সুখী দেশের তালিকায় চমক দেখাল কোস্টারিকা, বাংলাদেশের অবস্থান কত

টানা কয়েক বছরের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে ২০২৬ সালের ওয়ার্ল্ড হ্যাপিনেস রিপোর্টেও বিশ্বের সবচেয়ে সুখী দেশের মর্যাদা ধরে রেখেছে ফিনল্যান্ড। তবে এবারের প্রতিবেদনে সবচেয়ে বড় চমক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে লাতিন আমেরিকার দেশ কোস্টারিকা। রিপোর্টের ১৪ বছরের ইতিহাসে এই প্রথম কোনো লাতিন দেশ শীর্ষ পাঁচের মধ্যে জায়গা করে নিয়েছে।
গ্যালাপ, অক্সফোর্ড ওয়েলবিয়িং রিসার্চ সেন্টার এবং জাতিসংঘের যৌথ উদ্যোগে এই তালিকা তৈরি করা হয়। শীর্ষ তালিকার বেশির ভাগই দখল করে রেখেছে নর্ডিক দেশগুলো। সম্পদ, সমতা, শক্তিশালী কল্যাণ ব্যবস্থা এবং দীর্ঘ গড় আয়ু তাদের এই সাফল্যের মূল চাবিকাঠি। শীর্ষ ১০টি দেশ হলো—১. ফিনল্যান্ড, ২. আইসল্যান্ড, ৩. ডেনমার্ক, ৪. কোস্টারিকা, ৫. সুইডেন, ৬. নরওয়ে, ৭. নেদারল্যান্ডস, ৮. ইসরায়েল, ৯. লুক্সেমবার্গ ও ১০. সুইজারল্যান্ড।
গত ১০ বছরের মধ্যে ৯ বারই শীর্ষস্থান দখল করা ফিনল্যান্ডের সুখের মূল ভিত্তি হলো সামাজিক নিরাপত্তা ও পারস্পরিক বিশ্বাস। হেলসিংকিভিত্তিক উদ্যোক্তা ওলি সালো বলেন, ‘এখানকার নিরাপত্তাব্যবস্থা এতটাই শক্তিশালী যে সাত বছর বয়সী শিশুরাও একা স্কুলে যায়। আমরা একে প্রিমিয়াম সাবস্ক্রিপশনের সঙ্গে তুলনা করি—ট্যাক্স বেশি হলেও শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও যাতায়াতের মতো মৌলিক সেবাগুলো আমরা উচ্চমানের পাই।’ এ ছাড়া ফিনল্যান্ডের ‘সনা’ (Sauna) সংস্কৃতি এবং প্রকৃতির সান্নিধ্য তাদের জীবনকে আনন্দময় করে তোলে।
সুখী দেশের তালিকায় বাংলাদেশ এবার ৮ ধাপ এগিয়ে ১২৭তম অবস্থানে উঠে এসেছে। ২০২৪ সালে বাংলাদেশ ১২৯তম, ২০২৩ সালে ১১৮তম এবং ২০২২ সালে ৯৪তম অবস্থানে ছিল। অর্থাৎ টানা চার বছর সুখী দেশের তালিকায় বাংলাদেশের অবনমন হলেও এবার বেশ উন্নতি হয়েছে।
কোস্টারিকার উত্থান
২০২৩ সালে ২৩তম অবস্থানে থাকা কোস্টারিকা ২০২৬ সালে চতুর্থ স্থানে উঠে এসেছে। দেশটির জিডিপি বা সরকারি অনুদান নর্ডিক দেশগুলোর মতো অত বেশি না হলেও, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং শক্তিশালী সামাজিক বন্ধনের কারণে এখানকার মানুষ নিজেদের সুখী মনে করেন। এখানকার বাসিন্দাদের মতে, ‘কমিউনিটি বা সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস’ এবং বন্য প্রাণী ও সমুদ্রঘেরা প্রাকৃতিক পরিবেশই তাদের জীবনযাত্রার মান বাড়িয়ে দিয়েছে।
পিছিয়ে ইংরেজিভাষী দেশগুলো
টানা দ্বিতীয় বছরের মতো কোনো প্রধান ইংরেজিভাষী দেশ শীর্ষ ১০-এ জায়গা পায়নি। তালিকায় অস্ট্রেলিয়ার অবস্থান ১৫তম, যুক্তরাষ্ট্র ২৩তম, কানাডা ২৫তম এবং যুক্তরাজ্য ২৯তম স্থানে রয়েছে।
অন্যদিকে, তালিকার সবচেয়ে নিচে রয়েছে আফগানিস্তান, সিয়েরা লিওন ও মালাউই। ইরান ৯৭তম, পাকিস্তান ১০৪তম এবং ভারত ১১৬তম অবস্থানে রয়েছে।
সুখী দেশগুলোর কিছু বিশেষ দর্শন
আইসল্যান্ড—এখানকার মানুষ ‘Þetta reddast’ দর্শনে বিশ্বাসী, যার অর্থ—পরিস্থিতি যা-ই হোক না কেন, সব ঠিক হয়ে যাবে।
ডেনমার্ক—ডেনিশদের সুখের মূল চাবিকাঠি হলো একে অপরের ওপর অগাধ আস্থা।
সুইডেন—এখানে পদমর্যাদা নির্বিশেষে সবাইকে ‘Du’ (তুমি) বলে সম্বোধন করার এক অনন্য সমঅধিকারের সংস্কৃতি রয়েছে।
তবে উৎসবের আবহের মাঝেও ২০২৬ সালের ‘ওয়ার্ল্ড হ্যাপিনেস রিপোর্ট’ এক বৈশ্বিক সংকটের কথা তুলে ধরেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার (১৯ মার্চ) প্রকাশিত এই প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, অতিরিক্ত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারের ফলে বিশ্বজুড়ে তরুণ প্রজন্মের মানসিক প্রশান্তি ও সুখ আশঙ্কাজনক হারে কমছে।
অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়, গ্যালাপ এবং জাতিসংঘের যৌথ উদ্যোগে তৈরি এই প্রতিবেদনে ১৪০টি দেশের প্রায় এক লাখ মানুষের ওপর জরিপ চালানো হয়েছে। এতে দেখা গেছে, গত এক দশকে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের ২৫ বছরের কম বয়সী তরুণ-তরুণীদের জীবন নিয়ে সন্তুষ্টির মাত্রা দ্রুত কমছে।
গবেষকদের মতে, দিনে সাত ঘণ্টার বেশি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার সরাসরি মানসিক স্বাস্থ্যের অবনতির সঙ্গে যুক্ত। বিশেষ করে ইংরেজিভাষী ও পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলোর কিশোরীদের মধ্যে এই প্রবণতা বেশি। অ্যালগরিদম-নির্ভর এবং ইনফ্লুয়েন্সারদের জাঁকজমকপূর্ণ কনটেন্ট এই অসন্তুষ্টির প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।
যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ কলেজশিক্ষার্থী মনে করেন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম না থাকলেই ভালো হতো। অনেকে কেবল অন্যরা ব্যবহার করছে বলেই এগুলো ব্যবহার করতে বাধ্য হচ্ছেন। মজার বিষয় হলো, যারা দিনে এক ঘণ্টার কম সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করেন, তাঁরা একেবারেই ব্যবহার না করা ব্যক্তিদের চেয়ে বেশি সুখী বলে জানিয়েছেন।
ভারতে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার রিয়াজ হামিদুল্লাহ দেশটির পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শঙ্করের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। আজ শুক্রবার ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী তাঁর ভেরিফায়েড এক্স অ্যাকাউন্টে বিষয়টি নিশ্চিত করেন।৩৫ মিনিট আগে
সফলভাবে হরমুজ পার হওয়া জাহাজগুলো স্বাভাবিকের চেয়ে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিচ্ছে। যেমন, গত ১৫ মার্চ পাকিস্তানের পতাকাবাহী একটি তেলবাহী জাহাজ আন্তর্জাতিক নৌপথের পরিবর্তে ইরানের উপকূলের খুব কাছ দিয়ে চলাচল করেছে।৪০ মিনিট আগে
মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও কংগ্রেসকে পাশ কাটিয়ে মধ্যপ্রাচ্যের মিত্র দেশগুলোর কাছে সর্বোচ্চ ১৬ দশমিক ৫ বিলিয়ন ডলারের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, রাডার ও ক্ষেপণাস্ত্র দ্রুত বিক্রির উদ্যোগ নিয়েছেন। এই উদ্যোগ এমন এক সময়ে সামনে এল, যখন ইরানে যুক্তরাষ্ট্র–ইসরায়েলের হামলার প্রতিক্রিয়া এসব দেশে...৪৪ মিনিট আগে
বর্তমানে টেলিকম কোম্পানিগুলোর কাছ থেকে সরাসরি তথ্য পেতে গোয়েন্দাদের আদালতের পরোয়ানা লাগে। কিন্তু প্রাইভেট ডেটা ব্রোকার বা তথ্য কেনাবেচা করা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে একই তথ্য কেনার ক্ষেত্রে এই আইনি বাধ্যবাধকতা নেই। এই ‘লুপহোল’ বা আইনি ফাঁক বন্ধ করতে ‘গভর্নমেন্ট সার্ভেল্যান্স রিফর্ম অ্যাক্ট’ পাসের দাবি..১ ঘণ্টা আগে