Ajker Patrika
> বিশ্ব
> মধ্যপ্রাচ্য

মুক্তির পর ১৫৪ জন ফিলিস্তিনিকে নির্বাসনে পাঠিয়ে দিচ্ছে ইসরায়েল

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ইসরায়েলের সামরিক কারাগার থেকে মুক্তির পর বিজয় চিহ্ন দেখাচ্ছেন ফিলিস্তিনি বন্দীরা। ছবি: এএফপি
ইসরায়েলের সামরিক কারাগার থেকে মুক্তির পর বিজয় চিহ্ন দেখাচ্ছেন ফিলিস্তিনি বন্দীরা। ছবি: এএফপি

ইসরায়েলের সঙ্গে বন্দী বিনিময় চুক্তির আওতায় মুক্তি পাওয়া বহু ফিলিস্তিনি বন্দীর পরিবার আনন্দের সঙ্গে তাঁদের প্রিয়জনের ফেরার অপেক্ষায় ছিল। কিন্তু সোমবারের (১৩ অক্টোবর) তাঁদের সেই আনন্দ বিষাদে পরিণত হয়েছে। কারণ ফিলিস্তিনি প্রিজনার্স মিডিয়া অফিস জানিয়েছে, মুক্তি পাওয়া অন্তত ১৫৪ জন ফিলিস্তিনিকে ইসরায়েল জোর করে তৃতীয় কোনো দেশে নির্বাসনে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

আল-জাজিরা জানিয়েছে, নির্বাসনে পাঠানো ওই বন্দীরা ইসরায়েলি কারাগার থেকে মুক্তি দেওয়া ফিলিস্তিনিদের একটি বড় দলের অংশ। মুক্তি পেতে যাওয়া ফিলিস্তিনিদের মধ্যে অন্তত ২৫০ জন যুদ্ধের আগে থেকেই ইসরায়েলের কারাগারে ছিলেন এবং যুদ্ধের সময় গাজা থেকে আটক হয়েছিলেন প্রায় ১ হাজার ৭০০ জন। জাতিসংঘ জানিয়েছে, এদের অনেককে ‘জোর করে গুম’ করা হয়েছিল।

অন্যদিকে, গাজায় যুদ্ধবিরতির অংশ হিসেবে হামাস ও অন্যান্য ফিলিস্তিনি গোষ্ঠী ২০ জন ইসরায়েলি বন্দীকে মুক্তি দিয়েছে।

এদিকে মুক্তিপ্রাপ্ত ফিলিস্তিনিদের কোথায় পাঠানো হবে, তা এখনো স্পষ্ট নয়। জানুয়ারির আগের এক বন্দী বিনিময়ে ইসরায়েল কয়েক ডজন বন্দীকে তিউনিসিয়া, আলজেরিয়া ও তুরস্কে নির্বাসনে পাঠিয়েছিল। বিশ্লেষকদের মতে, এভাবে জোর করে নির্বাসন আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থী এবং নাগরিক অধিকারের গুরুতর লঙ্ঘন।

এই বিষয়ে দোহা ইনস্টিটিউট ফর গ্র্যাজুয়েট স্টাডিজের জননীতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক তামার কারমাউত আল-জাজিরাকে বলেছেন, ‘এটি নিঃসন্দেহে অবৈধ। কারণ তারা ফিলিস্তিনের নাগরিক, তাদের অন্য কোনো নাগরিকত্ব নেই। তাদের ছোট কারাগার থেকে বের করে বড় কারাগারে পাঠানো হচ্ছে, যেখানে তারা সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকবে—এটা অমানবিক।’

রামাল্লায় আল-জাজিরাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বন্দী মুহাম্মদ ইমরানের পরিবার জানিয়েছে, তারা প্রথমে ভেবেছিল মুহাম্মদ বাড়ি ফিরবেন। ইসরায়েলি গোয়েন্দা কর্মকর্তারা পর্যন্ত পরিবারের সঙ্গে কথা বলেছিল মুক্তির পর তাঁর থাকার জায়গা নির্ধারণে। কিন্তু সোমবার জানা যায়, ২০২২ সালের ডিসেম্বরে গ্রেপ্তার ও ১৩টি যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত মুহাম্মদকেও নির্বাসনে পাঠানো হচ্ছে। তাঁর ভাই রাঈদ ইমরান বলেন, ‘আজকের খবর আমাদের জন্য আঘাতের মতো। তবু আমরা আশা রাখছি, কোনোভাবে দেখা হবে।’

গাজার সীমান্ত ইসরায়েল নিয়ন্ত্রণ করার কারণে বন্দীদের পরিবারের অনেকেই হয়তো নির্বাসিত প্রিয়জনদের দেখা পাবে না। সাংবাদিক নিদা ইব্রাহিম বলেছেন, ‘অনেক পরিবারই হয়তো আজ থেকে তাদের আপনজনকে চিরতরে হারাচ্ছে।’

অধ্যাপক তামার কারমাউতের মতে, এই নির্বাসনের মাধ্যমে ইসরায়েল হামাস ও অন্যান্য ফিলিস্তিনি সংগঠনকে প্রতীকী বিজয় থেকে বঞ্চিত করতে চায় এবং মুক্ত বন্দীদের রাজনৈতিকভাবে অকার্যকর করে দিতে চায়। তিনি বলেন, ‘এটি একধরনের জোরপূর্বক স্থানচ্যুতি এবং পারিবারিক শাস্তি। এটি ইসরায়েলের জন্য দ্বিগুণ লাভ। একদিকে তারা নিজেদের বন্দীদের ঘরে ফিরিয়ে নিচ্ছে, আর ফিলিস্তিনিদের নির্বাসনে পাঠিয়ে দিচ্ছে। এটা দ্বিচারিতা ও ভণ্ডামির চরম উদাহরণ।’

বিষয়:

গাজা উপত্যকামুক্তিইসরায়েল
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

টর্চ জ্বালিয়ে গাজা যুদ্ধবিরতির বার্তা দিয়ে ভাইরাল সেই সাংবাদিক নিহত

ইসরায়েল থেকে মুক্তি পাওয়া ফিলিস্তিনিদের বহনকারী প্রথম বাস গাজায় পৌঁছাল

যুক্তরাষ্ট্রের অনুমতিক্রমেই ফের সশস্ত্র হয়েছে হামাস: ট্রাম্প

হেফাজতে থাকা কর্মকর্তাদের জন্য সেনানিবাসে সাময়িকভাবে কারাগার হচ্ছে

পুতিনকে বলব—যুদ্ধ বন্ধ কর, নইলে ইউক্রেনকে টমাহক দেব: ট্রাম্প

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের কক্ষে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের সংসার!

সরকারি উচ্চবিদ্যালয়ের কক্ষে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের সংসার!

টর্চ জ্বালিয়ে গাজা যুদ্ধবিরতির বার্তা দিয়ে ভাইরাল সেই সাংবাদিক নিহত

টর্চ জ্বালিয়ে গাজা যুদ্ধবিরতির বার্তা দিয়ে ভাইরাল সেই সাংবাদিক নিহত

সত্যি হলো প্রেমের গুঞ্জন

সত্যি হলো প্রেমের গুঞ্জন

জুলাই সনদে এখনো অনিশ্চয়তা

জুলাই সনদে এখনো অনিশ্চয়তা

সীমান্ত দিয়ে আসছে অস্ত্র, উদ্বিগ্ন সরকার

সীমান্ত দিয়ে আসছে অস্ত্র, উদ্বিগ্ন সরকার

সম্পর্কিত

মুক্তির পর ১৫৪ জন ফিলিস্তিনিকে নির্বাসনে পাঠিয়ে দিচ্ছে ইসরায়েল

মুক্তির পর ১৫৪ জন ফিলিস্তিনিকে নির্বাসনে পাঠিয়ে দিচ্ছে ইসরায়েল

২০ ইসরায়েলি জিম্মির বিনিময়ে মুক্তি পেল প্রায় দুই হাজার ফিলিস্তিনি

২০ ইসরায়েলি জিম্মির বিনিময়ে মুক্তি পেল প্রায় দুই হাজার ফিলিস্তিনি

ট্রাম্পের ‘টমাহক ক্ষেপণাস্ত্র’ হুমকির জবাব দিল রাশিয়া

ট্রাম্পের ‘টমাহক ক্ষেপণাস্ত্র’ হুমকির জবাব দিল রাশিয়া

ফরাসি বিমানে চড়ে পালালেন মাদাগাস্কারের প্রেসিডেন্ট

ফরাসি বিমানে চড়ে পালালেন মাদাগাস্কারের প্রেসিডেন্ট