ্যাসের সংকট একটি সংকেতমাত্র

এলপি গ্যাসের সংকট একটি সংকেতমাত্র

সম্পর্কিত

বিক্ষোভ দমনে ইরানের সেনাবাহিনীর ‘রেডলাইন’ ঘোষণা

বিক্ষোভ দমনে ইরানের সেনাবাহিনীর ‘রেডলাইন’ ঘোষণা

কিউবার অর্থনীতি ভঙ্গুর হলেও সরকার পতনের ঝুঁকি নেই, কারণ জানাল সিআইএ

কিউবার অর্থনীতি ভঙ্গুর হলেও সরকার পতনের ঝুঁকি নেই, কারণ জানাল সিআইএ

সামাজিক বিপ্লবের দ্বারপ্রান্তে ইরান, সত্তর দশকের চীনের প্রতিচ্ছবি দেখছেন বিশ্লেষকেরা

সামাজিক বিপ্লবের দ্বারপ্রান্তে ইরান, সত্তর দশকের চীনের প্রতিচ্ছবি দেখছেন বিশ্লেষকেরা

মাদুরোর মতো পুতিনকেও কি তুলে নেবে যুক্তরাষ্ট্র? যা বললেন ট্রাম্প

মাদুরোর মতো পুতিনকেও কি তুলে নেবে যুক্তরাষ্ট্র? যা বললেন ট্রাম্প