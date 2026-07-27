সৌদি আরবে ইরান-সমর্থিত গোষ্ঠীর ড্রোন হামলা

সৌদি আরবের তেল স্থাপনায় ইরাক থেকে ড্রোন হামলার চেষ্টা করা হয়েছে বলে জানিয়েছে দেশটির প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়। তবে সৌদি কর্তৃপক্ষের দাবি, তাদের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সব ড্রোন ভূপাতিত করেছে।
সৌদি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ড্রোনগুলো সৌদি আরবের পূর্বাঞ্চলীয় প্রদেশ এবং রাজধানী রিয়াদের তেল স্থাপনা লক্ষ্য করে পাঠানো হয়েছিল। তবে আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সেগুলো প্রতিহত ও ধ্বংস করেছে। মন্ত্রণালয়ের দাবি, ইরান-সমর্থিত সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলো ইরাকের ভূখণ্ড থেকে এসব ড্রোন হামলা চালিয়েছে।
এর আগে গত শনিবার ইয়েমেনের হুতিরা দাবি করেছিল, তারা সৌদি আরবের রাষ্ট্রীয় তেল কোম্পানি আরামকোর স্থাপনাগুলোকে লক্ষ্য করে হামলা চালিয়েছে। দুই পক্ষের মধ্যে চলমান উত্তেজনার মধ্যে আজ আবার এ হামলার ঘটনা ঘটল।
সৌদি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পৃথক এক বিবৃতিতে হামলার নিন্দা জানিয়ে বলেছে, সৌদি আরবে চালানো ‘এই আগ্রাসনের উৎসের বিরুদ্ধে’ জবাব দেওয়ার এবং দায়ীদের প্রতিরোধ করার অধিকার দেশটির রয়েছে। একই সঙ্গে সৌদি আরব ইরাক সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে, যাতে দেশটির ভূখণ্ড ব্যবহার করে সৌদি আরবের বিরুদ্ধে কোনো হামলা চালানো না হয়, সে জন্য প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।
সৌদি কর্তৃপক্ষের অভিযোগ, ইরাকের ভূখণ্ডকে হামলার ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। তবে এ বিষয়ে ইরাক সরকারের পক্ষ থেকে তাৎক্ষণিক কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।
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