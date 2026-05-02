‘বসনিয়ার কসাই’ ম্লাদিচের মুক্তির আবেদন, বিবেচনা করছেন জাতিসংঘ আদালত

গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধে যাবজ্জীবন দণ্ডপ্রাপ্ত বসনিয়ান সার্ব সামরিক কমান্ডার রাতকো ম্লাদিচ বর্তমানে মৃত্যুশয্যায় রয়েছেন বলে দাবি করেছেন তাঁর আইনজীবীরা। ৮৪ বছর বয়সী এই যুদ্ধাপরাধীকে মানবিক কারণে নেদারল্যান্ডসের দ্য হেগের কারাগার থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য জাতিসংঘ আদালতে আবেদন জানানো হয়েছে। আইনজীবীদের দাবি, ম্লাদিচের আয়ু ফুরিয়ে এসেছে এবং তাঁর শেষ দিনগুলো মাতৃভাষী কোনো পরিবেশে কাটানো প্রয়োজন।
গতকাল শুক্রবার আদালতে জমা দেওয়া এক বিস্তারিত আবেদনে ম্লাদিচের আইনি দল জানায়, তিনি দীর্ঘ সময় ধরে শয্যাশায়ী এবং চলাফেরার জন্য হুইলচেয়ারের ওপর নির্ভরশীল। সাম্প্রতিক এক টেলিফোন আলাপের সময় তিনি স্ট্রোক করেন বলে ধারণা করা হচ্ছে, যার ফলে তিনি বর্তমানে কথা বলার শক্তি হারিয়ে ফেলেছেন।
দুজন চিকিৎসকের মূল্যায়নের বরাতে আইনজীবীরা জানিয়েছেন, ম্লাদিচের শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত সংকটাপন্ন এবং যেকোনো সময় তাঁর মৃত্যু হতে পারে। এই পরিস্থিতিতে তাঁকে অবিলম্বে কোনো হাসপাতাল বা হসপিসে স্থানান্তরের অনুরোধ করা হয়েছে—যেখানে সার্বীয় ভাষায় কথা বলা হয়।
১৯৯২ থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত সাবেক যুগোস্লাভিয়া যুদ্ধের সময় বসনীয় মুসলিম এবং ক্রোয়াটদের ওপর জাতিগত নিধন ও গণহত্যার মূল কারিগর ছিলেন ম্লাদিচ। ১৯৯৫ সালের স্রেব্রেনিৎসা হত্যাকাণ্ডে আট হাজার পুরুষ ও শিশুকে হত্যার দায়ে তাঁকে ‘বসনিয়ার কসাই’ হিসেবে অভিহিত করা হয়।
যুদ্ধের পর ১৬ বছর আত্মগোপনে থাকার পর ২০১১ সালে সার্বিয়ার একটি গ্রাম থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। ২০১৭ সালে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালত তাঁকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেন, যা ২০২১ সালে আপিল বিভাগেও বহাল থাকে।
এদিকে ম্লাদিচের মুক্তির আবেদনের তীব্র বিরোধিতা করেছে স্রেব্রেনিৎসা গণহত্যার শিকার পরিবারগুলোর সংগঠন। তাদের মতে, এটি কোনো মানবিক আবেদন নয়, বরং জেল থেকে বের হওয়ার একটি ‘আইনি চাল’। তারা আদালতকে সতর্ক করে দিয়ে বলে, ম্লাদিচের আইনি দল এর আগেও একাধিকবার একই ধরনের প্রচেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হয়েছে।
বিচারক গ্রাসিলা গাত্তি সান্তানা জানিয়েছেন, ম্লাদিচের বর্তমান শারীরিক অবস্থা স্বাধীনভাবে পরীক্ষা করার জন্য বিশেষজ্ঞ নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এই মেডিকেল বোর্ডের প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করেই আদালত পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেবেন।
সার্বিয়ার বিচারমন্ত্রী নেনাদ ভুইচ স্পষ্ট করে বলেছেন, আদালত যদি ম্লাদিচকে সাময়িক বা শর্তসাপেক্ষ মুক্তি দেন, তবে সার্বিয়া সরকার তার প্রয়োজনীয় সমস্ত গ্যারান্টি দিতে প্রস্তুত। ম্লাদিচের ছেলে দার্কো ম্লাদিচ জানিয়েছেন, তাঁর বাবার স্বাস্থ্যের কোনো উন্নতি হয়নি এবং তিনি আগামী সপ্তাহে জেল হাসপাতালে তাঁকে দেখতে যাওয়ার পরিকল্পনা করছেন।
