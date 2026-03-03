Ajker Patrika
ইরানি হামলার জেরে মধ্যপ্রাচ্যের দুই দেশে মার্কিন দূতাবাস বন্ধ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ইরানি হামলার জেরে সৌদি আরব ও কুয়েতে দূতাবাস বন্ধ রেখেছে যুক্তরাষ্ট্র। এ ছাড়া মধ্যপ্রাচ্যের আরও কয়েকটি দেশে মার্কিন দূতাবাস থেকে জরুরি নয় এমন কর্মীদের সরিয়ে নেওয়া হয়েছে।

সিএনএন জানায়, সৌদি আরবের রিয়াদে মার্কিন দূতাবাসে দুটি ড্রোন হামলার পর আজ মঙ্গলবার দূতাবাসটি বন্ধ রাখা হয়। দূতাবাস আগামীকাল খুলবে কি না, তা অবশ্য জানানো হয়নি। এদিকে কুয়েতে ‘পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত’ দূতাবাস বন্ধ রেখেছে মার্কিন কর্তৃপক্ষ।

এর আগে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর কুয়েতের দূতাবাস থেকে জরুরি নয় এমন কর্মীদের সরে যাওয়ার নির্দেশ দেয়। গত সোমবার বার্তা সংস্থা রয়টার্সের হাতে কুয়েতের দূতাবাস থেকে ধোঁয়া ওঠার ভিডিও আসে। পরে সিএনএন ভিডিওটির ভৌগোলিক অবস্থানসহ সত্যতা যাচাই করে। এতে স্পষ্ট হয়, কুয়েতের ওই দূতাবাসে হামলা হয়েছে।

এ ছাড়া জর্ডান, বাহরাইন, কাতার, ইরাক ও সংযুক্ত আরব আমিরাতে মার্কিন দূতাবাসে কর্মরত জরুরি নয় এমন কর্মী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের ওই সব দেশ ত্যাগের নির্দেশ দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তর। এ ছাড়া ‘চরম ঝুঁকির’ কারণে মধ্যপ্রাচ্যের ১৪টি দেশ থেকে নাগরিকদের অবিলম্বে বেরিয়ে যেতে নির্দেশ দিয়েছে মার্কিন প্রশাসন।

