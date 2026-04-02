আপনার প্রতিদিন কথা বলা উচিত নয়—ট্রাম্পের উদ্দেশে মাখোঁ

ইরান যুদ্ধ নিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ঘন ঘন অবস্থান পরিবর্তন ও স্ববিরোধী মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করেছেন ফরাসি প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল মাখোঁ। আজ বৃহস্পতিবার (২ এপ্রিল) দক্ষিণ কোরিয়ায় এক রাষ্ট্রীয় সফরকালে তিনি অভিযোগ করেন, ট্রাম্পের এই অসংলগ্ন আচরণ বিশ্বজুড়ে বিভ্রান্তি তৈরি করছে।
ট্রাম্পের নাম উল্লেখ করে মাখোঁ বলেন, ‘আপনাকে সিরিয়াস হতে হবে। যখন আপনি কোনো বিষয়ে গুরুত্ব দিতে চান, তখন আগের দিন যা বলেছেন, পরের দিন তার উল্টোটা বলতে পারেন না। আর সম্ভবত আপনার প্রতিদিন কথা বলাও উচিত নয়।’
মাখোঁ অভিযোগ করেন, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ন্যাটোর প্রতি আমেরিকার প্রতিশ্রুতি নিয়ে ‘প্রতিদিন সন্দেহ’ তৈরি করে এই জোটকে ভেতর থেকে দুর্বল করে দিচ্ছেন। তিনি বলেন, ‘যদি আপনি নিজের প্রতিশ্রুতি নিয়ে প্রতিনিয়ত সন্দেহ তৈরি করেন, তবে আপনি এর মূল ভিত্তিকেই অন্তঃসারশূন্য করে ফেলবেন। বর্তমানে সব দিকেই প্রচুর আজেবাজে কথা হচ্ছে।’
উল্লেখ্য, ইরান যুদ্ধে মিত্ররা সমর্থন না দেওয়ায় ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রকে ন্যাটো থেকে বের করে নেওয়ার হুমকি দিয়েছেন। তিনি এই প্রতিরক্ষা জোটকে একটি ‘কাগজের বাঘ’ হিসেবে অভিহিত করেছেন এবং দাবি করেছেন, যুক্তরাষ্ট্র ন্যাটোতে ‘ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন ডলার’ খরচ করলেও বিনিময়ে কিছুই পায়নি।
সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে হরমুজ প্রণালি মুক্ত করার মার্কিন পরিকল্পনাকে ‘অবাস্তব’ বলে উড়িয়ে দিয়েছেন মাখোঁ। তিনি সতর্ক করে বলেন, শক্তি প্রয়োগ করে প্রণালিটি সচল করা অসম্ভব। কারণ, এটি করতে দীর্ঘ সময় লাগবে এবং সেখানে থাকা ইরানি রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পসের কারণে অন্যান্য উপকূলীয় অঞ্চল হুমকির মুখে পড়বে।
মাখোঁর মতে, হরমুজ প্রণালি সচল করার একমাত্র পথ হলো ইরানের সঙ্গে সমন্বয় করা। তিনি জোর দিয়ে বলেন, এর জন্য সবার আগে একটি যুদ্ধবিরতি ও পুনরায় আলোচনা শুরু করা প্রয়োজন।
এদিকে ট্রাম্প দাবি করেছেন, ইরানের নৌবাহিনী পুরো ধ্বংস হয়ে গেছে। কিন্তু বাস্তবে ইরান এখনো বিশ্বের ২০ শতাংশ জ্বালানি সরবরাহকারী হরমুজ প্রণালির নিয়ন্ত্রণ ধরে রেখেছে। গত সপ্তাহে তেহরান সাফ জানিয়ে দিয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েল ও তাদের মিত্র ছাড়া সবাই এই প্রণালি দিয়ে যাতায়াত করতে পারবে।
ইউরোপের উন্নত জীবনের আশায় পাড়ি জমানোর পথে লিবিয়া উপকূলে অভিবাসনপ্রত্যাশীদের একটি কাষ্ঠখণ্ডে পরিণত হওয়া নৌকা ডুবে অন্তত ৭০ জন নিখোঁজ হয়েছেন। গত শনিবারের এই মর্মান্তিক ঘটনায় ৩২ জনকে জীবিত উদ্ধার করা সম্ভব হলেও দুইজনের নিথর দেহ উদ্ধার করা হয়েছে।৪২ মিনিট আগে
অস্ট্রেলিয়ায় সফররত বিশিষ্ট ইসলামি বক্তা শায়খ আহমাদুল্লাহর ভিসা বাতিল করেছে দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। ইহুদিবিদ্বেষী এবং উসকানিমূলক বক্তব্যের অভিযোগে গতকাল রোববার তাঁর ভিসা বাতিল করা হয়। সিডনিভিত্তিক সংবাদমাধ্যম ‘দ্য ডেইলি টেলিগ্রাফ’-এর প্রতিবেদনে এই তথ্য জানা গেছে।১ ঘণ্টা আগে
বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্রপথ হরমুজ প্রণালিকে কেন্দ্র করে ইরান এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে উত্তেজনা চরম সীমায় পৌঁছেছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ‘নরক নামিয়ে আনা’র হুমকির কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই পাল্টা হুংকার দিয়েছে তেহরান। ইরানের সর্বোচ্চ নেতার উপদেষ্টা আলী আকবর বেলায়েতি...২ ঘণ্টা আগে
যুক্তরাষ্ট্র, ইরান ও আঞ্চলিক মধ্যস্থতাকারীরা ৪৫ দিনের একটি সম্ভাব্য যুদ্ধবিরতির শর্তাবলি নিয়ে আলোচনা করছে। অস্থায়ী এই যুদ্ধবিরতি শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ স্থায়ীভাবে বন্ধের দিকে নিয়ে যেতে পারে। এই আলোচনার বিষয়ে অবগত যুক্তরাষ্ট্র, ইসরায়েল এবং উপসাগরীয় অঞ্চলের চারটি সূত্র মার্কিন সংবাদমাধ্যম...২ ঘণ্টা আগে