ইউরোপ

ড্রোন দিয়ে রুশ ঘাঁটিতে কয়েকটি অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমান ধ্বংসের দাবি ইউক্রেনের

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ড্রোন দিয়ে রুশ ঘাঁটিতে কয়েকটি অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমান ধ্বংসের দাবি ইউক্রেনের
সীমান্ত থেকে রাশিয়ার প্রায় ১,০৬০ মাইল ভেতরে অবস্থিত একটি গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ঘাঁটিতে ড্রোন হামলা চালিয়ে দেশটির অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমান লক্ষ্যবস্তু করার দাবি করেছে ইউক্রেন। দেশটির সামরিক সূত্র বলছে, গত ২৫ এপ্রিল চেলিয়াবিনস্ক অঞ্চলের শাগোল বিমানঘাঁটিতে এই হামলা চালানো হয়। ওই ঘাঁটিতে রাশিয়ার অত্যাধুনিক সু-৫৭ স্টিলথ ফাইটার এবং সু-৩৪ বোমারু বিমান অবস্থান করছিল।

ইউক্রেনের দাবি অনুযায়ী—এই হামলায় উল্লেখযোগ্য ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে কিনা তা এখনো পুরোপুরি মূল্যায়ন করা হচ্ছে। একটি সু-৫৭ যুদ্ধবিমানের মূল্য প্রায় ৩০ মিলিয়ন পাউন্ড এবং সু-৩৪-এর দাম প্রায় ২৭ মিলিয়ন পাউন্ড বলে জানা গেছে। উরাল পর্বতমালার অনেক ভেতরে এই ধরনের হামলা চালিয়ে সফলতা অর্জন ইউক্রেনের জন্য একটি নতুন কৌশলগত সক্ষমতার ইঙ্গিত বলে মনে করছেন বিশ্লেষকেরা।

তবে মস্কো এই ধরনের ক্ষয়ক্ষতির কথা অস্বীকার করেছে। চেলিয়াবিনস্কের গভর্নর আলেক্সেই টেক্সলার ঘটনাটিকে ‘ব্যর্থ ইউএভি হামলার চেষ্টা’ বলে উল্লেখ করেছেন এবং জানিয়েছেন, এতে কোনো হতাহত বা বড় ধরনের ক্ষতি হয়নি। তবে যুদ্ধের মধ্যে রাশিয়ার পক্ষ থেকে প্রকৃত ক্ষয়ক্ষতি গোপন করার অভিযোগও নতুন নয়।

শুক্রবার (১ মে) ব্রিটিশ ট্যাবলয়েড ডেইলি মেইল জানিয়েছে, চেলিয়াবিনস্ক অঞ্চলের বাসিন্দাদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম পোস্টে ইউক্রেনের ড্রোন হামলার চিত্র উঠে এসেছে। তারা জানিয়েছেন, ভোরে আবাসিক এলাকার ওপর দিয়ে ড্রোন উড়তে দেখা যায় এবং কিছুক্ষণ পর বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায়। চেলিয়াবিনস্ক হায়ার মিলিটারি অ্যাভিয়েশন স্কুলের কাছাকাছি এলাকায় ধোঁয়া দেখা যায় এবং আশপাশের ঘরবাড়ির জানালা কেঁপে ওঠে, গাড়ির অ্যালার্ম বেজে ওঠে।

কিছু প্রতিবেদনে বিমানঘাঁটির হ্যাঙ্গার ও প্রশিক্ষণ স্থাপনায় ক্ষতির কথা বলা হয়েছে। এমনকি স্থানীয় হাসপাতালগুলো জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় বিশেষ প্রস্তুতি নেয়।

এর আগে গত জানুয়ারিতে ‘অপারেশন স্পাইডারওয়েব’ নামের এক অভিযানে ইউক্রেন দাবি করেছিল, তারা রাশিয়ার বিভিন্ন বিমানঘাঁটিতে হামলা চালিয়ে অন্তত ১৫টি সামরিক বিমান ধ্বংস করেছে। ইউক্রেনের গোয়েন্দা সংস্থা এসবিইউ জানায়, ওই অভিযানে সু-৩০, সু-৩৪, মিগ-৩১ সহ বিভিন্ন যুদ্ধবিমান, হেলিকপ্টার এবং একটি পরিবহন বিমান ধ্বংস হয়, যার আর্থিক ক্ষতি এক বিলিয়ন ডলারেরও বেশি।

এপস্টেইন দ্বীপের রহস্যময় ‘মসজিদ’: পবিত্র কাবার গিলাফ ও কিসওয়া চুরির তথ্য ফাঁস

ঘরে ঢুকে বৃদ্ধাকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ ও ভিডিও ধারণ, ৮ দিন পরে মামলা

ব্যাচেলর পয়েন্টে যুক্ত হলেন নেপালি অভিনেত্রী

ইতালিতে ছোট ভাইকে ছুরিকাঘাতে হত্যা, ভিডিও কলে পরিবারকে দেখালেন লাশ

একটি দেশ বাদে পুরো আফ্রিকার জন্য চীনের ‘শূন্য শুল্ক’, কার কী লাভ

প্রাইজবন্ডের ড্রয়ে বিজয়ী যেসব নম্বর

প্রাইজবন্ডের ড্রয়ে বিজয়ী যেসব নম্বর

সড়ক তুমি কার, পৌরসভার নাকি এলজিইডির!

সড়ক তুমি কার, পৌরসভার নাকি এলজিইডির!

ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা, ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক যেন না শোধরায়: আসামের মুখ্যমন্ত্রী

ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা, ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক যেন না শোধরায়: আসামের মুখ্যমন্ত্রী

দেশের বাজারে আরও কমল সোনার দাম

দেশের বাজারে আরও কমল সোনার দাম

বাসে আটকে মৃত্যু ঠেকাতে নতুন নির্দেশনা বিআরটিএর

বাসে আটকে মৃত্যু ঠেকাতে নতুন নির্দেশনা বিআরটিএর

ড্রোন দিয়ে রুশ ঘাঁটিতে কয়েকটি অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমান ধ্বংসের দাবি ইউক্রেনের

ড্রোন দিয়ে রুশ ঘাঁটিতে কয়েকটি অত্যাধুনিক যুদ্ধবিমান ধ্বংসের দাবি ইউক্রেনের

ইরানের নতুন প্রস্তাবে সন্তুষ্ট নন ট্রাম্প, নেতৃত্ব নিয়ে সংশয়

ইরানের নতুন প্রস্তাবে সন্তুষ্ট নন ট্রাম্প, নেতৃত্ব নিয়ে সংশয়

সান ফ্রান্সিসকোর রাস্তায় মাদকাসক্তদের ‘জম্বি দশা’ নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে তোলপাড়

সান ফ্রান্সিসকোর রাস্তায় মাদকাসক্তদের ‘জম্বি দশা’ নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে তোলপাড়

ইরান, ইরাক ও লেবানন ভ্রমণে নাগরিকদের নিষেধ করল আমিরাত

ইরান, ইরাক ও লেবানন ভ্রমণে নাগরিকদের নিষেধ করল আমিরাত