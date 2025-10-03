আটক ফ্লোটিলার অধিকারকর্মীদের মুখের ওপর ‘সন্ত্রাসী’ বলে তিরস্কার করলেন ইসরায়েলি মন্ত্রী

আজকের পত্রিকা ডেস্ক
সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রকাশিত এক ভিডিও ফুটেজে দেখা যাচ্ছে, ইসরায়েলের কট্টর ডানপন্থী জাতীয় নিরাপত্তামন্ত্রী ইতামার বেন-গভির আটক ফ্রিডম ফ্লোটিলা কর্মীদের ‘সন্ত্রাসী’ বলে তিরস্কার করছেন। ঘটনাটি ইসরায়েলের আশদোদ বন্দরে ঘটেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।
কুদস নিউজ নেটওয়ার্কের এক্স হ্যান্ডলে প্রকাশিত ভিডিওতে দেখা যায়, মন্ত্রী বেন-গভির মেঝেতে বসে থাকা ডজনখানেক আটক অধিকারকর্মীকে উদ্দেশ করে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করছেন।
গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় আটক অধিকারকর্মীদের উদ্দেশে করা মন্তব্যে বেন-গভির দাবি করেন, অধিকারকর্মীদের জাহাজগুলো ‘সম্পূর্ণ খালি’ পাওয়া গেছে। তিনি অভিযোগ করেন, তারা মানবিক সাহায্য নিয়ে আসার যে দাবি করেছিল তা মিথ্যা।
মন্ত্রী বলেন, ‘তারা আসলে...সাহায্য করার জন্য আসেনি। তারা গাজার জন্য, সন্ত্রাসীদের জন্য এসেছিল। এরা সন্ত্রাসী।’
বেন-গভিরের এই মন্তব্য ইসরায়েলের রাজনৈতিক মহলে নতুন করে বিতর্ক সৃষ্টি করেছে।
