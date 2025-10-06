Ajker Patrika
> বিশ্ব
> মধ্যপ্রাচ্য

এখন থেকে যেকোনো ভিসা নিয়ে ওমরাহ পালন করা যাবে: সৌদি আরব

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ছবি: সংগৃহীত
ছবি: সংগৃহীত

এখন সব ধরনের ভিসাধারীরা ওমরাহ পালনের সুযোগ পাবেন বলে জানিয়েছে সৌদি আরবের হজ ও ওমরাহ মন্ত্রণালয়। সৌদি প্রেস এজেন্সির বরাতে গালফ নিউজের প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়।

খবরে বলা হয়েছে, ওমরাহর প্রক্রিয়া সহজ করতে এবং হজ ও ওমরাহতে সেবার পরিসর আরও বাড়ানোর চলমান প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে এ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। সৌদি ভিশন ২০৩০-এর লক্ষ্য পূরণে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

মন্ত্রণালয়ের তথ্যমতে, এর আওতায় রয়েছে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ভিজিট ভিসা, ইলেকট্রনিক ট্যুরিস্ট ভিসা, ট্রানজিট ভিসা, ওয়ার্ক ভিসাসহ অন্যান্য সব ভিসা।

মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, বিশ্বজুড়ে মুসলিমদের সহজে ও শান্তিপূর্ণভাবে ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতা পালনের সুযোগ করে দিতে এই উদ্যোগ নিয়েছে সরকার।

মন্ত্রণালয় আরও জানিয়েছে, ওমরাহ পালন সহজ করতে নুসুক ওমরাহ প্ল্যাটফর্ম চালু করা হয়েছে। এ প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে ব্যবহারকারীরা সরাসরি ওমরাহ পালনের সুযোগ পাবেন। প্যাকেজ নির্বাচন করা থেকে শুরু করে ইলেকট্রনিকভাবে পারমিট সংগ্রহ পর্যন্ত এই প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে করা যাবে। পাশাপাশি এই সমন্বিত প্ল্যাটফর্মের সাহায্যে যাত্রীরা সহজে সময় নির্ধারণ করে বিভিন্ন সেবা বেছে নিতে পারবেন।

মন্ত্রণালয় বলেছে, বিশ্বের মুসলিমরা যাতে নিরাপদ ও আধ্যাত্মিক পরিবেশে ওমরাহ পালন করতে পারেন এবং মানসম্মত সেবার মাধ্যমে তাঁদের ওমরাহর অভিজ্ঞতা যেন আরও সমৃদ্ধ হয়, সে লক্ষ্যে পবিত্র দুই মসজিদের খাদেম ও ক্রাউন প্রিন্সের এই আন্তরিক প্রচেষ্টা।

বিষয়:

মধ্যপ্রাচ্যওমরাহহজভিসাসৌদি আরব
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

শেখ হাসিনার বিষয়ে ঢাকার সঙ্গে আলোচনায় প্রস্তুত নয়াদিল্লি: ভারতীয় পররাষ্ট্রসচিব

দেশে ফেরা, নির্বাচন ও প্রধানমন্ত্রিত্ব নিয়ে যা বললেন তারেক রহমান

চিরশত্রু পাকিস্তানের কাছে বন্ধু রাশিয়ার জেট ইঞ্জিন বিক্রি, ভারতে রাজনৈতিক বিতর্ক তুঙ্গে

উপদেষ্টাদের অনেকে ‘বিশ্বাসঘাতকতা’ করেছেন, তাঁরা ‘সেফ এক্সিট’ খুঁজছেন— নাহিদের মন্তব্যে আলোচনার ঝড়

ভারতের ‘উঠান’ যেভাবে ক্রমেই চীনের ‘খেলার মাঠ’ হয়ে উঠছে

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

উপদেষ্টাদের অনেকে ‘বিশ্বাসঘাতকতা’ করেছেন, তাঁরা ‘সেফ এক্সিট’ খুঁজছেন— নাহিদের মন্তব্যে আলোচনার ঝড়

উপদেষ্টাদের অনেকে ‘বিশ্বাসঘাতকতা’ করেছেন, তাঁরা ‘সেফ এক্সিট’ খুঁজছেন— নাহিদের মন্তব্যে আলোচনার ঝড়

রপ্তানি আয়ে মার্কিন শুল্কের খাঁড়া, তৈরি পোশাকের বাজারে বাড়ছে প্রতিযোগিতা

রপ্তানি আয়ে মার্কিন শুল্কের খাঁড়া, তৈরি পোশাকের বাজারে বাড়ছে প্রতিযোগিতা

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন: গণভোটে একমত দলগুলো

জুলাই সনদ বাস্তবায়ন: গণভোটে একমত দলগুলো

পুলিশের অভিযানে হামলা, বাড়াচ্ছে দুশ্চিন্তা

পুলিশের অভিযানে হামলা, বাড়াচ্ছে দুশ্চিন্তা

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম লাইফ সাপোর্টে

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম লাইফ সাপোর্টে

সম্পর্কিত

দায়িত্ব নেওয়ার কয়েক ঘণ্টা না যেতেই ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ

দায়িত্ব নেওয়ার কয়েক ঘণ্টা না যেতেই ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগ

এখন থেকে যেকোনো ভিসা নিয়ে ওমরাহ পালন করা যাবে: সৌদি আরব

এখন থেকে যেকোনো ভিসা নিয়ে ওমরাহ পালন করা যাবে: সৌদি আরব

ভারতে শুনানি চলাকালে প্রধান বিচারপতিকে আইনজীবীর জুতা নিক্ষেপ

ভারতে শুনানি চলাকালে প্রধান বিচারপতিকে আইনজীবীর জুতা নিক্ষেপ

নেতানিয়াহুকে ইংরেজি ‘এফ বর্গীয় গালি’ দিয়ে ট্রাম্প বললেন, ‘তুমি এত নেতিবাচক কেন’

নেতানিয়াহুকে ইংরেজি ‘এফ বর্গীয় গালি’ দিয়ে ট্রাম্প বললেন, ‘তুমি এত নেতিবাচক কেন’