ইরানে ইসরায়েলের এক গুরুত্বপূর্ণ গুপ্তচরের ফাঁসি কার্যকর

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
ইরান দাবি করেছে, সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) দেশটির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ইসরায়েলি গুপ্তচর বাহমান চৌবি-আসলের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়েছে। ইরানি বিচার বিভাগের সংবাদ সংস্থা ‘মিজান’ জানিয়েছে, ইসরায়েলের গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদের সঙ্গে কাজ করছিলেন বাহমান।

রায় অনুযায়ী—ইরানি সরকারি প্রতিষ্ঠানের ডেটাবেইসে প্রবেশের জন্য বাহমানকে ব্যবহার করতে চেয়েছিল ইসরায়েলি গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদ। এ ছাড়া ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি আমদানির রুট খুঁজে বের করাসহ অন্যান্য তথ্য সংগ্রহের কাজেও তাঁকে যুক্ত করা হয়েছিল বলে অভিযোগ আনা হয়।

মৃত্যুদণ্ডের বিরুদ্ধে বাহমান আপিল করলেও ইরানের সর্বোচ্চ আদালত তা খারিজ করে দেন এবং ‘পৃথিবীতে দুর্নীতি ছড়ানোর’ অভিযোগে মৃত্যুদণ্ড বহাল রাখেন।

ইরান-ইসরায়েলের মধ্যে দীর্ঘদিনের ছায়াযুদ্ধ গত জুনে সরাসরি সংঘাতে রূপ নেয়। ইসরায়েল ইরানের ভেতরে বিভিন্ন স্থানে হামলা চালালে এই সংঘাতের সূত্রপাত ঘটে। এসব অভিযানে মোসাদের বিশেষ কমান্ডোও অংশ নেয় বলে দাবি তেহরানের।

চলতি বছর ইসরায়েলের হয়ে গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগে ইরানে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের সংখ্যা বেড়েছে। সাম্প্রতিক মাসগুলোতে এই অভিযোগে অন্তত ১০ জনকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে। চলতি সেপ্টেম্বরেই বাবক শাহবাজি নামে আরেকজনকে ফাঁসি দেওয়া হয়। তাঁকে অভিযুক্ত করা হয়েছিল সামরিক ও নিরাপত্তা সংস্থার সঙ্গে যুক্ত সংবেদনশীল স্থানের তথ্য পাচারের জন্য।

মানবাধিকার সংস্থা ‘ইরান হিউম্যান রাইটস’ জানিয়েছে, চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দেশটিতে এক হাজারের বেশি মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হয়েছে। শুধু গত সপ্তাহেই ৬৪ জনকে ফাঁসি দেওয়া হয়। সংস্থাটির মতে, প্রকৃত সংখ্যা আরও বেশি হতে পারে। কারণ সংবাদ প্রকাশে কড়াকড়ি রয়েছে।

সংস্থাটির পরিচালক মাহমুদ আমিরি-মোগাদ্দাম বলেছেন, ‘আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কঠোর প্রতিক্রিয়া না থাকায় ইরানের কারাগারগুলোতে নির্বিচারে মৃত্যুদণ্ড কার্যকরের মাত্রা প্রতিদিনই বেড়ে চলেছে। ন্যায়বিচারহীন এ ধরনের গণফাঁসি মানবতাবিরোধী অপরাধ।’

