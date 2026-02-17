Ajker Patrika
মধ্যপ্রাচ্য

সৌদি আরবে দেখা গেছে পবিত্র রমজান মাসের চাঁদ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ১৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬, ২১: ৩০
সৌদি আরবে দেখা গেছে পবিত্র রমজান মাসের চাঁদ
ছবি: গালফ নিউজ

সৌদি আরবে পবিত্র রমজান মাসের চাঁদ দেখা গেছে। এর ফলে দেশটিতে আজ মঙ্গলবার রাত থেকেই ১৪৪৭ হিজরি সনের পবিত্র রমজান মাস শুরু হচ্ছে। আগামীকাল বুধবার থেকে সৌদি আরবের ধর্মপ্রাণ মুসলমানেরা সিয়াম সাধনা শুরু করবেন।

বাংলাদেশ সময় মঙ্গলবার (১৭ ফেব্রুয়ারি) রাতে গালফ নিউজ জানিয়েছে, সৌদি আরবের চাঁদ দেখা কমিটি সন্ধ্যায় বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ কেন্দ্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য যাচাই করে নতুন চাঁদ দেখার বিষয়টি নিশ্চিত করে।

ঘোষণা অনুযায়ী, সৌদি আরবে বুধবার হবে রমজান মাসের প্রথম দিন। এ উপলক্ষে মসজিদগুলোতে বিশেষ প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে এবং ধর্মপ্রাণ মুসল্লিরা সিয়াম সাধনার জন্য মানসিক ও আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি সম্পন্ন করেছেন।

রমজান মুসলিম বিশ্বের জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ একটি মাস। এই মাসে সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার ও যাবতীয় ভোগ-বিলাস থেকে বিরত থেকে রোজা পালন করা হয়। পাশাপাশি কোরআন তিলাওয়াত, দান-সদকা এবং নফল ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভের চেষ্টা করেন ধর্মপ্রাণ মুসলমানেরা।

সৌদি আরবে রমজান শুরুর ঘোষণার পর বিশ্বের বিভিন্ন দেশেও চাঁদ দেখার ওপর ভিত্তি করে রোজা শুরুর প্রস্তুতি জোরদার হয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের বহু দেশ সাধারণত সৌদি আরবের ঘোষণার পরদিন থেকেই রোজা শুরু করে থাকে। তবে বাংলাদেশে সাধারণত সৌদি আরবের এক দিন পরে রোজা শুরু হয়। এই হিসাবে দেশে বৃহস্পতিবার থেকে রোজা শুরু হতে পারে।

উল্লেখ্য, রমজান মাস শেষে শাওয়াল মাসের চাঁদ দেখা সাপেক্ষে উদ্‌যাপিত হবে পবিত্র ঈদুল ফিতর। তার আগে এক মাসব্যাপী সংযম, ত্যাগ ও ইবাদতের মধ্য দিয়ে কাটবে মুসলিম উম্মাহর জন্য রহমত, মাগফিরাত ও নাজাতের এই পবিত্র সময়।

বিষয়:

ঈদমধ্যপ্রাচ্যচাঁদরমজানরোজাসৌদি আরব
