Ajker Patrika
মধ্যপ্রাচ্য

কুয়েতে মসজিদে তারাবির নামাজ বন্ধ ঘোষণা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
কুয়েতে মসজিদে তারাবির নামাজ বন্ধ ঘোষণা
যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের হামলার পর ইরানের রাজধানী তেহরানের একটি এলাকায় ধোঁয়া উঠতে দেখা যায়। ছবি: এএফপি

কুয়েতের সব মসজিদে পবিত্র রমজান মাসের তারাবির নামাজ আদায় বন্ধ ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ।

আল জাজিরা জানায়, ইরানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের পাল্টাপাল্টি হামলার পরিপ্রেক্ষিতে উদ্ভূত পরিস্থিতিতে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

এদিকে কাতার কর্তৃপক্ষও সব ধরনের হোটেল ও পর্যটনকেন্দ্রে অনুষ্ঠান, জনসমাগম ও বিনোদনমূলক অনুষ্ঠান নিষিদ্ধ করেছে। এ ছাড়া দেশটি পবিত্র রমজান উপলক্ষে হোটেল ও পর্যটনকেন্দ্রগুলোয় ইফতার আয়োজনও বন্ধ ঘোষণা করেছে।

বিষয়:

যুক্তরাষ্ট্রক্ষেপণাস্ত্ররমজানইফতারহামলাইরানইসরায়েল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের যৌথ হামলা: হরমুজ প্রণালি বন্ধ করে দিয়েছে ইরান

অভিনেতা যাহের আলভীর স্ত্রীর আত্মহত্যা

পরমাণু বোমা তৈরির মতো ইউরেনিয়াম মজুত করবে না ইরান, চুক্তির দ্বারপ্রান্তে তেহরান-ওয়াশিংটন

মধ্যপ্রাচ্যে যেসব দেশে আছে যুক্তরাষ্ট্রের ঘাঁটি ও সামরিক স্থাপনা

ঢাকা থেকে মধ্যপ্রাচ্যের সব ফ্লাইট বন্ধ

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

আইসিসির মাসসেরা হলেন বাংলাদেশের ক্রিকেটার

আইসিসির মাসসেরা হলেন বাংলাদেশের ক্রিকেটার

সমালোচনার ব্যাখ্যা দিল মানস ও সার্টিফিকেশন বোর্ড

সমালোচনার ব্যাখ্যা দিল মানস ও সার্টিফিকেশন বোর্ড

মৌলভীবাজার: বোরো মৌসুমে সেচের পানির অভাবে বিপাকে কৃষক

মৌলভীবাজার: বোরো মৌসুমে সেচের পানির অভাবে বিপাকে কৃষক

বগুড়ার শেরপুর: আবাদি জমিতে পুকুর খনন

বগুড়ার শেরপুর: আবাদি জমিতে পুকুর খনন

শরীয়তপুর জেলা শহর: এআই ক্যামেরায় নজরদারি

শরীয়তপুর জেলা শহর: এআই ক্যামেরায় নজরদারি

সম্পর্কিত

খামেনির অবস্থা কী, জানে না ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

খামেনির অবস্থা কী, জানে না ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

কুয়েতে মসজিদে তারাবির নামাজ বন্ধ ঘোষণা

কুয়েতে মসজিদে তারাবির নামাজ বন্ধ ঘোষণা

ইরানে নিহত বেড়ে ২০১, আহত ৭ শতাধিক

ইরানে নিহত বেড়ে ২০১, আহত ৭ শতাধিক

হরমুজ প্রণালি বন্ধ করে দিয়েছে ইরান

হরমুজ প্রণালি বন্ধ করে দিয়েছে ইরান