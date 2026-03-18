ইরানজুড়ে ১১১ ‘গুপ্তচর’ গ্রেপ্তার

ইরানজুড়ে সবগুলো প্রদেশেই অভিযান চালিয়ে ১১১ জন ‘গুপ্তচর’কে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে পুরোনো রাজতন্ত্র পুরুজ্জীবনের অভিযোগ আনা হয়েছে এবং অনেকের কাছ থেকে অস্ত্র জব্দ করা হয়েছে। খবর আল জাজিরার।
ইরানের গোয়েন্দা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, দেশজুড়ে পরিচালিত এক নিরাপত্তা অভিযানে তারা বিরোধী ‘রাজতন্ত্রী’ গোষ্ঠীর ডজনখানেক সেল ভেঙে দিয়েছে এবং যুক্তরাষ্ট্রের হয়ে কাজ করা ৪ জন কথিত গুপ্তচরকে গ্রেপ্তার করেছে। রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থা তাসনিম এ খবর জানিয়েছে।
মন্ত্রণালয় জানায়, রাতারাতি ২৬টি প্রদেশজুড়ে ১১১ জনকে শনাক্ত করে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তাদের কাছ থেকে ‘উল্লেখযোগ্য’ পরিমাণ অস্ত্র জব্দ করা হয়েছে বলেও দাবি করা হয়। এ ছাড়া হামাদান ও পশ্চিম আজারবাইজান প্রদেশে যুক্তরাষ্ট্র সরকার ও তার সহযোগী গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর চারজন গুপ্তচরকে শনাক্ত করে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানানো হয়।
মন্ত্রণালয়ের ভাষ্য, ‘এই বিশ্বাসঘাতক গুপ্তচররা নিরাপত্তা বাহিনীর সদর দপ্তর, সরঞ্জাম ও মোতায়েনের অবস্থান শত্রুপক্ষকে জানিয়ে দিচ্ছিল।’
