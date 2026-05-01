ড্রোন দিয়ে রুশ ঘাঁটিতে কয়েকটি অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমান ধ্বংসের দাবি ইউক্রেনের

সীমান্ত থেকে রাশিয়ার প্রায় ১,০৬০ মাইল ভেতরে অবস্থিত একটি গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ঘাঁটিতে ড্রোন হামলা চালিয়ে দেশটির অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমান লক্ষ্যবস্তু করার দাবি করেছে ইউক্রেন। দেশটির সামরিক সূত্র বলছে, গত ২৫ এপ্রিল চেলিয়াবিনস্ক অঞ্চলের শাগোল বিমানঘাঁটিতে এই হামলা চালানো হয়। ওই ঘাঁটিতে রাশিয়ার অত্যাধুনিক সু-৫৭ স্টিলথ ফাইটার এবং সু-৩৪ বোমারু বিমান অবস্থান করছিল।
ইউক্রেনের দাবি অনুযায়ী—এই হামলায় উল্লেখযোগ্য ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে কিনা তা এখনো পুরোপুরি মূল্যায়ন করা হচ্ছে। একটি সু-৫৭ যুদ্ধবিমানের মূল্য প্রায় ৩০ মিলিয়ন পাউন্ড এবং সু-৩৪-এর দাম প্রায় ২৭ মিলিয়ন পাউন্ড বলে জানা গেছে। উরাল পর্বতমালার অনেক ভেতরে এই ধরনের হামলা চালিয়ে সফলতা অর্জন ইউক্রেনের জন্য একটি নতুন কৌশলগত সক্ষমতার ইঙ্গিত বলে মনে করছেন বিশ্লেষকেরা।
তবে মস্কো এই ধরনের ক্ষয়ক্ষতির কথা অস্বীকার করেছে। চেলিয়াবিনস্কের গভর্নর আলেক্সেই টেক্সলার ঘটনাটিকে ‘ব্যর্থ ইউএভি হামলার চেষ্টা’ বলে উল্লেখ করেছেন এবং জানিয়েছেন, এতে কোনো হতাহত বা বড় ধরনের ক্ষতি হয়নি। তবে যুদ্ধের মধ্যে রাশিয়ার পক্ষ থেকে প্রকৃত ক্ষয়ক্ষতি গোপন করার অভিযোগও নতুন নয়।
শুক্রবার (১ মে) ব্রিটিশ ট্যাবলয়েড ডেইলি মেইল জানিয়েছে, চেলিয়াবিনস্ক অঞ্চলের বাসিন্দাদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম পোস্টে ইউক্রেনের ড্রোন হামলার চিত্র উঠে এসেছে। তারা জানিয়েছেন, ভোরে আবাসিক এলাকার ওপর দিয়ে ড্রোন উড়তে দেখা যায় এবং কিছুক্ষণ পর বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়। চেলিয়াবিনস্ক হায়ার মিলিটারি অ্যাভিয়েশন স্কুলের কাছাকাছি এলাকায় ধোঁয়া দেখা যায় এবং আশপাশের ঘরবাড়ির জানালা কেঁপে ওঠে, গাড়ির অ্যালার্ম বেজে ওঠে।
কিছু প্রতিবেদনে বিমানঘাঁটির হ্যাঙ্গার ও প্রশিক্ষণ স্থাপনায় ক্ষতির কথা বলা হয়েছে। এমনকি স্থানীয় হাসপাতালগুলো জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় বিশেষ প্রস্তুতি নেয়।
এর আগে গত জানুয়ারিতে ‘অপারেশন স্পাইডারওয়েব’ নামের এক অভিযানে ইউক্রেন দাবি করেছিল, তারা রাশিয়ার বিভিন্ন বিমানঘাঁটিতে হামলা চালিয়ে অন্তত ১৫টি সামরিক বিমান ধ্বংস করেছে। ইউক্রেনের গোয়েন্দা সংস্থা এসবিইউ জানায়, ওই অভিযানে সু-৩০, সু-৩৪, মিগ-৩১ সহ বিভিন্ন যুদ্ধবিমান, হেলিকপ্টার এবং একটি পরিবহন বিমান ধ্বংস হয়, যার আর্থিক ক্ষতি এক বিলিয়ন ডলারেরও বেশি।
হোয়াইট হাউসের সাউথ লনে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে ট্রাম্প এ বিষয়ে নিজের মনোভাব ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, ‘তারা একটি চুক্তি করতে চায়, কিন্তু আমি এতে সন্তুষ্ট নই।’ তবে ইরানের নতুন প্রস্তাবে ঠিক কোন বিষয়গুলো তাঁর পছন্দ হয়নি বা কোন জায়গাটিতে তিনি আপত্তি জানিয়েছেন, তা তিনি স্পষ্ট করেননি।১ ঘণ্টা আগে
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে প্রকাশিত ভিডিওটি সান ফ্রান্সিসকোর টেন্ডারলয়েন এলাকার সেভেনথ এবং মার্কেট স্ট্রিটে ধারণ করা হয়েছে। ভিডিওতে দেখা যায়, মাদকের প্রভাবে মানুষজন নোংরা অবস্থায় অদ্ভুত সব ভঙ্গিতে হিমশীতল হয়ে পড়ে আছে। ভিডিওটি কবে ধারণ করা হয়েছে তা স্পষ্ট নয়।১ ঘণ্টা আগে
সংযুক্ত আরব আমিরাত তাদের নাগরিকদের জন্য ইরান, ইরাক ও লেবানন সফরে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, চলমান আঞ্চলিক পরিস্থিতির অবনতির পরিপ্রেক্ষিতে বৃহস্পতিবার রাতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।২ ঘণ্টা আগে
মার্কিন ডিফেন্স ম্যানপাওয়ার ডেটা সেন্টারের (ডিএমডিসি) তথ্য অনুযায়ী, ২০২৫ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ইতালিতে ১২ হাজার ৬৬২ জন এবং স্পেনে ৩ হাজার ৮১৪ মার্কিন সেনা সক্রিয়ভাবে মোতায়েন ছিল।২ ঘণ্টা আগে