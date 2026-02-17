Ajker Patrika
এবার সৌদি আরবে দীর্ঘতম ও ক্ষুদ্রতম রোজা কত ঘণ্টার

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
সৌদি আরবের আকাশে আজ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় পবিত্র রমজান মাসের চাঁদ দেখা গেছে। ফলে আগামীকাল বুধবার (১৮ ফেব্রুয়ারি) থেকে দেশটিতে শুরু হচ্ছে সিয়াম সাধনার মাস। দেশটির রাজকীয় আদালত আনুষ্ঠানিকভাবে এই ঘোষণা দিয়েছে।

রিয়াদে অবস্থানরত ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের জন্য এবারের রমজান শুরু হচ্ছে অপেক্ষাকৃত ছোট দিনের মধ্য দিয়ে, তবে মাস যত গড়াবে রোজার দৈর্ঘ্য ততই বাড়তে থাকবে।

সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদের সময়সূচী অনুযায়ী, আগামীকাল ১৮ ফেব্রুয়ারি বুধবার প্রথম রোজার সেহরির শেষ সময় ভোর ৫:০৮ মিনিট এবং ইফতারের সময় সন্ধ্যা ৫:৪৯ মিনিট নির্ধারণ করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রথম দিন মুসল্লিদের ১২ ঘণ্টা ৪১ মিনিট রোজা পালন করতে হবে।

এবারের রমজানে সময়ের একটি বড় পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে। ভৌগোলিক ও ঋতু পরিবর্তনের কারণে মাসের শুরু এবং শেষের মধ্যে সময়ের উল্লেখযোগ্য পার্থক্য থাকবে। দেশটিতে সবচেয়ে ছোট রোজা হবে ১৮ ফেব্রুয়ারি, বুধবার (১ম রমজান)। এদিন সৌদিবাসীকে ১২ ঘণ্টা ৪১ মিনিট রোজা থাকতে হবে।

আর সৌদিবাসীকে সবচেয়ে দীর্ঘতম রোজা থাকতে হবে ১৯ মার্চ, বৃহস্পতিবার (৩০তম রমজান)। এই রোজার সময়কাল হবে ১৪ ঘণ্টা ২৮ মিনিট।

দেখা যাচ্ছে, রমজানের প্রথম দিন থেকে শেষ দিনের মধ্যে রোজার সময়কাল প্রায় ১ ঘণ্টা ৪৭ মিনিট বৃদ্ধি পাবে। প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৩-৪ মিনিট করে সময় বাড়তে থাকায় মাসের শেষে এসে দীর্ঘ সময় ধৈর্য ও সংযমের পরীক্ষা দিতে হবে রোজাদারদের।

