এবার কাতার উপকূলে তেলবাহী ট্যাংকারে হামলা

কাতারের রাজধানী দোহার অদূরে একটি তেলবাহী ট্যাংকারে হামলা চালানো হয়েছে বলে জানিয়েছে যুক্তরাজ্যের মেরিটাইম ট্রেড অপারেশনস (ইউকেএমটিও)। আজ বুধবার সকালে এই হামলার ঘটনা ঘটে।
ইউকেএমটিও-এর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, কাতারের রাজধানী দোহা থেকে প্রায় ১৭ নটিক্যাল মাইল (৩১.৮৪ কিলোমিটার) উত্তরে এই হামলার ঘটনা ঘটে। হামলায় জাহাজটির পোর্ট সাইডে (বামে) পানির স্তরের ওপরে হালের ক্ষতি হয়েছে। তবে জাহাজের সব ক্রু নিরাপদ রয়েছেন।
জাহাজ কোম্পানিটির নিরাপত্তা কর্মকর্তার বরাত দিয়ে সংস্থাটি আরও জানিয়েছে, এই হামলার ফলে সমুদ্রের পরিবেশে কোনো বিরূপ প্রভাব বা তেল নিঃসরণের মতো ঘটনা ঘটেনি।
হামলার পরপরই সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বিষয়টি নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। কী ধরনের বস্তু দিয়ে এই হামলা চালানো হয়েছে এবং কারা এর পেছনে রয়েছে, তা এখনো নিশ্চিত হওয়া যায়নি। এই এলাকাটি সাধারণত নিরাপদ হিসেবে পরিচিত হলেও সাম্প্রতিক সময়ে একের পর এক হামলার ঘটনায় উদ্বেগ বাড়ছে।
উল্লেখ্য, কাতার উপকূলে এই হামলাটি এমন এক সময়ে ঘটল যখন ঠিক একদিন আগেই দুবাই উপকূলে নোঙর করা অবস্থায় কুয়েত ও সৌদি আরবের ২০ লাখ ব্যারেল তেলবাহী একটি ট্যাংকারে ইরানি ড্রোন হামলার ঘটনা ঘটেছে। দুবাইয়ের ওই হামলায় জাহাজে আগুন ধরে গেলেও পরে তা নিভিয়ে ফেলা হয় এবং সেখানেও সব ক্রু নিরাপদ ছিলেন।
যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের সঙ্গে ইরানের চলমান সংঘাতের মধ্যে এই গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি সরবরাহ রুটে হামলার ঘটনাগুলো ঘটছে। বিশেষ করে হরমুজ প্রণালি এবং এর পার্শ্ববর্তী দেশগুলোর জলসীমায় বাণিজ্যিক জাহাজের নিরাপত্তা এখন বড় চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে।
কাতার সরকার বা ইরানের পক্ষ থেকে এই সাম্প্রতিক হামলার বিষয়ে এখনো কোনো আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।
