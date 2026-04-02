ইরানে নিহতের সংখ্যা বেড়ে ২০৭৬, ক্ষতিগ্রস্ত ৬০০ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ইরানে শুরু হওয়া যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের যৌথ হামলায় নিহতের সংখ্যা ২ হাজার ছাড়িয়েছে। দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের বরাত দিয়ে বৃহস্পতিবার (২ এপ্রিল) জানানো হয়, এ পর্যন্ত অন্তত ২ হাজার ৭৬ জন নিহত এবং ২৬ হাজার ৫০০ জন আহত হয়েছে।
ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, এক মাসের বেশি সময় ধরে চলা এই অভিযানে দেশটির শিক্ষা খাতের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। সারা দেশে ছয় শতাধিক স্কুল, কলেজ ও শিক্ষাকেন্দ্র সরাসরি হামলার শিকার হয়েছে।
আহত ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় নিহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছে স্থানীয় প্রশাসন। হামলা অব্যাহত থাকায় উদ্ধারকাজ ও চিকিৎসাসেবা ব্যাহত হচ্ছে বলে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।
