মক্কায় সেহরি কখন

রমজান মাস শুরু হয় চাঁদ দেখার মাধ্যমে। ইসলামি চন্দ্র বর্ষপঞ্জি অনুযায়ী, শাবান মাসের ২৯ তারিখ সূর্যাস্তের পর নতুন চাঁদ (হিলাল) দেখা গেলে পরদিন থেকেই রমজান শুরু হয় এবং ফজরের সময় থেকে রোজা রাখা শুরু হয়।
যদি ২৯ তারিখে চাঁদ দেখা না যায়, তাহলে শাবান ৩০ দিনে পূর্ণ করা হয় এবং তার পরের দিন থেকে রমজান শুরু হয়।
এ বছর জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাব অনুযায়ী, রমজান ১৮ বা ১৯ ফেব্রুয়ারি শুরু হতে পারে। অধিকাংশ দেশে ১৯ ফেব্রুয়ারি প্রথম রোজা পালিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের অনেক দেশে সরকারি চাঁদ দেখা কমিটি রয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ (সাধারণত সুপ্রিম কোর্ট বা কেন্দ্রীয় ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ) রমজান শুরুর আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয়।
চাঁদের সরু খণ্ড (হিলাল) দেখা যাবে কি না তা নির্ধারণে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করেন। এর মধ্যে রয়েছে সূর্য ও চাঁদের কৌণিক দূরত্ব (এলংগেশন), সূর্যাস্তের সময় দিগন্তের ওপরে চাঁদের উচ্চতা এবং সূর্যাস্ত ও চাঁদাস্তের মধ্যবর্তী সময়ের ব্যবধান, যাকে ‘ল্যাগ টাইম’ বলা হয়। সাধারণত খালি চোখে চাঁদ দেখতে হলে সূর্য ও চাঁদের দূরত্ব কমপক্ষে ১০–১২ ডিগ্রি, চাঁদের উচ্চতা প্রায় ১০ ডিগ্রি এবং ল্যাগ টাইম অন্তত ৪৫ মিনিট হওয়া প্রয়োজন।
অতএব, মক্কায় রোজা শুরু হবে সেই দিন, যেদিন সৌদি আরবে আনুষ্ঠানিকভাবে চাঁদ দেখার ঘোষণা দেওয়া হবে এবং পরদিন ফজর থেকে রোজা পালন শুরু হবে।
যুক্তরাজ্যের নটিক্যাল অ্যালমানাক অফিসের ক্রিসেন্ট মুন ওয়াচের তথ্য অনুযায়ী, ১৭ ফেব্রুয়ারি মক্কার স্থানীয় সময় বেলা ৩টা ১ মিনিটে নতুন চাঁদের জন্ম (নিউ মুন) হবে।
সেদিন মক্কায় সূর্যাস্ত হবে সন্ধ্যা ৬টা ১৯ মিনিটে এবং চাঁদ অস্ত যাবে সন্ধ্যা ৬টা ২২ মিনিটে। অর্থাৎ সূর্যাস্তের পর চাঁদ আকাশে থাকবে মাত্র তিন মিনিট—যা খালি চোখে চাঁদ দেখার জন্য অত্যন্ত অল্প সময়।
সেই সময় চাঁদের বয়স হবে প্রায় ৩ ঘণ্টা ১৮ মিনিট, যা জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাবে অত্যন্ত নবীন বা ‘অত্যন্ত কম বয়সী’ হিসেবে বিবেচিত হয়।
বাংলাদেশ সময় মঙ্গলবার সন্ধ্যায় গালফ নিউজ জানিয়েছে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বৃহৎ মুসলিম দেশ ইন্দোনেশিয়া আনুষ্ঠানিকভাবে ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে রমজান শুরুর ঘোষণা দিয়েছে। দেশটির কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, নির্ধারিত সন্ধ্যায় চাঁদ দেখা যায়নি। একই সিদ্ধান্ত নিয়েছে তুরস্কও।১ ঘণ্টা আগে
জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক হিসাব অনুযায়ী, মধ্যপ্রাচ্যের বহু শহরে এদিন সূর্যাস্তের আগেই চাঁদ অস্ত যাবে। ফলে খালি চোখে চাঁদ দেখা একেবারেই অসম্ভব হবে। সংস্থাটির তথ্য বলছে, আরব আমিরাতের আবুধাবিতে সূর্যাস্তের এক মিনিট আগেই চাঁদ অস্ত যাবে। একইভাবে সৌদি আরবের রিয়াদে সূর্যাস্তের ৩৭ সেকেন্ড আগে চাঁদ ডুবে যাবে।২ ঘণ্টা আগে
সংযুক্ত আরব আমিরাতে (সংযুক্ত আরব আমিরাত) শাবান মাসের সমাপ্তি সূচক চাঁদের ছবি ধারণ করা হয়েছে। ইন্টারন্যাশনাল অ্যাস্ট্রোনমি সেন্টার জানিয়েছে, ১৪৪৭ হিজরির শাবান মাসের শেষ চাঁদ আবুধাবি থেকে আলোকচিত্রে ধারণ করা হয়েছে।২ ঘণ্টা আগে
গাজাভিত্তিক স্বাধীনতাকামী সংগঠন হামাসকে ৬০ দিনের মধ্যে নিরস্ত্র হতে হবে—এমন মন্তব্য করে হুমকি দিয়েছেন ইসরায়েল সরকারের এক কর্মকর্তা। তিনি বলেছেন, হামাস তা না মানলে ইসরায়েল আবারও ‘গণহত্যামূলক যুদ্ধ’ শুরু করবে। এই মন্তব্য সরাসরি প্রত্যাখ্যান করেছে হামাস।৫ ঘণ্টা আগে