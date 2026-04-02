Ajker Patrika
মধ্যপ্রাচ্য

ইরান যুদ্ধ: কোন দেশে কত প্রাণহানি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ছবি: এএফপি

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হওয়া ইরান যুদ্ধের দাবানল পুরো মধ্যপ্রাচ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। ওয়াশিংটন ও তেহরানের মধ্যকার এই সংঘাতে কেবল ইরান নয়, প্রতিবেশী দেশগুলোতেও ব্যাপক প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতির ঘটনা ঘটেছে। বিভিন্ন দেশের সরকারি ও বেসরকারি সূত্রের তথ্যানুযায়ী হতাহতের একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র নিচে তুলে ধরা হলো।

এই যুদ্ধে ইরানের বাইরে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে লেবানন। দেশটিতে এখন পর্যন্ত ১ হাজার ৩৪৫ জন নিহত হয়েছে, যাদের মধ্যে ১২৫ জনই শিশু। এ ছাড়া আহত হয়েছে ৪ হাজার ৪০ জনের বেশি।

ইসরায়েলে এ পর্যন্ত ২৮ জন নিহত হয়েছে, যাদের মধ্যে ১০ জন ইসরায়েলি সেনা লেবাননে যুদ্ধের সময় প্রাণ হারিয়েছে। অন্যদের মধ্যে প্রায় সবাই বেসামরিক নাগরিক। দেশটিতে আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ৩ হাজার ২২৩ জন। অন্যদিকে মার্কিন বাহিনীর ১৩ জন সদস্য যুদ্ধক্ষেত্রে এবং ২ জন অন্য কারণে নিহত হয়েছে। এ ছাড়া দুই শতাধিক মার্কিন সেনা আহত হয়েছে।

উপসাগরীয় দেশগুলোর মধ্যে সংযুক্ত আরব আমিরাতে (ইউএই) ১২ জন নিহত ও ১৬৯ জন আহত হয়েছে। কুয়েতে ছয়জন, ওমানে তিনজন, বাহরাইনে তিনজন এবং সৌদি আরবে দুজন নিহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। এ ছাড়া কাতারে ১৬ জন এবং জর্ডানে ২০ জন আহত হয়েছে।

এ ছাড়া অভ্যন্তরীণ সংঘাতের জেরে ইরাকে প্রাণ হারিয়েছে ১০৭ জনের বেশি। সিরিয়ায় চারজন এবং অধিকৃত পশ্চিম তীরে আরও চারজন নিহত হয়েছে।

বিষয়:

যুদ্ধমধ্যপ্রাচ্যযুক্তরাষ্ট্রইরানইসরায়েলইরান-ইসরায়েল সংঘাত
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত

