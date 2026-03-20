সুখী দেশের তালিকায় চমক দেখাল কোস্টারিকা, বাংলাদেশের অবস্থান কত

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
সুখী দেশের তালিকায় চমক দেখাল কোস্টারিকা, বাংলাদেশের অবস্থান কত
টানা কয়েক বছরের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে ২০২৬ সালের ওয়ার্ল্ড হ্যাপিনেস রিপোর্টেও বিশ্বের সবচেয়ে সুখী দেশের মর্যাদা ধরে রেখেছে ফিনল্যান্ড। তবে এবারের প্রতিবেদনে সবচেয়ে বড় চমক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে লাতিন আমেরিকার দেশ কোস্টারিকা। রিপোর্টের ১৪ বছরের ইতিহাসে এই প্রথম কোনো লাতিন দেশ শীর্ষ পাঁচের মধ্যে জায়গা করে নিয়েছে।

গ্যালাপ, অক্সফোর্ড ওয়েলবিয়িং রিসার্চ সেন্টার এবং জাতিসংঘের যৌথ উদ্যোগে এই তালিকা তৈরি করা হয়। শীর্ষ তালিকার বেশির ভাগই দখল করে রেখেছে নর্ডিক দেশগুলো। সম্পদ, সমতা, শক্তিশালী কল্যাণ ব্যবস্থা এবং দীর্ঘ গড় আয়ু তাদের এই সাফল্যের মূল চাবিকাঠি। শীর্ষ ১০টি দেশ হলো—১. ফিনল্যান্ড, ২. আইসল্যান্ড, ৩. ডেনমার্ক, ৪. কোস্টারিকা, ৫. সুইডেন, ৬. নরওয়ে, ৭. নেদারল্যান্ডস, ৮. ইসরায়েল, ৯. লুক্সেমবার্গ ও ১০. সুইজারল্যান্ড।

গত ১০ বছরের মধ্যে ৯ বারই শীর্ষস্থান দখল করা ফিনল্যান্ডের সুখের মূল ভিত্তি হলো সামাজিক নিরাপত্তা ও পারস্পরিক বিশ্বাস। হেলসিংকিভিত্তিক উদ্যোক্তা ওলি সালো বলেন, ‘এখানকার নিরাপত্তাব্যবস্থা এতটাই শক্তিশালী যে সাত বছর বয়সী শিশুরাও একা স্কুলে যায়। আমরা একে প্রিমিয়াম সাবস্ক্রিপশনের সঙ্গে তুলনা করি—ট্যাক্স বেশি হলেও শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও যাতায়াতের মতো মৌলিক সেবাগুলো আমরা উচ্চমানের পাই।’ এ ছাড়া ফিনল্যান্ডের ‘সনা’ (Sauna) সংস্কৃতি এবং প্রকৃতির সান্নিধ্য তাদের জীবনকে আনন্দময় করে তোলে।

সুখী দেশের তালিকায় বাংলাদেশ এবার ৮ ধাপ এগিয়ে ১২৭তম অবস্থানে উঠে এসেছে। ২০২৪ সালে বাংলাদেশ ১২৯তম, ২০২৩ সালে ১১৮তম এবং ২০২২ সালে ৯৪তম অবস্থানে ছিল। অর্থাৎ টানা চার বছর সুখী দেশের তালিকায় বাংলাদেশের অবনমন হলেও এবার বেশ উন্নতি হয়েছে।

কোস্টারিকার উত্থান

২০২৩ সালে ২৩তম অবস্থানে থাকা কোস্টারিকা ২০২৬ সালে চতুর্থ স্থানে উঠে এসেছে। দেশটির জিডিপি বা সরকারি অনুদান নর্ডিক দেশগুলোর মতো অত বেশি না হলেও, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা এবং শক্তিশালী সামাজিক বন্ধনের কারণে এখানকার মানুষ নিজেদের সুখী মনে করেন। এখানকার বাসিন্দাদের মতে, ‘কমিউনিটি বা সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস’ এবং বন্য প্রাণী ও সমুদ্রঘেরা প্রাকৃতিক পরিবেশই তাদের জীবনযাত্রার মান বাড়িয়ে দিয়েছে।

পিছিয়ে ইংরেজিভাষী দেশগুলো

টানা দ্বিতীয় বছরের মতো কোনো প্রধান ইংরেজিভাষী দেশ শীর্ষ ১০-এ জায়গা পায়নি। তালিকায় অস্ট্রেলিয়ার অবস্থান ১৫তম, যুক্তরাষ্ট্র ২৩তম, কানাডা ২৫তম এবং যুক্তরাজ্য ২৯তম স্থানে রয়েছে।

অন্যদিকে, তালিকার সবচেয়ে নিচে রয়েছে আফগানিস্তান, সিয়েরা লিওন ও মালাউই। ইরান ৯৭তম, পাকিস্তান ১০৪তম এবং ভারত ১১৬তম অবস্থানে রয়েছে।

সুখী দেশগুলোর কিছু বিশেষ দর্শন

আইসল্যান্ড—এখানকার মানুষ ‘Þetta reddast’ দর্শনে বিশ্বাসী, যার অর্থ—পরিস্থিতি যা-ই হোক না কেন, সব ঠিক হয়ে যাবে।

ডেনমার্ক—ডেনিশদের সুখের মূল চাবিকাঠি হলো একে অপরের ওপর অগাধ আস্থা।

সুইডেন—এখানে পদমর্যাদা নির্বিশেষে সবাইকে ‘Du’ (তুমি) বলে সম্বোধন করার এক অনন্য সমঅধিকারের সংস্কৃতি রয়েছে।

তবে উৎসবের আবহের মাঝেও ২০২৬ সালের ‘ওয়ার্ল্ড হ্যাপিনেস রিপোর্ট’ এক বৈশ্বিক সংকটের কথা তুলে ধরেছে। গতকাল বৃহস্পতিবার (১৯ মার্চ) প্রকাশিত এই প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, অতিরিক্ত সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারের ফলে বিশ্বজুড়ে তরুণ প্রজন্মের মানসিক প্রশান্তি ও সুখ আশঙ্কাজনক হারে কমছে।

অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়, গ্যালাপ এবং জাতিসংঘের যৌথ উদ্যোগে তৈরি এই প্রতিবেদনে ১৪০টি দেশের প্রায় এক লাখ মানুষের ওপর জরিপ চালানো হয়েছে। এতে দেখা গেছে, গত এক দশকে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ডের ২৫ বছরের কম বয়সী তরুণ-তরুণীদের জীবন নিয়ে সন্তুষ্টির মাত্রা দ্রুত কমছে।

গবেষকদের মতে, দিনে সাত ঘণ্টার বেশি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার সরাসরি মানসিক স্বাস্থ্যের অবনতির সঙ্গে যুক্ত। বিশেষ করে ইংরেজিভাষী ও পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলোর কিশোরীদের মধ্যে এই প্রবণতা বেশি। অ্যালগরিদম-নির্ভর এবং ইনফ্লুয়েন্সারদের জাঁকজমকপূর্ণ কনটেন্ট এই অসন্তুষ্টির প্রধান কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ কলেজশিক্ষার্থী মনে করেন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম না থাকলেই ভালো হতো। অনেকে কেবল অন্যরা ব্যবহার করছে বলেই এগুলো ব্যবহার করতে বাধ্য হচ্ছেন। মজার বিষয় হলো, যারা দিনে এক ঘণ্টার কম সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার করেন, তাঁরা একেবারেই ব্যবহার না করা ব্যক্তিদের চেয়ে বেশি সুখী বলে জানিয়েছেন।

‘যুদ্ধের ব্যাপারে যদি আগে জানতাম, তাহলে ট্রাম্পের সঙ্গে কথা বলতাম’

ইরানের আকাশে ক্ষতিগ্রস্ত যুক্তরাষ্ট্রের ১০০ মিলিয়ন ডলারের যুদ্ধবিমান

ইসরায়েলের বৃহত্তম তেল শোধনাগারে ইরানের ক্ষেপণাস্ত্র হামলা

ঈদের দিন সকালে ঝড়বৃষ্টির আশঙ্কা নিয়ে যা বলছে আবহাওয়া অধিদপ্তর

‘আরটির সাংবাদিকদের ওপর ইসরায়েলি হামলা পরিকল্পিত’, কড়া প্রতিক্রিয়া রাশিয়ার

এলাকার খবর
Loading...

ঈদের দিন সকালে ঝড়বৃষ্টির আশঙ্কা নিয়ে যা বলছে আবহাওয়া অধিদপ্তর

ঈদের দিন সকালে ঝড়বৃষ্টির আশঙ্কা নিয়ে যা বলছে আবহাওয়া অধিদপ্তর

ক্ষেপণাস্ত্র বা ড্রোন নয়: ইরানের সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্রটি অন্য কিছু

ক্ষেপণাস্ত্র বা ড্রোন নয়: ইরানের সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্রটি অন্য কিছু

‘যুদ্ধের ব্যাপারে যদি আগে জানতাম, তাহলে ট্রাম্পের সঙ্গে কথা বলতাম’

‘যুদ্ধের ব্যাপারে যদি আগে জানতাম, তাহলে ট্রাম্পের সঙ্গে কথা বলতাম’

ইরানের আকাশে ক্ষতিগ্রস্ত যুক্তরাষ্ট্রের ১০০ মিলিয়ন ডলারের যুদ্ধবিমান

ইরানের আকাশে ক্ষতিগ্রস্ত যুক্তরাষ্ট্রের ১০০ মিলিয়ন ডলারের যুদ্ধবিমান

যুক্তরাষ্ট্রে আঘাতে সক্ষম ক্ষেপণাস্ত্র বানাতে পারে পাকিস্তান: মার্কিন গোয়েন্দাপ্রধান

যুক্তরাষ্ট্রে আঘাতে সক্ষম ক্ষেপণাস্ত্র বানাতে পারে পাকিস্তান: মার্কিন গোয়েন্দাপ্রধান

ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বাংলাদেশের হাইকমিশনের সাক্ষাৎ

ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে বাংলাদেশের হাইকমিশনের সাক্ষাৎ

কার ইশারায় জাহাজ চলছে হরমুজে, ১৯ দিনে পার হয়েছে ১০০

কার ইশারায় জাহাজ চলছে হরমুজে, ১৯ দিনে পার হয়েছে ১০০

মধ্যপ্রাচ্যে বিপর্যস্ত মার্কিন ঘাঁটি, তিন দেশে ১৬.৫ বিলিয়নে প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম বিক্রি যুক্তরাষ্ট্রের

মধ্যপ্রাচ্যে বিপর্যস্ত মার্কিন ঘাঁটি, তিন দেশে ১৬.৫ বিলিয়নে প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম বিক্রি যুক্তরাষ্ট্রের

গোপনে মার্কিন নাগরিকদের লোকেশন ডেটা কিনছে এফবিআই

গোপনে মার্কিন নাগরিকদের লোকেশন ডেটা কিনছে এফবিআই