ইসরায়েলের গুপ্তচর সন্দেহে ইরানে ২০ জন গ্রেপ্তার

অনলাইন ডেস্ক
ইসরায়েলি গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের হয়ে কাজ করার অভিযোগে গত কয়েক মাসে ২০ জনকে গ্রেপ্তার করেছে ইরান। দেশটির বিচার বিভাগ আজ শনিবার এ তথ্য জানিয়ে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছে, এদের প্রতি কোনো দয়া দেখানো হবে না এবং তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া হবে।
গত বুধবার ইরানের রাষ্ট্রীয় সংবাদমাধ্যম জানায়, রুজবেহ ভাদি নামের এক পরমাণু বিজ্ঞানীর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করেছে। তিনি ইসরায়েলের জন্য গুপ্তচরবৃত্তি এবং গত জুনে ইসরায়েলের বিমান হামলায় নিহত আরেক বিজ্ঞানীর তথ্য সরবরাহের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হয়েছিলেন।
আজ তেহরানে বিচার বিভাগের মুখপাত্র আসগর জাহাঙ্গিরি বলেন, গ্রেপ্তার হওয়া ২০ জনের মধ্যে কয়েকজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রত্যাহার করে তাঁদের মুক্তি দেওয়া হয়েছে। তবে তিনি সুনির্দিষ্ট সংখ্যা জানাননি।
জাহাঙ্গিরি বলেন, ‘গুপ্তচর ও জায়নবাদী শাসনের এজেন্টদের প্রতি বিচার বিভাগ কোনো দয়া দেখাবে না। কঠোর রায়ের মাধ্যমে তাদের সবাইকে দৃষ্টান্ত বানানো হবে।’
তদন্ত শেষ হলে বিস্তারিত তথ্য প্রকাশ করা হবে বলে জানান তিনি।
রয়টার্স জানিয়েছে, ইসরায়েলের জন্য গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে চলতি বছরে ইরানে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের হার উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। শুধু গত কয়েক মাসেই অন্তত আটজনকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে।
গত জুনে ইসরায়েল টানা ১২ দিন ইরানে বিমান হামলা চালায়। এসব হামলায় ইরানের শীর্ষ সেনা কর্মকর্তা, পরমাণুবিজ্ঞানী, স্থাপনা ও আবাসিক এলাকা লক্ষ্যবস্তু করা হয়। জবাবে ইরান ইসরায়েলের দিকে একের পর এক ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা চালায়।
মানবাধিকার সংস্থা এইচআরএনএ জানিয়েছে, ১২ দিনের ইসরায়েলি হামলায় ১ হাজার ১৯০ ইরানি নিহত হয়; যাঁদের মধ্যে ৪৩৬ জন বেসামরিক নাগরিক এবং ৪৩৫ জন নিরাপত্তা সদস্য।
অন্যদিকে ইরানের পাল্টা হামলায় ২৮ জন নিহত হয়েছে বলে জানায় ইসরায়েল।
