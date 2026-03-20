মধ্যপ্রাচ্যে ঈদুল ফিতরে যুদ্ধের ছায়া, খোলা স্থানে ঈদের জামাত নিষিদ্ধ

ইসরায়েল-যুক্তরাষ্ট্র এবং ইরান সংঘাতের ফলে সৃষ্ট আঞ্চলিক চরম উত্তেজনার মধ্যে মধ্যপ্রাচ্যে উদ্যাপিত হচ্ছে মুসলিমদের বৃহত্তম ধর্মীয় উৎসব পবিত্র ঈদুল ফিতর। নিরাপত্তা শঙ্কার কথা উল্লেখ করে কাতার, কুয়েত এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতসহ বেশ কয়েকটি উপসাগরীয় দেশ এ বছর খোলা মাঠে বা প্রথাগত বড় ঈদগাহে ঈদের জামাত আয়োজনের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। কর্তৃপক্ষ নির্দেশ দিয়েছে, ঈদের নামাজ কেবল মসজিদের অভ্যন্তরেই আদায় করতে হবে।
সাধারণত রমজান শেষে মুসলিম বিশ্বে হাজার হাজার মুসল্লি খোলা ময়দানে বা বড় ঈদগাহে একত্র হয়ে ঈদের নামাজ আদায় করেন। তবে এ বছর ইরান ও ইসরায়েলের মধ্যে বাড়তে থাকা সামরিক সংঘাত ও সম্ভাব্য হামলার আশঙ্কায় জনসমাগম সীমিত করার এই সতর্কতামূলক পদক্ষেপ নিয়েছে সংশ্লিষ্ট সরকারগুলো।
দুবাই থেকে আল জাজিরার প্রতিনিধি জেইন বাসরাভি জানান, মুসলিম দেশগুলোর দীর্ঘদিনের সাধারণ প্রথা ও ঐতিহ্যের পরিপন্থী এই সিদ্ধান্ত মূলত বর্তমান যুদ্ধ পরিস্থিতিরই প্রতিফলন। এটি স্পষ্ট করে দেয় যে মধ্যপ্রাচ্যের চলমান যুদ্ধ ও ভূরাজনৈতিক অস্থিরতা সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক ধর্মীয় জীবনাচরণকেও কতটা গভীরভাবে প্রভাবিত করছে।
এদিকে অধিকৃত পূর্ব জেরুজালেমের পবিত্র আল-আকসা মসজিদে ফিলিস্তিনিদের ঈদের নামাজ আদায়ে বাধা দেওয়ার ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়েছে জেরুজালেম গভর্নরেট। ইসরায়েলি বাহিনীর পক্ষ থেকে মসজিদটি অবরুদ্ধ করে রাখার ফলে হাজার হাজার মুসল্লি তাঁদের ধর্মীয় অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।
এক বিবৃতিতে গভর্নরেট এই ঘটনাকে একটি ‘বিপজ্জনক এবং নজিরবিহীন উত্তেজনা বৃদ্ধি’ হিসেবে বর্ণনা করেছে। এতে আরও বলা হয়েছে, পবিত্র নগরীর বিদ্যমান আইনি ও ঐতিহাসিক স্থিতাবস্থা এবং ধর্মীয় স্বাধীনতার এটি চরম লঙ্ঘন। আল-আকসা মসজিদে নামাজ পড়তে না পারায় ফিলিস্তিনিদের মধ্যে ক্ষোভ ও দুঃখের ছায়া নেমে এসেছে। ফলে এই অঞ্চলে এবার ঈদের আনন্দ ম্লান।
উত্তর কোরিয়ার সর্বোচ্চ নেতা কিম জং উনের কিশোরী কন্যাকে এবার সামরিক ট্যাংক চালাতে দেখা গেল। আজ শুক্রবার দেশটির রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা কেসিএনএ বেশ কিছু ছবি প্রকাশ করেছে, যেখানে কিম জং উন ট্যাংকের ওপর বসে আছেন এবং তাঁর কন্যা ট্যাংকটি পরিচালনা করছেন।২ ঘণ্টা আগে
প্রশান্ত মহাসাগরে চীনের সাংহাই উপকূলে এক রহস্যজনক দৃশ্য দেখা গেছে। দূর থেকে দেখলে মনে হতে পারে পূর্ব চীন সাগরে নতুন কোনো দ্বীপ জেগে উঠেছে। তবে আসলে ঘটনাটি ভিন্ন! সেখানে কয়েক হাজার বাণিজ্যিক মাছ ধরার জাহাজ এমন সামরিক অভিযানের ভঙ্গিতে অবস্থান করছে...৩ ঘণ্টা আগে
ইরানের বিরুদ্ধে চলমান জেরুজালেমের সামরিক অভিযানকে ‘পুরো বিশ্বকে রক্ষার’ অভিযান হিসেবে দাবি করেছেন ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু। শুধু তা-ই নয়, যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েল মিলে এই দায়িত্ব পালন করছে বলে দাবি করেছেন তিনি...৪ ঘণ্টা আগে
ইসরায়েলের জাতীয় জরুরি পরিষেবা প্রতিষ্ঠান মাগেন ডেভিড অ্যাডোম জানিয়েছে, এই হামলায় একজন সামান্য আহত হয়েছেন। তবে দেশটির জ্বালানিমন্ত্রী এলি কোহেন দাবি করেছেন, অবকাঠামোগত বড় ধরনের কোনো ক্ষয়ক্ষতি হয়নি। হামলার কারণে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়া বিদ্যুৎ সংযোগ দ্রুত অধিকাংশ এলাকায় পুনঃস্থাপন করা হয়েছে বলে...১৬ ঘণ্টা আগে