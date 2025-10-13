Ajker Patrika
গাজার নিয়ন্ত্রণ নিতে এবার প্রতিদ্বন্দ্বী গোত্রগুলোর সঙ্গে হামাসের সংঘর্ষ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ছবি: বিবিসি
ছবি: বিবিসি

গাজা উপত্যকায় নিয়ন্ত্রণ পুনঃপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ব্যাপক অভিযান শুরু করেছে হামাস। ইসরায়েলি সেনারা সরে যাওয়ার পর ওই এলাকায় কয়েক হাজার সশস্ত্র সদস্য ও নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করেছে সংগঠনটি।

স্থানীয় সূত্রগুলোর বরাতে রোববার রাতে বিবিসি জানিয়েছে, হামাস ও প্রতিদ্বন্দ্বী গোত্রগুলোর মধ্যে সংঘর্ষ তীব্র আকার ধারণ করেছে। এতে কয়েকজন নিহত হয়েছেন। যুদ্ধবিরতি কার্যকর হওয়ার কয়েক দিনের মধ্যেই এই অভ্যন্তরীণ সংঘাতের আশঙ্কা গভীর হচ্ছে।

সৌদি দৈনিক আশারক আল-আওসাত জানিয়েছে, গাজা উপত্যকার উত্তরাঞ্চলে হামাস যোদ্ধারা তাদের বিরোধীদের ধরতে অভিযান চালাচ্ছে। হামাসের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা শাখা ও সামরিক গোয়েন্দা সদস্যরা জাবালিয়া ও শহরের উত্তর-পূর্ব এলাকায় অভিযান চালিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীদের হত্যা বা গ্রেপ্তার করছে। একই ধরনের অভিযান দক্ষিণ গাজাতেও পরিচালিত হয়েছে। স্থানীয় মিলিশিয়া নেতা হুসাম আল-আস্তাল অবশ্য অভিযোগ অস্বীকার করে বলেছেন, ‘হামাস কোনো বিরোধী কমান্ডারকে হত্যা করেছে—এমন খবর সম্পূর্ণ মিথ্যা।’

হামাসের পক্ষ থেকে তাদের প্রায় ৭ হাজার নিরাপত্তা সদস্যকে গাজাকে ‘অপরাধী ও ইসরায়েলের সহযোগীদের হাত থেকে মুক্ত করতে’ আহ্বান জানানোর পর অভ্যন্তরীণ এই সহিংসতা শুরু হয়েছে বলে জানা গেছে। সংগঠনটি সামরিক পটভূমির নতুন গভর্নরও নিয়োগ দিয়েছে এবং গাজা নগরীর বিভিন্ন এলাকায় তাদের সশস্ত্র ইউনিট টহল শুরু করেছে।

এ ছাড়া হামাসের বিশেষ বাহিনীর দুই সদস্য (এর মধ্যে একজন ছিলেন একজন সিনিয়র কমান্ডারের ছেলে) ডঘমুশ গোত্রের হাতে নিহত হলে গাজা সিটির সাবরা মহল্লায় পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। হামাস দ্রুত ওই এলাকা ঘিরে ফেলে। ডঘমুশ গোত্রের শতাধিক সশস্ত্র ব্যক্তি সেখানে অবস্থান করছিলেন তখন। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, সংঘর্ষে ডঘমুশ গোত্রের একজন সদস্য নিহত হন এবং বহুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ডঘমুশ পরিবারকে যুদ্ধ চলাকালে হামাসের অস্ত্রাগার লুটের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়েছে। এই গোত্রটি দীর্ঘদিন ধরেই হামাসের কর্তৃত্ব অস্বীকার করে আসছে।

সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে বেইত লাহিয়া ও খান ইউনিস পর্যন্ত। সেখানকার প্রতিদ্বন্দ্বী কমান্ডার ইয়াসের আবু শাবাব ও আল-আস্তাল হামাসকে ‘নিজ জনগণের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরার’ অভিযোগে অভিযুক্ত করেছেন। রাফাহ অঞ্চলে আবু শাবাবের ওপর ব্যর্থ হত্যাচেষ্টার পর উত্তেজনা আরও বেড়ে যায়।

গাজা উপত্যকাহামাসসংঘর্ষনিহতযুদ্ধবিরতি
