মক্কায় সেহরি কখন
রমজান মাস শুরু হয় চাঁদ দেখার মাধ্যমে। ইসলামি চন্দ্র বর্ষপঞ্জি অনুযায়ী, শাবান মাসের ২৯ তারিখ সূর্যাস্তের পর নতুন চাঁদ (হিলাল) দেখা গেলে পরদিন থেকেই রমজান শুরু হয় এবং ফজরের সময় থেকে রোজা রাখা শুরু হয়।

যদি ২৯ তারিখে চাঁদ দেখা না যায়, তাহলে শাবান ৩০ দিনে পূর্ণ করা হয় এবং তার পরের দিন থেকে রমজান শুরু হয়।

এ বছর জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাব অনুযায়ী, রমজান ১৮ বা ১৯ ফেব্রুয়ারি শুরু হতে পারে। অধিকাংশ দেশে ১৯ ফেব্রুয়ারি প্রথম রোজা পালিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের অনেক দেশে সরকারি চাঁদ দেখা কমিটি রয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষ্য গ্রহণ করে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ (সাধারণত সুপ্রিম কোর্ট বা কেন্দ্রীয় ধর্মীয় কর্তৃপক্ষ) রমজান শুরুর আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেয়।

চাঁদের সরু খণ্ড (হিলাল) দেখা যাবে কি না তা নির্ধারণে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করেন। এর মধ্যে রয়েছে সূর্য ও চাঁদের কৌণিক দূরত্ব (এলংগেশন), সূর্যাস্তের সময় দিগন্তের ওপরে চাঁদের উচ্চতা এবং সূর্যাস্ত ও চাঁদাস্তের মধ্যবর্তী সময়ের ব্যবধান, যাকে ‘ল্যাগ টাইম’ বলা হয়। সাধারণত খালি চোখে চাঁদ দেখতে হলে সূর্য ও চাঁদের দূরত্ব কমপক্ষে ১০–১২ ডিগ্রি, চাঁদের উচ্চতা প্রায় ১০ ডিগ্রি এবং ল্যাগ টাইম অন্তত ৪৫ মিনিট হওয়া প্রয়োজন।

অতএব, মক্কায় রোজা শুরু হবে সেই দিন, যেদিন সৌদি আরবে আনুষ্ঠানিকভাবে চাঁদ দেখার ঘোষণা দেওয়া হবে এবং পরদিন ফজর থেকে রোজা পালন শুরু হবে।

যুক্তরাজ্যের নটিক্যাল অ্যালমানাক অফিসের ক্রিসেন্ট মুন ওয়াচের তথ্য অনুযায়ী, ১৭ ফেব্রুয়ারি মক্কার স্থানীয় সময় বেলা ৩টা ১ মিনিটে নতুন চাঁদের জন্ম (নিউ মুন) হবে।

সেদিন মক্কায় সূর্যাস্ত হবে সন্ধ্যা ৬টা ১৯ মিনিটে এবং চাঁদ অস্ত যাবে সন্ধ্যা ৬টা ২২ মিনিটে। অর্থাৎ সূর্যাস্তের পর চাঁদ আকাশে থাকবে মাত্র তিন মিনিট—যা খালি চোখে চাঁদ দেখার জন্য অত্যন্ত অল্প সময়।

সেই সময় চাঁদের বয়স হবে প্রায় ৩ ঘণ্টা ১৮ মিনিট, যা জ্যোতির্বিজ্ঞানের হিসাবে অত্যন্ত নবীন বা ‘অত্যন্ত কম বয়সী’ হিসেবে বিবেচিত হয়।

চাঁদসৌদি আরব
