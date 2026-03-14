প্রতিবেশীদের লক্ষ্যবস্তু না করার অনুরোধ হামাসের, মার্কিন কূটনীতিক ধরিয়ে দিলে পুরস্কার দেবে ইরানপন্থী গোষ্ঠী

মধ্যপ্রাচ্যে সংঘাতের মাত্রা তীব্রতর করে ইরাকের রাজধানী বাগদাদে অবস্থিত মার্কিন দূতাবাসে ভয়াবহ ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালানো হয়েছে। ইরানপন্থী সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলো এই হামলার দায় স্বীকার করার পাশাপাশি ইরাকে অবস্থানরত মার্কিন কূটনীতিকদের তথ্য দেওয়ার বিনিময়ে মোটা অঙ্কের পুরস্কার ঘোষণা করেছে।
এদিকে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাস ইরানকে অনুরোধ করেছে যেন, প্রতিবেশী দেশগুলোকে হামলার লক্ষ্যবস্তু না করা হয়।
ইরাকি নিরাপত্তা সূত্রের বরাত দিয়ে জানানো হয়েছে, বাগদাদের উচ্চ নিরাপত্তাবেষ্টিত গ্রিন জোনে অবস্থিত মার্কিন দূতাবাসের হেলিপ্যাডে একটি ক্ষেপণাস্ত্র সরাসরি আঘাত হেনেছে। হামলার সময় দূতাবাস প্রাঙ্গণে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এবং সতর্ক সংকেত বাজতে থাকে। তবে এই হামলায় এখন পর্যন্ত কতজন হতাহত হয়েছেন বা ক্ষয়ক্ষতির সঠিক পরিমাণ কত, তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি।
হামলার পর এক চাঞ্চল্যকর বিবৃতিতে স্থানীয় সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলো জানিয়েছে, ইরাকের অভ্যন্তরে থাকা যেকোনো মার্কিন কূটনৈতিক কর্মকর্তার অবস্থানের সঠিক তথ্য দিতে পারলে ১ লাখ ডলার পুরস্কার দেওয়া হবে। তারা দাবি করেছে, তাদের অব্যাহত হামলার মুখে মার্কিন কর্মীরা এখন সরকারি ভবন বা সামরিক ঘাঁটিতে থাকতে ভয় পাচ্ছেন এবং আত্মরক্ষার জন্য সাধারণ মানুষের বসতবাড়িতে লুকিয়ে আশ্রয় নিচ্ছেন।
সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, গত ২৮ ফেব্রুয়ারি মার্কিন ও ইসরায়েলি বিমান হামলায় ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ আলী খামেনি নিহত হওয়ার প্রতিশোধ নিতেই এই ধারাবাহিক আক্রমণ চালানো হচ্ছে। তারা সাফ জানিয়ে দিয়েছে, যত দিন পর্যন্ত মার্কিন বাহিনী এই অঞ্চল ত্যাগ না করবে, তত দিন তাদের স্থাপনা ও কর্মকর্তাদের ওপর হামলা অব্যাহত থাকবে।
অন্যদিকে ফিলিস্তিনি সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাস ইরানের পাল্টা আক্রমণের অধিকারকে সমর্থন করলেও তাদের প্রতিবেশী দেশগুলোকে লক্ষ্যবস্তু না করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করেছে। হামাস চায় আঞ্চলিক সংঘাত যেন ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক নষ্ট না করে।
হামাস বলেছে, আন্তর্জাতিক নিয়ম ও আইন অনুসারে সব উপায়ে মার্কিন-ইসরায়েলি আগ্রাসনের জবাব দেওয়ার অধিকার ইরানের রয়েছে। পাশাপাশি তারা বলেছে, ইরানে আমাদের ভাইদের প্রতি প্রতিবেশী দেশগুলোকে লক্ষ্যবস্তু না করার আহ্বান জানাই। এই আগ্রাসন বন্ধ করতে এবং তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন রক্ষা করতে সহযোগিতা করার জন্য এই অঞ্চলের সব দেশকে আহ্বান জানাই।
ওয়াশিংটন মধ্যপ্রাচ্যে তাদের দূতাবাসে হামলার কঠোর নিন্দা জানিয়ে বলেছে, তাদের কূটনীতিক ও নাগরিকদের সুরক্ষায় প্রয়োজনীয় সব ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। অন্যদিকে তেহরান বরাবরই এ ধরনের কার্যকলাপে তাদের সরাসরি সম্পৃক্ততার দাবি অস্বীকার করে আসছে।
ইরান ও মার্কিন-ইসরায়েল যুদ্ধের উত্তেজনা কয়েক গুণ বাড়িয়ে প্রথমবারের মতো রণক্ষেত্রে বড় আকারের স্থল সেনা মোতায়েন শুরু করতে যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র। জাপানের ওকিনাওয়া থেকে ‘৩১তম মেরিন এক্সপেডিশনারি ইউনিট’-এর প্রায় ২ হাজার ৫০০ মেরিন সেনা এখন মধ্যপ্রাচ্যের পথে।৭ মিনিট আগে
আজ শনিবার ভোরের আগে ইরানের খারগ দ্বীপে মার্কিন বিমানবাহিনীর হামলা মধ্যপ্রাচ্যের রণকৌশলে এক নতুন সমীকরণ তৈরি করেছে। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এই হামলাকে একটি ‘সফল সামরিক পদক্ষেপ’ হিসেবে দাবি করলেও, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞ এবং জ্বালানি বিশ্লেষকেরা এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব নিয়ে গভীর উদ্বেগ...১ ঘণ্টা আগে
ইরান ও আমেরিকার মধ্যে চলমান সংঘাত প্রতিদিনই নাটকীয় মোড় নিচ্ছে। ইরানের নবনিযুক্ত সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহ মোজতবা খামেনিসহ দেশটির ১০ জন জ্যেষ্ঠ সামরিক ও গোয়েন্দা কর্মকর্তার তথ্য দেওয়ার বিনিময়ে ১ কোটি (১০ মিলিয়ন) ডলার পর্যন্ত পুরস্কার ঘোষণা করেছে যুক্তরাষ্ট্র।২ ঘণ্টা আগে
মধ্যপ্রাচ্যের রণক্ষেত্রে উত্তেজনা চরম আকার ধারণ করেছে। সৌদি আরবে মোতায়েন করা মার্কিন বিমানবাহিনীর পাঁচটি শক্তিশালী যুদ্ধবিমান ইরানি হামলায় মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। একই সময়ে ইরাকের রাজধানী বাগদাদে মার্কিন দূতাবাস লক্ষ্য করে রকেট হামলা চালানো হয়েছে।৪ ঘণ্টা আগে