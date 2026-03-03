ইরানি হামলার জেরে মধ্যপ্রাচ্যের দুই দেশে মার্কিন দূতাবাস বন্ধ

ইরানি হামলার জেরে সৌদি আরব ও কুয়েতে দূতাবাস বন্ধ রেখেছে যুক্তরাষ্ট্র। এ ছাড়া মধ্যপ্রাচ্যের আরও কয়েকটি দেশে মার্কিন দূতাবাস থেকে জরুরি নয় এমন কর্মীদের সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।
সিএনএন জানায়, সৌদি আরবের রিয়াদে মার্কিন দূতাবাসে দুটি ড্রোন হামলার পর আজ মঙ্গলবার দূতাবাসটি বন্ধ রাখা হয়। দূতাবাস আগামীকাল খুলবে কি না, তা অবশ্য জানানো হয়নি। এদিকে কুয়েতে ‘পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত’ দূতাবাস বন্ধ রেখেছে মার্কিন কর্তৃপক্ষ।
এর আগে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর কুয়েতের দূতাবাস থেকে জরুরি নয় এমন কর্মীদের সরে যাওয়ার নির্দেশ দেয়। গত সোমবার বার্তা সংস্থা রয়টার্সের হাতে কুয়েতের দূতাবাস থেকে ধোঁয়া ওঠার ভিডিও আসে। পরে সিএনএন ভিডিওটির ভৌগোলিক অবস্থানসহ সত্যতা যাচাই করে। এতে স্পষ্ট হয়, কুয়েতের ওই দূতাবাসে হামলা হয়েছে।
এ ছাড়া জর্ডান, বাহরাইন, কাতার, ইরাক ও সংযুক্ত আরব আমিরাতে মার্কিন দূতাবাসে কর্মরত জরুরি নয় এমন কর্মী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের ওই সব দেশ ত্যাগের নির্দেশ দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর। এ ছাড়া ‘চরম ঝুঁকির’ কারণে মধ্যপ্রাচ্যের ১৪টি দেশ থেকে নাগরিকদের অবিলম্বে বেরিয়ে যেতে নির্দেশ দিয়েছে মার্কিন প্রশাসন।
ইরানের বিরুদ্ধে চলমান মার্কিন সামরিক অভিযান ‘অপারেশন এপিক ফিউরি’ চতুর্থ দিনে গড়িয়েছে। টানা ৭২ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে চলা লড়াইয়ের পর, অভিযানে ব্যবহৃত কিছু অস্ত্রব্যবস্থা বিশ্লেষণের মতো পর্যাপ্ত তথ্য ও ভিডিওচিত্র এখন পাওয়া যাচ্ছে। এই অভিযান একাধিক দিক থেকে প্রথমের সাক্ষী।১ ঘণ্টা আগে
ইরানের দক্ষিণাঞ্চলের গেরাশে ৪ দশমিক ৩ মাত্রার একটি ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। যুক্তরাষ্ট্রের ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা (ইউএসজিএস) এ তথ্য জানিয়েছে। সংস্থাটি জানায়, ভূমিকম্পটির উৎপত্তিস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ১০ কিলোমিটার (৬ দশমিক ২১ মাইল) গভীরে। সৌদি আরবের সংবাদমাধ্যম আল অ্যারাবিয়ার প্রতিবেদন থেকে এ১ ঘণ্টা আগে
ইরানের ওপর ভয়াবহ বিমান হামলার চূড়ান্ত নির্দেশ দিতে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঠিক কী শব্দ ব্যবহার করেছিলেন, তা প্রকাশ করেছেন মার্কিন জয়েন্ট চিফস অব স্টাফের চেয়ারম্যান জেনারেল ড্যান কেইন। গত শুক্রবার বিকেলে এয়ারফোর্স ওয়ানে থাকা অবস্থায় মাত্র ৯টি শব্দের একটি বার্তার মাধ্যমে এই অভিযানের সবুজ২ ঘণ্টা আগে
যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর মার্কিন নাগরিকদের মধ্যপ্রাচ্যের ১৪টি দেশ অবিলম্বে ত্যাগ করার জন্য সতর্কবার্তা দিয়েছে। কনস্যুলার বিষয়ক মার্কিন সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোরা নামদার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে লিখেছেন, ‘গুরুতর ঝুঁকির’ কারণে পররাষ্ট্র দপ্তর আমেরিকান...৩ ঘণ্টা আগে