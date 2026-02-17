২৫ মন্ত্রী ও ২৪ প্রতিমন্ত্রী হিসেবে ডাক পেলেন যাঁরা

তারেক রহমানের নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকারের মন্ত্রিসভায় ২৫ জন পূর্ণ মন্ত্রী এবং ২৪ জন প্রতিমন্ত্রী থাকছেন। সরকারি সূত্রে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী পূর্ণ মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রী হিসেবে যাঁরা ডাক পেয়েছেন, তাঁদের তালিকা দেওয়া হয়েছে—
পূর্ণ মন্ত্রী হিসেবে ডাক পেয়েছেন যাঁরা:
মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর
আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী
সালাহউদ্দিন আহমদ
ইকবাল হাসান মাহমুদ
হাফিজ উদ্দিন আহমদ
আবু জাফর মো. জাহিদ হোসেন
ড. খলিলুর রহমান
আব্দুল আউয়াল মিন্টু
কাজী শাহ মোফাজ্জল হোসেন কায়কোবাদ
মিজানুর রহমান মিনু
নিতাই রায় চৌধুরী
খন্দকার আব্দুল মুক্তাদির
আরিফুল হক চৌধুরী
জহির উদ্দিন স্বপন
মোহাম্মদ আমিন উর রশীদ
আফরোজা খানম (রিতা)
মো. শহীদ উদ্দীন চৌধুরী এ্যানি
আসাদুল হাবিব দুলু
মো. আসাদুজ্জামান
জাকারিয়া তাহের
দীপেন দেওয়ান
আ ন ম এহছানুল হক মিলন
সরদার মো. সাখাওয়াত হোসেন
ফকির মাহবুব আনাম
শেখ রবিউল আলম
প্রতিমন্ত্রী হিসেবে ডাক পেয়েছেন:
এম রশিদুজ্জামান মিল্লাত
অনিন্দ্য ইসলাম অমিত
মো. শরিফুল আলম
শামা ওবায়েদ ইসলাম
সুলতান সালাউদ্দিন টুকু
কায়সার কামাল
ফরহাদ হোসেন আজাদ
মো. আমিনুল হক
মীর মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন
হাবিবুর রশিদ
মো. রাজিব আহসান
মো. আব্দুল বারী
মীর শাহে আলম
মো. জুনায়েদ আব্দুর রহিম
ইশরাক হোসেন
ফারজানা শারমিন
মো. নুরুল হক নুর
ইয়াসের খান চৌধুরী
এম ইকবাল হোসেইন
এম এ মুহিত
আহম্মদ সোহেল মঞ্জুর
ববি হাজ্জাজ
আলী নেওয়াজ মাহমুদ খৈয়াম
বাংলাদেশে নতুন মন্ত্রিসভার শপথ অনুষ্ঠানে অংশ নিতে ঢাকায় ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং তোবগে। আজ দুপুরে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে তাঁকে স্বাগত জানান পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন।১৪ মিনিট আগে
ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী সংসদীয় দলের সদস্যদের নিয়ে আজ মঙ্গলবার (১৭ ফেব্রুয়ারি) বিকেলে নতুন সরকার গঠন করা হবে। নতুন সরকারের মন্ত্রীদের শপথগ্রহণকে কেন্দ্র করে সংসদ ভবন এলাকায় তিন স্তরের কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এতে কয়েক হাজার আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য দায়িত্ব পালন করছেন।১ ঘণ্টা আগে
তারেক রহমানের মন্ত্রিসভায় দুজন টেকনোক্র্যাট মন্ত্রী থাকছেন। এরই মধ্যে মন্ত্রিসভার সদস্য হিসেবে ডাক পেয়েছেন মোহাম্মদ আমিন উর রশীদ ও ড. খলিলুর রহমান।১ ঘণ্টা আগে
জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর নির্বাচিত সদস্যদের শপথ অনুষ্ঠান হয়ে গেছে। সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে বিএনপি এরই মধ্যে সংসদীয় নেতা ও প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দলের চেয়ারম্যান তারেক রহমানকে মনোনয়ন দিয়েছে।১ ঘণ্টা আগে